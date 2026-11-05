Išgirdęs, ką kalba Gitanas Nausėda, Karolis Žukauskas paviešino faktus: „Tai žiūrėkite...“

Netylant kalboms apie G. Nausėdos sprendimą, apie tai pasisakė ir komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas.
Kirto Gitanui Nausėdai
Savo mintis jis paviešino socialiniame tinkle „Facebook“, įrašu sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
„Prezidentas G. Nausėda su Prezidentu V. Adamkumi telefonu bendravo vakar ir susitiks dar šią savaitę. Kaip yra susitikę ne kartą per pastaruosius dešimtmečius – draugiškai, artimai ir privačiai. Be pasiskelbimų socialiniuose tinkluose ir noro įsiamžinti prie foto sienelės.“
Taip Gitanas Nausėda per prezidentūrą sureagavo į Andrius Tapinas kaltinimus, kad prezidentas nedalyvavo Valdo Adamkaus 100-mečio pagerbimo renginyje. Nesiimu spręsti, ar tos priežastys ir susitikimai Vokietijoje tikrai buvo tokie rimti ir iš anksto planuoti, kad nebuvo galima pagerbti Adamkaus, bet vieną dalyką galiu patikrinti. Ir patikrinau.
Eilinį kartą dėl kritikos įsižeidęs Nausėda sako, kad su Adamkumi „susitinka draugiškai, artimai, ir privačiai, be pasiskelbimų socialiniuose tinkluose ir noro įsiamžinti prie foto sienelės.“
Na tai žiūrėkit, dėl to privatumo ir pasiskelbimo socialiniuose tinkluose. Patikrinau Nausėdos FB profilius (asmeninį ir prezidentinį), paieškojau nuotraukų su Adamkumi, ir rezultatai tokie:
- 14 – tiek bendrų nuotraukų su Adamkumi savo FB paskelbęs Nausėda. Ne taip jau ir mažai.
- 5 pasveikinimai – tiek kartų Nausėda savo FB gimtadienio proga sveikino Adamkų (2016, 2018, 2019, 2021, 2026).
- Iš penkių pasveikinimų savo FB sienoje trijuose Nausėda publikavo savo bendrą nuotrauką su Adamkumi.
- 6 praleisti gimtadieniai – tiek kartų Nausėda per FB nepasveikino Adamkaus (neabejoju, pasveikino kitaip).
Ir dabar įdomesnė statistika:
- Iš 14 bendrų nuotraukų su Adamkumi, Nausėda net 10 jų įsikėlė per savo pirmąją prezidento rinkimų kampaniją.
- 4 iš šių nuotraukų buvo pažymėtos kaip politinė reklama, t.y. Adamkus nebūtinai savo noru dalyvavo Nausėdos rinkimų kampanijoje (tiesa, jos sudubliuotos per abu FB profilius, bet nebeskaičiuoju).
- Tradicija kelti bendrą nuotrauką su Adamkumi sveikinant jį su gimtadieniu pas Nausėdą atsirado 2018 m. – per tą pačią jo rinkimų kampaniją. Prieš tai jis tik kartą pasveikino Adamkų per FB – per jo 90-ąjį jubiliejų.
Hm, šiame kontekste keistokai skamba ta prezidentūros frazė „be pasiskelbimų socialiniuose tinkluose ir noro įsiamžinti prie foto sienelės“ – tarsi bandant įkąsti kritikams, kad šie tik nuotraukų su Adamkumi vaikosi. Nausėda jau ne pirmą kartą į kritiką atšauna pagiežingai (spėju – ne be Jansono pagalbos), ir tai nei solidu, nei prezidentiška, nei taiklu, o šiuo atveju – na net sakyčiau šiek tiek melaginga.
Kai giriesi, kad su prezidentu Adamkumi bendrauji privačiai ir šaipaisi iš tų, kurie panorėjo pagerbti jį renginyje, pasidaryti nuotrauką su juo ir įsikelti į soc. tinklus – bent jau prasivalyk savuosius soc. tinklus nuo savo rinkiminės reklamos selfinantis kartu su Adamkumi“, – rašė K. Žukauskas.
Kaip anksčiau pranešė BNS, šalies vadovas antradienį gerbiamam V. Adamkui skirtuose renginiuose nedalyvavo, nes tuo metu su oficialiu vizitu lankėsi Vokietijoje, kur susitiko su šios šalies lyderiais bei dalyvavo saugumo konferencijoje.