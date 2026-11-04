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TV3 naujienos > Žmonės

Legendinis treneris Antanas Sireika atvyko su retai matoma žmona Aurelija: proga – ypatinga

2026-11-04 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 14:55
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Lapkričio 3-ąją dvi kadencijas šaliai vadovavusiam Prezidentui Valdui Adamkui sukako 100 metų. Šventinę dieną Vilniuje vyko gausybė renginių, o kulminaciniu akcentu tapo vakare Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT) surengta iškilminga šventė. Joje pasirodė ir legendinis krepšinio treneris Antanas Sireika.

Lapkričio 3-ąją dvi kadencijas šaliai vadovavusiam Prezidentui Valdui Adamkui sukako 100 metų. Šventinę dieną Vilniuje vyko gausybė renginių, o kulminaciniu akcentu tapo vakare Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT) surengta iškilminga šventė. Joje pasirodė ir legendinis krepšinio treneris Antanas Sireika.

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Ant raudonojo kilimo jis fotografams pozavo kartu su žmona Aurelija Sireikiene.

(248 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prezidento Valdo Adamkaus 100 metų jubiliejaus iškilminga šventė

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Renginio nepraleido Antanas Sireika su žmona

Iškilmingame šventiniame vakare A. Sireika vilkėjo klasikinį juodą kostiumą.

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Jo žmona Aurelija pasipuošė tamsiai mėlynos spalvos deriniu. Jos įvaizdį papildė akį traukiantys aksesuarai: delninė, elegantiški aukštakulniai ir mėlynas kaklo papuošalas.

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Primename, kad Aurelija ir Antanas Sireikos turi dukrą Tomą ir sūnų Arnoldą. Kartu jiedu yra jau daugiau nei keturis dešimtmečius.

Valdas Adamkus minėjo šimtmetį

Primename, kad lapkričio 3-ąją prezidentas V. Adamkus minėjo savo šimtmetį. Šventinę dieną Vilniuje vyko gausi renginių programa, o kulminaciniu šimtmečio akcentu tapo vakare Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT) rengiama iškilminga šventė.

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Tarp kviestinių svečių prezidento V. Adamkaus šimtmečio šventėje buvo ir buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwaśniewskis, buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka bei buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.

Išskirtinę muzikinę programą jubiliejaus vakarą dovanojo ryškiausi Lietuvos scenos meistrai: Edgaras Montvidas, Irena Milkevičiūtė, Ieva Prudnikovaitė, Vytautas Juozapaitis ir kiti žinomi solistai.

Šiam iškilmingam koncertui dirigavo net keturi iškilūs Lietuvos dirigentai: Modestas Pitrėnas, Gintaras Rinkevičius, Martynas Stakionis ir Ričardas Šumila.

Vakaro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė bei Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas.

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