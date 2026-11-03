Laukiantiems pensijos – svarbi žinia: nuo gruodžio keičiasi mokėjimo tvarka

Kadangi dokumentų ir duomenų paieška tarp skirtingų šalių tarnybų neretai užtrunka ne vieną mėnesį ar net metus, tokie asmenys būdavo paliekami be jokio priteisto pragyvenimo šaltinio.
Apie šią situaciją socialiniame tinkle „Facebook“ papasakojo moteris, kuriai į pagalbą kreipėsi vyro pažįstama.
„Žmogus, turintis 10 metų darbo stažo Lietuvoje, kitus metus dirbo Ukrainoje. Jau metai negauna šalpos pensijos, nes Sodra negauna iš Ukrainos duomenų apie jo stažą toje šalyje“, – pasakojo moteris.
Jis buvo parašęs prašymą nutraukti Ukrainos stažo paiešką ir mokėti šalpos pensiją, tačiau, pasak moters, iš „Sodros“ išgirdo, kad įstatymai to neleidžia.
„Metai be jokių pajamų, vienišas kaimo žmogelis valgyti neturėjo, rėmė kaimynai“, – kalbėjo ji.
Moteris pasakojo norėjusi padėti spręsti vyro situaciją, tačiau tam reikėjo tiesiogiai su juo susisiekti arba turėti įgaliojimą jam atstovauti.
Vėliau istorijos autorė socialiniame tinkle „Facebook“ aptiko panašų įrašą grupėje „Nukentėjau nuo Sodros“.
Po įrašu žmonės dalijo patarimus, tačiau moteris, kurios pažįstamas buvo patekęs į tokią situaciją, atsakė: „Nebereikia, žmogus mirė.“ Istorijos autorė sakė, kad šis atsakymas ją sukrėtė.
„Pamenu, kažkada turėjau pokalbį su „Sodra“ būtent apie tokius reikalus: kol vyksta dokumentų suvaikščiojimas, žmogus realiai lieka be pajamų.
Kodėl „Sodra“ negali mokėti, tarkime, MVPD arba kokios nors kitos išmokos, o paskui, gavus informaciją ir paaiškėjus, kad susidarė permoka, tuos pinigus galėtų susigrąžinti?“ – svarstė moteris.
Istorijos autorės žodžiais, nežinant, ar Ukrainoje sukauptas stažas bus patvirtintas, sunku iš anksto pasakyti, kokia išmoka žmogui priklausytų. Ji svarstė, kad patvirtinus Ukrainos stažą būtų skaičiuojama Lietuvos pensija už Lietuvoje dirbtus 10 metų, o nepatvirtinus – galėtų būti skiriama šalpos išmoka.
Moteris minėjo, kad, jos skaičiavimu, pensija kartu su MVPD galėtų sudaryti apie 460 eurų, tačiau ši suma priklausytų nuo konkretaus sprendimo.
Kodėl atsirasdavo pauzė ir kas keisis nuo gruodžio?
Komentuodama situaciją „Sodra“ aiškino, kad pagal iki šiol galiojusią tvarką šalpos pensija skiriama tik įsitikinus, jog žmogus neturi teisės gauti tokio paties dydžio ar didesnės pensijos. Išimtis taikoma tik socialinio draudimo našlių pensijai.
Kadangi senatvės pensijai Lietuvoje gauti būtinas bent 15 metų stažas, vertinamas visas žmogaus stažas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Kol laukiama duomenų iš užsienio valstybės, įvertinti teisės į pensiją neįmanoma, todėl sprendimo skyrimas užtrukdavo.
Reaguojant į tokias situacijas, teisinis reguliavimas buvo pakeistas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nurodo, kad Šalpos pensijų įstatymo pakeitimas priimtas būtent tam, kad užsienyje dirbę gyventojai neliktų be jokių pajamų.
„Siekiant spręsti situacijas, kai stažo užsienio valstybėje įgiję asmenys laukdami sprendimo dėl socialinio draudimo pensijos skyrimo lieka be jokios pensijos, nustatyta galimybė skirti šalpos pensiją ir taip užtikrinti minimalias pajamas asmenims laikotarpiu, kai laukiama informacijos iš užsienio“, – nurodo ministerija.
Nauja tvarka įsigalios nuo 2026 m. gruodžio 1 d. Kol bus laukiama užsienio valstybės patvirtinimo, „Sodra“ galės iš karto skirti šalpos pensiją (2026 m. ji siekia 261 eurą per mėnesį).
Jei vėliau paaiškės, kad žmogui priklauso didesnė senatvės pensija, jam bus išmokėtas susidaręs skirtumas.
Tiek „Sodra“, tiek SADM paaiškino ir tai, kas nutinka, jei žmogus miršta dar nesulaukęs galutinio sprendimo.
„Sodra“ pažymi, kad socialinio draudimo sistema veikia einamojo finansavimo principu, todėl neišmokėta suma nelaikoma asmeninėje sąskaitoje.
Tačiau jei sprendimas priimamas ar teisiškai atsiranda vėliau, apskaičiuotos ir neišmokėtos pensijų sumos niekur nedingsta – jos išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina turtas.
Kaip skaičiuojamas Ukrainoje įgytas stažas?
„Sodros“ duomenimis, Lietuvos ir Ukrainos susitarimas numato, kad sprendžiant, ar žmogus turi teisę į pensiją, gali būti sumuojamas abiejose valstybėse sukauptas stažas.
Jei reikiamas stažas susidaro, Lietuva pensiją skiria už Lietuvoje dirbtus metus, o Ukrainos pensiją už Ukrainoje įgytą stažą skiria Ukraina.
Ši tvarka taikoma nepriklausomai nuo to, ar stažas įgytas iki 1991 metų, ar vėliau.
SADM nurodo, kad duomenų patvirtinimas iš kitos valstybės dėl skirtingų administracinių procedūrų kartais užtrunka pusę metų ar ilgiau.
„Sodra“ taip pat skelbia, kad užsienio institucijų atsakymų gali tekti laukti ilgiau nei metus, o jei užklausa ilgai lieka neatsakyta, priminimai siunčiami vidutiniškai kas du mėnesius.