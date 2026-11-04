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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš sinoptikės – naujausia žinia: po šiltesnės dienos galimas nemalonus siurprizas

2026-11-04 11:11 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-04 11:11
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Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė informavo, kad trečiadienį Lietuvoje įsitvirtins anticiklonas Klaus, lemiantis ramius ir sausus, tačiau vėsius orus. Savaitės viduryje šiaurės vakarų vėjas stiprės, o ketvirtadienį šalį pasieks šiltesnio oro masė. Vis dėlto ilgiau džiaugtis šiluma neteks – savaitės pabaigoje ir savaitgalį vyraus sausi, bet vėsūs vėlyvo rudens orai.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė informavo, kad trečiadienį Lietuvoje įsitvirtins anticiklonas Klaus, lemiantis ramius ir sausus, tačiau vėsius orus. Savaitės viduryje šiaurės vakarų vėjas stiprės, o ketvirtadienį šalį pasieks šiltesnio oro masė. Vis dėlto ilgiau džiaugtis šiluma neteks – savaitės pabaigoje ir savaitgalį vyraus sausi, bet vėsūs vėlyvo rudens orai.

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Pasak sinoptikės, virš Šiaurės ir Vidurio Europos, o trečiadienį ir virš Rytų Europos stiprėja anticiklonas Klaus. Tuo metu virš Arkties jūrų sukasi audringesnis ciklonas, kurio slėnis ketvirtadienį plėsis į rytus ir pietryčius.

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„Virš Šiaurės, Vidurio, o trečiadienį ir virš Rytų Europos, su ramiais, sausais orais stiprėja ir laikysis anticiklonas, vardu Klaus.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

Mes trečiadienį būsim jo vėsioje šiaurės rytinėje dalyje. Virš arktinių jūrų užsisukęs audringesnis ciklonas ketvirtadienį savo slėniu plėsis į rytus, pietryčius, tad stiprės šiaurės vakarų vėjas“, – rašė E. Latvėnaitė.

Savaitės viduryje sulauksime šiltesnio oro

Sinoptikės teigimu, trečiadienį kai kuriuose šalies rajonuose dar gali palyti, o rytinėje kaimyninėje šalyje pasirodys ir mišrių kritulių. Ketvirtadienį iš pietvakarių Lietuvą pasieks šiltesnis oras.

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„Dieną šiek tiek palis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, o mūsų rytiniam kaimynui jau ir mišrių kritulių pamėtės.

Ketvirtadienio dieną iš pietvakarių mus pasieks šiltesnis oras, po vėsokos nakties, diena bus ko gero šilčiausia šią savaitę“, – prognozavo sinoptikė.

E. Latvėnaitės prognozėmis, penktadienį dar pūs stipresnis ir žvarbus šiaurės vakarų vėjas, tačiau dieną jis rims. 

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Kritulių neturėtų būti nei penktadienį, nei savaitgalį, tikėtina, kad ir pirmadienis išliks sausas. Didesnė kritulių tikimybė numatoma kitą antradienį.

„Penktadienio naktis dar su kiek stipresniu ir žvarbiu šiaurės vakarų vėju, dieną vėjas aprims. Vėl kiek gaivesnio vakario vėjo sulauksime šeštadienio dieną, vėliau pūs silpni, daugiausia nepastovių krypčių vėjai.

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Kritulių nei penktadienį, nei savaitgalį, nei ko gero dar ir pirmadienį nelaukiame. Pagal dabartinius duomenis drėgnesnis gali būti kitas antradienis“, – rašė sinoptikė.

Pasak jos, temperatūra jau primins tikrą vėlyvą rudenį – giedresnėmis naktimis vietomis kandžiosis silpnas šaltukas, o dienomis didesne šiluma pasidžiaugti neteks.

Oro temperatūra jau primins tikrą, vėlyvą rudenį – giedresnėmis naktimis kartais silpnas šaltukas kandžios, dienomis šiluma irgi labai nedžiugins“, – įspėjo E. Latvėnaitė.

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Savaitės orų prognozė

Trečiadienį, lapkričio 4 d., naktį šiek tiek palis pajūryje ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose nusidrieks rūkas. Dieną lietaus nenumatoma. Naktį pūs šiaurės, šiaurės vakarų, dieną – šiaurės vakarų vėjas, 3–7 m/s, pajūryje dieną – 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 0–4 °C, šalčiausia bus rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, pajūryje – 5–8 °C. Dieną oras sušils iki 5–9 °C, vėsiausia išliks rytuose ir šiaurės rytuose.

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Ketvirtadienį, lapkričio 5 d., naktį lietaus nenumatoma, dieną šiek tiek palis tik šiaurės rytiniame šalies pakraštyje. Naktį pūs vakarų, šiaurės vakarų vėjas, 6–11 m/s, dieną – 8–13 m/s, pajūryje gūsiai sieks iki 15 m/s. Naktį temperatūra bus 1–6 °C, šalčiausia nakties pradžioje, pajūryje – 7–9 °C. Dieną oras sušils iki 8–12 °C.

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Penktadienį, lapkričio 6 d., kritulių nenumatoma. Naktį pūs šiaurės vakarų vėjas, 7–12 m/s, dieną jis susilpnės iki 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 0–5 °C, pajūryje – 6–8 °C. Dieną bus 6–9 °C, vėsiausia rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose.

Šeštadienį, lapkričio 7 d., lietaus nenumatoma. Naktį pūs vakarinių krypčių vėjas, 3–7 m/s, dieną sustiprės iki 7–12 m/s, stipresnis bus šiauriniuose rajonuose. Naktį temperatūra svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 1 °C šilumos, vakariniame pakraštyje bus 2–4 °C, pajūryje – 5–7 °C. Dieną oras sušils iki 6–9 °C, vėsiausia išliks rytiniuose rajonuose.

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Sekmadienį, lapkričio 8 d., lietaus nenumatoma. Pūs nepastovios krypties vėjas, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 0–4 °C, vakariniame šalies pakraštyje bus šilčiausia, pajūryje – 5–7 °C. Dieną oras sušils iki 5–8 °C.

Pirmadienį, lapkričio 9 d., kritulių nenumatoma. Naktį pūs nepastovios krypties vėjas, 2–6 m/s, dieną – pietinių krypčių, 4–8 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 °C šilumos, dieną bus 4–7 °C.

Antradienį, lapkričio 10 d., protarpiais numatomi krituliai, daugiausia lietus, tačiau vietomis gali pasirodyti ir šlapdriba. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 4–8 m/s. Tiek naktį, tiek dieną temperatūra sieks vos 1–4 °C.

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