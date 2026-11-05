Parduodamas išskirtinis automobilis, kuriuo galėjo važinėti Valdas Adamkus: štai už kokią kainą

Viešai prieinamame „Autoplius“ skelbime pateikiama informacija atskleidžia ne tik pačio automobilio specifiką, bet ir intriguojančią jo biografiją.
„Audi A8 Long Quattro Exclusive, 2004 metų automobilis. Buvo naudojamas LR Prezidentūros kanceliarijos, juo važinėjo Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Viešai prieinamoje informacijoje yra nemažai nuotraukų, kuriose užfiksuotas šis automobilis ir prezidentas, taip pat turiu keletą šių nuotraukų.
Naujas pirktas Audi centre „Keturi žiedai“ Vilniuje. Automobilis pilnai perdažytas 2024 metais, pakeistas pagrindinis diržas, sutvarkyta važiuoklė ir atlikta daug kitų remonto darbų (yra sąskaitos).“, – rašoma skelbimo aprašyme.
Kaip nurodo pardavėjas, reprezentacinis sedanas naujas buvo įsigytas oficialiame „Audi“ centre „Keturi žiedai“ Vilniuje.
Siekiant atkurti pirminę estetiką bei techninį patikimumą, 2004 metų gamybos transporto priemonei 2024 metais buvo atlikti plataus masto darbai: automobilis pilnai perdažytas, sutvarkyta jo sudėtinga aliumininė važiuoklė, pakeistas pagrindinis diržas bei kiti esminiai mazgai (yra atliktus darbus ir išlaidas įrodančios sąskaitos).
Nuotraukas galima pamatyti čia.
Techninė charakteristika: kas slėpėsi po prezidentinio limuzino kapotu?
Šis „Audi A8“ (D3 generacija, Long prailginta versija) savo laiku buvo aukščiausio lygio valstybinio transporto standartas. Automobilio techniniai parametrai:
Variklis: 4,2 litro benzininis V8 agregatas (4172 cm³, 40 vožtuvų). Autogidas
Galia: 246 kW (330–334 AG) prie 6500 aps./min. Ultimate Specs
Sukimo momentas: 430 Nm prie 3500 aps./min. Ultimate Specs
Pavarų dėžė ir ašys: „Tiptronic“ automatinė pavarų dėžė bei nuolatinė visų ratų pavara („quattro“). Autozine
Dinamika: Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. trunka apie 6,3–6,4 sekundės, o maksimalus greitis ribojamas ties 250 km/val. Autogidas+ 1
Kėbulo išmatavimai („Long“ versija): Prailginta bazė užtikrina išskirtinę erdvę galinėje sėdynių eilėje, kurioje oficialių vizitų metu tradiciškai leisdavosi šalies vadovai. Bendras automobilio ilgis siekia beveik 5,18 metro, o atstumas tarp ašių – 3,07 metro. Ultimate Specs
Oficialaus patvirtinimo kol kas nėra: ar tikrai tai Adamkaus automobilis?
Nors skelbimo autorius tikina turintis fotografijų archyvą ir viešai užfiksuotų kadrų, jungiančių šį kėbulą su Prezidentu V. Adamkumi, žurnalistinio patikrinimo etape remtis vien pardavėjo teiginiais negalima.
Kol kas iš valstybinių institucijų – Valstybės vadovų apsaugos ar Prezidentūros kanceliarijos – nėra gauta oficialios archyvinės pažymos, galutinai patvirtinančios konkretaus valstybinio ar kėbulo numerio atitiktį. Dėl šios priežasties rinkos ekspertai linkę išlaikyti sveiką skepsmą: galimai tai yra buvęs kanceliarijos parko automobilis, po tarnybos pakeitęs ne vieną privačios nulemties šeimininką, arba identiškos komplektacijos modelis.
„AutoPlius.lt“ internetinėje svetainėje rašoma, kad šio automobilio kaina yra 11 900 eurų.
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