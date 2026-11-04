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Valdas Adamkus parodė, kokių dovanų sulaukė gimtadienio proga: namai skęsta gėlių jūroje

2026-11-04 19:30 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-11-04 19:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre lapkričio 3 dieną kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paminėjo savo 100-metį su gausiu būriu bičiulių, politikų, žinomų meno ir mados pasaulio veikėjų. Dabar prezidentas, prabėgus dienai po gimtadienio, parodė dovanas, kurių sulaukė.

Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre lapkričio 3 dieną kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paminėjo savo 100-metį su gausiu būriu bičiulių, politikų, žinomų meno ir mados pasaulio veikėjų. Dabar prezidentas, prabėgus dienai po gimtadienio, parodė dovanas, kurių sulaukė.

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V. Adamkus skyrė padėką kiekvienam, atvykusiam jį pasveikinti, o taip pat parodė, kuo jį pradžiugino svečiai.

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Prezidentas Valdas Adamkus parodė gimtadienio dovanas

Anksčiau išplatintame pranešime spaudai buvo pateikiama Prezidento padėka atvykusiems svečiams. Dalijamės ja su jumis:

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„Brangieji,

Esu giliai sujaudintas Jūsų parodyto dėmesio, Jūsų sveikinimo žodžių, Jūsų pagarbos ir šilumos.

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Tai buvo galimybė dar kartą įsitikinti: Jūs, Lietuvos žmonės, esate mano didžiausias turtas ir mano tvirtybė visose gyvenimo situacijose. Nuoširdžiai dėkoju už sveikinimus, brangūs Lietuvos žmonės.

Jūsų žvilgsniai ir žodžiai pasiekė mano širdį, todėl nuoširdžiai dėkoju visiems ir kiekvienam iš Jūsų, kurie mintimis buvo kartu ir kurie sukūrė man nepakartojamą šventę.

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Dėkoju visiems organizatoriams, vedėjams, atlikėjams, dalyviams, svečiams, Vilniaus miesto savivaldybei ir visiems prisidėjusiems – nuoširdžiai Ačiū!

Man tai buvo nepakartojama, jaudinanti ir dvasinės šilumos pilna diena. Ačiū Jums!

Prezidentas Valdas Adamkus.“

Prezidento Valdo Adamkaus biografija

Gyvenimas, mokslai ir santuoka

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus sutiko pasidalinti jų sudaryta V. Adamkaus biografija. Jie rašė, kad Valdas Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune tarnautojų šeimoje. Lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje.

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1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje Valdas Adamkus baigė lietuvių gimnaziją, studijavo Miuncheno universitete, Gamtos fakultete. 1949 metais atvyko į JAV. Dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje Čikagoje, vėliau – braižytoju vienoje inžinerijos firmoje.

1960-aisiais Valdas Adamkus baigė Ilinojaus Technologijos institutą, įgijo statybų inžinieriaus specialybę. 1951 m. Valdas Adamkus vedė Almą Nutautaitę.

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Profesinė veikla ir politika

Aštuntojo dešimtmečio pradžioje Valdas Adamkus buvo pakviestas dirbti į kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą.

Vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas penktojo regiono (Vidurio Vakarų) Aplinkos apsaugos agentūros administratoriaus pavaduotoju. 1981 metais tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi.

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Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje. 1958-65 metais buvo „Santaros-Šviesos“ federacijos – liberalios krypties išeivijos visuomeninės organizacijos, paskelbusios šūkį Veidu į Lietuvą – vicepirmininkas, o 1967 metais buvo išrinktas šios organizacijos pirmininku.

Gyvendamas Jungtinėse Valstijose, rengė protesto prieš Lietuvos okupaciją akcijas, organizavo įvairias peticijas. 1961-64 metais buvo Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos (LB) narys, Centro Valdybos vicepirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) narys. Valdas Adamkus buvo aktyvus sporto renginių dalyvis ir organizatorius.

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1948 metais Vokietijoje įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse laimėjo du aukso ir du sidabro medalius. 1951 metais Valdas Adamkus įsteigė JAV lietuvių akademinį sporto klubą „Lituanica“. Jis buvo Pasaulio lietuvių žaidynių, įvykusių 1983 metais, organizacinio komiteto pirmininkas.

Nuo 1972-ųjų metų Valdas Adamkus kasmet, o kartais keletą kartų per metus atvykdavo į Lietuvą. Jis skatino ir rėmė vandenvalos įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugos institucijoms apsirūpinti moksline literatūra, prietaisais bei programine įranga.

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Būdamas JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srityje koordinatoriumi, Valdas Adamkus organizavo Lietuvos mokslo įstaigų atstovų stažuotes JAV, padėjo Vilniaus universiteto bibliotekai įsigyti naujausią mokslinę literatūrą. 1993 metais Valdas Adamkus buvo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas.

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1996 metais Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo Lietuvos Seimo rinkimų kampanijoje, telkdamas nuosaikiąsias vidurio politines jėgas.

Tapimas Lietuvos Respublikos prezidentu

1998 metais Valdas Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Šias pareigas pradėjo eiti 1998 metų vasario 26 dieną. Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valdo Adamkaus inauguracija

2002 metais Valdas Adamkus iškėlė savo kandidatūrą antrai Prezidento kadencijai, tačiau antrajame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui. Baigęs kadenciją, Valdas Adamkus išliko aktyvus vidaus ir užsienio politikos dalyvis, skaitė paskaitas tarptautinėse konferencijose.

2004 metais Lietuvos Respublikos Seimui Rolandą Paksą pašalinus iš Prezidento pareigų, Valdas Adamkus dar kartą iškėlė kandidatūrą rinkimuose į Prezidento postą. 2004 m. birželio 27 d. Lietuvos piliečiai Valdą Adamkų antrą kartą išrinko Respublikos Prezidentu penkerių metų kadencijai.

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Antrosios kadencijos metu Respublikos Prezidentas siekia sukurti europietišką gerovę kiekvienuose Lietuvos namuose ir garantuoti, kad Lietuvoje neliktų pamirštų žmonių.

2003 metais Prezidentui Valdui Adamkui buvo suteiktas UNESCO Geros valios ambasadoriaus žinių visuomenei titulas. Šį titulą visame pasaulyje turi tik 42 asmenys, tad šį Prezidento Valdo Adamkaus įvertinimą galima drąsiai vadinti visų Lietuvos žmonių apdovanojimu.

Žinių visuomenės srityje UNESCO užsiima interneto sklaida, bendruomenių interneto centrų steigimu, bibliotekų ir archyvų modernizavimu, e-vyriausybės plėtra, informacinių technologijų diegimu švietimo, moterų ir vaikų apmokymo įstaigose, sprendimų priėmimo struktūrose. Savo geros valios ambasadorių turinti Lietuva tapo dar labiau pastebima tarp kitų UNESCO valstybių narių.

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