„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: prabangą ir technologijas akcentuojantis „Lexus RZ 550e“

„Lexus RZ 550e F SPORT“ turi 408 AG galios elektrinę pavarą ir technologiją, imituojančią aštuonių pavarų perjungimą. Būtent toks automobilis šiemet varžosi dėl „Lietuvos metų automobilio 2027“ titulo.
Galingiausias „Lexus RZ“ šeimos atstovas
Pirmasis visiškai elektrinis „Lexus RZ“ rinkoje pasirodė 2022 metais. Nors iš pradžių gamintojas daugiausia dėmesio skyrė komfortui ir efektyvumui, 2025 metais pristatytas atnaujintas modelis įgavo gerokai sportiškesnį charakterį.
Didžiausia naujovė – pirmą kartą RZ šeimoje pasirodžiusi „F SPORT“ versija, kuri išsiskiria ne tik galingesne pavara, bet ir specialiais važiuoklės nustatymais bei sportiškesniu dizainu.
„RZ 550e F SPORT“ turi du elektros motorus, kurių bendra galia siekia 408 AG. Jie veikia kartu su patobulinta „DIRECT4“ visų varančiųjų ratų sistema, galinčia itin greitai paskirstyti sukimo momentą tarp priekinės ir galinės ašių.
Toks sprendimas leidžia užtikrinti geresnį sukibimą su kelio danga ir tikslesnes automobilio reakcijas posūkiuose. Be to, gamintojas padidino kėbulo standumą ir pakeitė pakabos nustatymus, siekdamas suteikti modeliui sportiškesnį charakterį.
Naujasis „F SPORT“ taip pat turi kitokios formos priekinius ir galinius buferius, papildomus aerodinaminius elementus, 20 colių ratlankius ir išskirtines kėbulo spalvas.
Vairas, neturintis mechaninės jungties su ratais
Bene neįprasčiausia naujojo „Lexus RZ 550e F SPORT“ technologija – „Steer-by-Wire“ vairavimo sistema, kurioje nėra tradicinės mechaninės jungties tarp vairo ir priekinių ratų.
Vairuotojo komandos perduodamos elektroniniais signalais, o specialūs mechanizmai pagal juos pasuka automobilio ratus. Gamintojas taip pat numatė atsarginę valdymo sistemą, kuri užtikrina veikimą pagrindinei sistemai sutrikus.
Tokiai technologijai pritaikytas ir visiškai kitokios formos vairas. Jis neturi tradicinio viršutinio ir apatinio lanko, todėl labiau primena lėktuvo valdymo įrenginį.
Tačiau tai nėra vien išvaizdos sprendimas. Dėl elektroninės vairavimo sistemos vairą nuo centrinės padėties į kiekvieną pusę pakanka pasukti maždaug 200 laipsnių. Tai reiškia, kad net atliekant staigesnius manevrus nebereikia įprastai perkėlinėti rankų ant vairo.
Sistema taip pat automatiškai keičia vairo perdavimo santykį. Važiuojant nedideliu greičiu automobilis jautriau reaguoja į vairo pasukimą, todėl lengviau manevruoti stovėjimo aikštelėse. Didėjant greičiui reakcijos tampa nuosaikesnės, siekiant užtikrinti didesnį stabilumą.
Be to, elektroninė sistema gali sumažinti į vairą perduodamas nepageidaujamas vibracijas, tačiau kartu išsaugoti vairuotojui reikalingą informaciją apie ratų sukibimą.
Elektromobilis su aštuoniomis virtualiomis pavaromis
Dar vienas įdomus „RZ 550e F SPORT“ sprendimas – „Interactive Manual Drive“ technologija, skirta sukurti tradicinės pavarų dėžės pojūčius elektromobilyje.
Nors automobilis neturi įprastos daugiapakopės transmisijos, elektroninė sistema imituoja aštuonių pavarų perjungimą. Vairuotojas jas gali pasirinkti už vairo esančiomis mentelėmis, o automobilis atitinkamai keičia galios perdavimą ir akceleratoriaus reakciją.
Kartu atkuriamas ir vidaus degimo varikliui būdingas garsas, kurio intensyvumą galima reguliuoti. Skaitmeniniame prietaisų skydelyje taip pat rodomos virtualios variklio apsukos.
Ši technologija leidžia vairuotojui pasirinkti tarp įprasto, sklandaus elektromobilio veikimo ir sportiškesnio režimo, kuriame labiau juntami galios pokyčiai. Vis dėlto nepaisant sportiško charakterio, „RZ 550e F SPORT“ išlieka penkiaviečiu prabangiu visureigiu.
Salone įrengtas 14 colių multimedijos ekranas, sportinės priekinės sėdynės ir specialūs „F SPORT“ apdailos elementai. Priklausomai nuo komplektacijos, taip pat siūloma „Mark Levinson“ garso sistema, projekcinis ekranas ir panoraminis stogas, kurio skaidrumą galima reguliuoti.
Konkurse dalyvaujančio „Lexus RZ 550e F SPORT“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: visureigis
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 300 kW / 408 AG
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: automatinė, su virtualių pavarų sistema
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 4,4 s
- Maksimalus greitis: 180 km/val.
- Baterijos talpa: 72 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 462 km
- Elektros energijos sąnaudos: 17,9 kWh/100 km
- Svoris: 2135–2180 kg
- Bagažinės talpa: 522 l
- Ilgis: 4805 mm
- Plotis: 1895 mm
- Aukštis: 1635 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 150 kW
- Pradinė RZ modelių šeimos kaina: 62 000 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 82 500 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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