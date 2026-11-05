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Nausėda atsiprašė nedalyvavęs Adamkaus šimtmečio šventėje: „Visi šitie besipiktinantieji yra besipiktinantieji“

2026-11-05 17:37 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 17:37
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Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako gerbiantis ir mylintis kadenciją baigusį prezidentą Valdą Adamkų bei atsiprašęs jo dėl nedalyvavimo jubiliejaus šventėje šią savaitę.

Gitanas Nausėda, Valdas Adamkus (nuotr. Paulius Peleckis/BNS, Robertas Riabovas/BNS)

Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako gerbiantis ir mylintis kadenciją baigusį prezidentą Valdą Adamkų bei atsiprašęs jo dėl nedalyvavimo jubiliejaus šventėje šią savaitę.

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„Aš paskambinau jam prieš renginį, atsiprašiau, nurodžiau priežastis. Jis, be jokios abejonės, žinojo apie tas priežastis. Ir, žinote, jis sureagavo vienu sakiniu, bet tas sakinys ir parodo, kad Adamkus yra Adamkus, o visi šitie besipiktinantieji yra besipiktinantieji“, – interviu BNS ketvirtadienį sakė prezidentas.

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„Manau, kad tiesiog turėtume išlaikyti tą šiltą asmeninį ryšį su jo ekscelencija. Aš esu tikrai žmogus, kuris jį labai gerbia ir labai myli“, – pridūrė jis.

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Prezidentas sako gerbiantis ir mylintis Valdą Adamkų, atsiprašęs dėl nedalyvavimo šventėje

G. Nausėda neatskleidė, koks buvo V. Adamkaus atsakymas, tačiau teigė, kad jis „sureagavo kaip žmogus, kuris turi be galo daug išminties ir gerumo geną širdyje“.

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Šalies vadovas antradienį nedalyvavo V. Adamkaus šimtmečio jubiliejaus šventėje Vilniuje, nes buvo išvykęs oficialaus vizito į Vokietiją.

G. Nausėda teigė, kad jam svarbiausia, jog susiklosčiusi situacija nepaveiktų jo esamo asmeninio ryšio su V. Adamkumi.

Prezidentas sakė, jog nedalyvauti šventėje jam buvo didelis praradimas.

„Tiesiog yra dalykų, kai tenka pasirinkti, ir šiuo atveju viskas buvo suplanuota iš anksto. Neatidaryti saugumo konferencijos, kuri pirmą kartą buvo vykdoma kartu su Lietuva, ir Lietuvai suteikta galimybė atidaryti konferenciją, kuri pagal svarbą yra antroji po Miuncheno saugumo konferencijos, tikrai būtų buvęs tam tikras praradimas, – kalbėjo jis. – Suprantu, kad man praradimas buvo ir negalėti sudalyvauti šitame renginyje, bet dar kartą kartoju – mūsų asmeniniam ryšiui tai neturės jokios įtakos.“

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V. Adamkaus šimtmečio šventės organizatoriams praėjusią savaitę buvo perduotas įrašytas sveikinimas, kurį parašė pats prezidentas.

„Tai buvo sveikinimas ne kažkieno formaliai parašytas, bet aš sėdėjau ir pats stengiausi surasti tuos žodžius, kurie būtų vietoje, kurie būtų svarbūs ir kurie lietųsi iš širdies. Tą dariau tikrai labai nuoširdžiai ir tai buvo bene svarbiausia“, – sakė valstybės vadovas.

Šalies vadovo teigimu, pakeisti suplanuotos darbotvarkės užsienyje nebuvo galima dėl vėliau suplanuotų išvykų. Artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai prezidentas teigia siekiantis aplankyti kuo daugiau Bendrijos sostinių.

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