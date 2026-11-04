100-mečio šventėje – ir Valdo Adamkaus ašaros: nufilmavo jautrią akimirką

Į V. Adamkaus jubiliejų atvykę buvę bendražygiai, bičiuliai neslėpė – ypatingo žmogaus šimtmetis neabejotinai istorinis įvykis Lietuvoje. O skambant „Ilgiausių metų“ prezidento akyse pasirodė ašaros.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Į Valdo Adamkaus šimtmečio šventę sugužėjo visas Lietuvos elitas
Kelios minutės iki pusės septintos, Nacionaliniame operos ir baleto teatre dar niekada negirdėtas šurmulys. Kone visas Lietuvos elitas – buvę ir esami politikai, verslininkai, visuomenininkai, sportininkai, artimi Adamkų šeimos bičiuliai, pasipuošę prabangiais apdarais, renkasi į Prezidento Valdo Adamkaus šimtmečio šventę.
„Turiu pasakyti, kad iš esmės Europoje tai vyriausias kadenciją baigęs prezidentas. Ta proga susirinko beprotiškai daug žmonių, už mano nugaros matyti pasipuošę beveik tūkstantis kviestinių svečių“, – sakė žurnalistė Edita Vilkelienė.
Dar prieš prasidedant oficialiai Prezidento V. Adamkaus jubiliejaus šventei, artimi bičiuliai neslėpė:
„Nuotaika puiki, istorinis įvykis, žinokit“, – sakė šeimos bičiulė Birutė Vizgirdienė.
„Linkėjimai? Daugiausių... Ilgiausių metų, ilgiausių. Ir kaip myliu jus, ir kaip noriu paspausti jūsų rankutę, ir pasakyti, kiek daug jūs darėt dėl Lietuvos, ir mes visi dėkingi visada“, – sakė šeimos bičiulė Jūratė Kazickaitė.
„Galiu palinkėti tik ilgiausių metų, sveikatos, tokio dėmesio kiekvienam žmogui“, – teigė dizaineris Juozas Statkevičius.
Kelios akimirkos ir skambant orkestro muzikai gieda tautišką giesmę. Pasirodo ir pats šimtmečio sulaukęs Prezidentas Valdas Adamkus.
Ne tik audringais plojimais svečiai pasveikina Prezidentą.
„Ačiū“, – tarė Valdas Adamkus.
Gitanas Nausėda nepasirodė Valdo Adamkaaus 100-mečio šventėje
O padėkos žodžiai atskrieja ir iš kolegų. Adamkų sveikina ir į šventę atvykę kadenciją baigę prezidentai: iš Ukrainos – Viktoras Juščenka, buvęs Lenkijos vadovas, artimas V. Adamkaus bičiulis Aleksandras Kvasnevskis ir lietuviškai į jubiliatą ir svečius prabilęs buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.
„Leiskite prisipažinti… Jūs tam tikra prasme buvote mano politikos mokytojas“, – teigė kadenciją baigęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.
„Mielas Valdai, dėkojame, sveikatos linkime, ir pasakysiu Tau, mylime Tave…“ – sveikino kadenciją baigęs Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski.
„Mielas bičiuli, aš nuoširdžiai dėkoju, dėkoju kartu su savo tauta“, – sakė kadenciją baigęs Ukrainos prezidentas Viktor Yushchenko.
Gitanas Nausėda šimtmečio sulaukusio prezidento Adamkaus šventėje nedalyvavo. Šiuo metu su vizitu jis lankosi Vokietijoje. Tad sveikinimo kalbą įrašė iš anksto.
„Kuo labiausiai mane žavi Valdo Adamkaus asmenybė… tai jo tikėjimas, kad visi žmonės iš esmės yra geri. Prezidentas Valdas neturėjo asmeninių priešų. Jis turėjo oponentus“, – teigė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
Valdas Adamkus susigraudino
Prezidento garbei koncertavo ryškiausios šalies operos žvaigždės. O ekrane sukosi akimirkos iš ryškiausių V. Adamkaus gyvenimo įvykių. Tarp kurių ir užsimezgusi pažintis, o kartu ir meilė žmonai Almai Adamkienei.
„Aš pradedu galvoti, kad gal su mumis kažkas netvarkoj. Kad per tiek metų nepajėgėm vienas kitam priekaištaut ar susipykti“, – anksčiau yra sakęs V. Adamkus.
Ponią Almą šimtą pirmus metus pradėjęs eiti prezidentas prisiminė ir savo kalboje, dėkodamas jai už visus kartu praleistus metus. Dėkojo Valdas Adamkus ir visai Lietuvai.
„Ačiū jums, brangūs ir mylimi Lietuvos žmonės, kad leidote ir leidžiate būti vienu iš jūsų. Ačiū labai“, – sakė šimtmetį švenčiantis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.
O štai išgirdęs...
„Ilgiausių metų, ilgiausių…“
Prezidentas V. Adamkus ir susigraudino.
Lietuvą prezidentas Adamkus valdė dvi kadencijas. Nuo 1998 iki 2009 metų.
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