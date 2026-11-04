Prezidentūra paaiškino, kodėl Nausėda praleido Adamkaus jubiliejų

„Šalies vadovo darbo vizitas Vokietijoje – svarbioje strateginėje Lietuvos partnerėje – vyko kviečiančiosios šalies iš anksto pasiūlytu metu“, – teigiama trečiadienį Prezidentūros išplatintame komentare.
Jame taip pat pabrėžiama, kad G. Nausėdos vizito darbotvarkė buvo iš anksto paskelbta viešai, joje nurodyti susitikimai su Vokietijos valstybės vadovais, kalbos Berlyno saugumo konferencijoje ir Lietuvos bei Vokietijos verslo forume.
Prezidentūra: šalies vadovas Valdo Adamkaus jubiliejuje nedalyvavo dėl iš anksto suplanuoto vizito
Prezidentūra poziciją išplatino visuomenininkui Andriui Tapinui feisbuke pasidalinus įrašu apie šalies vadovo nepasirodymą V. Adamkaus jubiliejuje.
A. Tapinas teigė abejojantis Prezidentūros paaiškinimu bei teigė, kad G. Nausėda galėjo grįžti į Lietuvą po Berlyno saugumo konferencijos ir dalyvauti jubiliejaus renginyje.
Prezidentūra savo ruožtu teigia, kad G. Nausėda su V. Adamkumi palaiko „nuoširdžius asmeninius ryšius“, o jubiliejaus šventėje skambėjusią sveikinimo kalbą, kuri organizatoriams buvo perduota praėjusią savaitę, parašė pats prezidentas.
Be to, teigiama, kad G. Nausėda su V. Adamkumi antradienį bendravo telefonu bei planuoja susitikti šią savaitę, kaip yra susitikę ne kartą per pastaruosius dešimtmečius – „be pasiskelbimų socialiniuose tinkluose ir noro įsiamžinti prie fotosienelės“.
„Ne įtakdariams mokyti šalies vadovą pagarbos jo ekscelencijai prezidentui Valdui Adamkui. Kruopštus ir atsakingas darbas ginant Lietuvos interesus užsienio politikos, saugumo, ekonominės diplomatijos srityse prezidentui G. Nausėdai buvo, yra ir bus taip pat ir tos pagarbos dalis“, – teigia Prezidentūra.
BNS rašė, kad antradienį V. Adamkus minėjo 100 metų jubiliejų. Jo garbei Nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje surengta šventė.
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