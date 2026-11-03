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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Žiemiškos nuotaikos dar teks palaukti: štai ką prognozuoja Naglis Šulija

2026-11-03 17:42 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-03 17:42
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Lietuvoje artimiausiomis dienomis įsivyraus nebūdingai šilti ir saulėti lapkričio orai. Nors naktimis vietomis dar pasitaikys lietaus ir rūko, dienomis džiugins pragiedruliai, kritulių nenumatoma, o temperatūra kai kur kils iki 11–12 laipsnių šilumos. Apie tai ir tolimesnes orų prognozes kalbėjo Naglis Šulija.

Lietuvoje artimiausiomis dienomis įsivyraus nebūdingai šilti ir saulėti lapkričio orai. Nors naktimis vietomis dar pasitaikys lietaus ir rūko, dienomis džiugins pragiedruliai, kritulių nenumatoma, o temperatūra kai kur kils iki 11–12 laipsnių šilumos. Apie tai ir tolimesnes orų prognozes kalbėjo Naglis Šulija.

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Orus didžiojoje Europos dalyje rytoj lems viena aukšto slėgio sritis ir žemo slėgio sritys jos pakraščiuose.

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FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

Saulėta rytoj bus apie Šiaurės jūrą ir kai kur pietuose, kitur dangų dengs debesys, dažniausiai nelabai stori.

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Didžiojoje Europos dalyje bus vidutiniškai šilti orai, gerokai vėsiau bus rytuose, šilta pačiuose pietuose.

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Romoje rytoj saulė pro debesis ir 19 laipsnių šilumos, Barselonoje saulėta ir 16 laipsnių, Paryžiuje debesuota ir šils iki 10, Londone irgi debesuota ir 10 laipsnių. Debesuotame Berlyne oras šils iki 9 laipsnių, debesuotoje Varšuvoje šils iki 8.

Lietuvoje – debesuota

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti, vietomis su pragiedrėjimais ir saule orai, kažkur palijo. Didžiąją nakties dalį orai irgi bus debesuoti, kai kur palis, kažkur suboluos rūkas, bet paryčiais dangus ims giedrėti ir dieną jau vyraus šviesūs, saulėti orai, lietaus nebus.

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Lietuvos link keliauja oras nuo šiaurinės Atlanto vandenyno dalies. Jis nepraranda šilumos iki pat Lietuvos ar jos apylinkių. Dėl to žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus nuo 0 laipsnių vietomis šalies šiaurėje iki 5 laipsnių pietuose, dieną šis iki 6–8, šalies vakaruose 9–11 laipsnių.

Naktis dar debesuota, kai kur su menku lietumi arba rūku, diena menkai debesuota ir saulėta, lietaus jau nebus. Naktį bus nuo 0 laipsnių šiaurėje iki 5 šilumos pietuose ir 6–8 laipsnių prie jūros, dieną vyraus 6–8, vakaruose 9–11 laipsnių šilumos.

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Ketvirtadienis menkai debesuotas, dėl to be lietaus, tačiau stiprės šiaurinių krypčių vėjas. Naktį atvės iki 4–6, prie jūros 7–9 laipsnių, dieną bus iki 8–10, šalies vakaruose 11–12 laipsnių šilumos.

Penktadienis bus irgi menkai debesuotas arba visai giedras, dėl to ir be jokių kritulių, šiaurės vakarų vėjas aprims, bet nenurims. Naktį vėl vyraus 4–6, prie jūros 9–11 laipsnių, dieną vyraus 6–8, prie jūros iki 10 laipsnių šilumos.

Sausi ar beveik sausi orai bus ir savaitgalį, oro temperatūra išliks panaši.

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