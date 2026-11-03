Po Nausėdos ir Vokietijos vadovo susitikimo – aptarimas, kaip stiprinti NATO rytinį flangą

Kaip skelbia Prezidentūra, G. Nausėda padėkojo Vokietijai už lyderystę stiprinant Europos saugumą.
Šalies vadovas pabrėžė strateginę Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje reikšmę. Pasak jo, Vokietijos sprendimas nuolat dislokuoti brigadą Lietuvoje yra istorinis abiejų šalių partnerystės žingsnis, reikšmingai prisidedantis prie NATO rytinio flango gynybos ir atgrasymo stiprinimo.
G. Nausėda taip pat akcentavo, kad augant Rusijos keliamoms grėsmėms būtina toliau stiprinti Europos gynybinius pajėgumus, saugoti kritinę infrastruktūrą ir užtikrinti veiksmingą atsaką į hibridines grėsmes.
Prezidentas taip pat išskyrė ilgalaikio ir tvaraus ES finansavimo Rytinio flango saugumui svarbą, įskaitant iniciatyvą „Eastern Flank Watch“.
Susitikime aptartas dvišalis ekonominis bendradarbiavimas. Prezidentas pabrėžė Vokietijos įmonių investicijų Lietuvoje, bendrų gynybos pramonės projektų ir glaudesnio bendradarbiavimo technologijų srityje svarbą.
Lietuvos vadovas pažymėjo būtinybę toliau teikti Ukrainai karinę ir finansinę paramą bei siekti teisingos ir ilgalaikės taikos. Šalies vadovo teigimu, Europos saugumas turi būti grindžiamas patikimu atgrasymu ir gynyba.
Aptarti transatlantiniai santykiai
Susitikime taip pat aptarti transatlantiniai santykiai. Prezidentas pabrėžė, jog stiprus transatlantinis ryšys išlieka esmine kolektyvinio saugumo garantija, o Europa turi prisiimti daugiau atsakomybės už savo gynybą.
Taip pat aptartas Lietuvos pasirengimas 2027 m. pirmąjį pusmetį pirmininkauti ES Tarybai. Lietuvos pirmininkavimo prioritetai apims Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, ES plėtrą, konkurencingumo stiprinimą ir visuomenių atsparumą.
Pokalbyje taip pat daug dėmesio skirta abiejų šalių kultūriniams bei žmonių ryšiams.
Prezidentas akcentavo poreikį skatinti vokiečių kalbos mokymąsi Lietuvoje ir išnaudoti Lietuvos metų Vokietijoje galimybes. Šia iniciatyva siekiama Vokietijos visuomenei plačiau pristatyti Lietuvą kaip valstybę, aktyviai dalyvaujančią Europos kultūros, mokslo ir inovacijų erdvėje.
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