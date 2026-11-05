Už kiek parduodami iš girtų vairuotojų konfiskuoti automobiliai? Kainos net nuo 300 eurų – štai kaip įsigyti

Kur atsiduria iš žmonių konfiskuoti automobiliai ir koks kelias nueinamas, kad pritaikyta baudžiamojo poveikio priemonė virstų valstybės biudžetą papildančiais milijonais eurų?
Kaip skelbėme anksčiau naujienų portale tv3.lt, plačiau apie tai papasakojo konfiskuotą turtą į apskaitą perimančios ir realizuojančios Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) kancleris Dainius Jasiulis.
Procesas nuo A iki Ž
„Atkreipiame dėmesį, kad VMI pati turto nekonfiskuoja, tačiau konfiskuotą turtą perima į apskaitą ir realizuoja, o gautas lėšas perveda į valstybės biudžetą. Taigi, automobilio konfiskavimo procesas prasideda nuo teismo sprendimo, kuris priimamas dėl pažeidimo, pavyzdžiui, vairavimo apsvaigus. Kai teismas priima sprendimą konfiskuoti transporto priemonę, VMI perima automobilį į apskaitą per 10 dienų.
Pagal šiuo metu galiojančias konfiskuoto turto administravimą apibrėžiančias įstatymo nuostatas, kainą, pirmiausiai nustato, VMI šį turtą perduodančios institucijos, taip pat VMI atstovai ar, prireikus, išorės turto vertintojai. Pažymėtina, kad kaina nustatoma atsižvelgiant į turto kokybę, prekinę išvaizdą, realizavimo terminus, prekės specifiką, rinką ir kitus požymius“, – tuo metu pabrėžė D. Jasiulis.
Anot jo, į VMI apskaitą perimamos tik identifikuotos, tinkamos eksploatuoti transporto priemonės, kurias galima realizuoti – parduoti:
„Nerealizuotinas transporto priemones apskaito ir pripažįsta atliekomis kitos valstybės institucijos, kurių žinioje jis yra, pvz. policija, muitinė. Šiuo metu konfiskuotų transporto priemonių pardavimo paslaugas VMI teikia penkios įmonės. Paslaugų teikimo sutartys su įmonėmis pasirašomos joms laimėjus viešąjį paslaugos pirkimo dėl teisės realizuoti turtą konkursą. Konfiskuotas transporto priemones galima parduoti tik tokiomis kainomis, kokias nustato VMI.
Informacija apie parduodamas valstybei perduotas transporto priemones yra privalomai skelbiama transporto priemonių pardavėjų interneto svetainėse. Nuorodos į transporto priemonių pardavėjų svetaines yra skelbiamos VMI interneto svetainėje skiltyje „Informacija apie parduodamą valstybei perduotą turtą“. Asmuo, iš kurio transporto priemonė buvo konfiskuota, gali ją įsigyti bendra tvarka iš pardavėjo įmonės.“
Priduriama, kad šiuo metu yra parduodami 109 konfiskuoti automobiliai, kurių vertė siekia apie 219 tūkst. eurų.
„Siekiant efektyviau administruoti konfiskuotų automobilių pardavimo procesą bei jį centralizuoti, ir tokias paslaugas padaryti kur kas patogesnes mūsų klientams, yra kuriama VMI e. parduotuvė. Joje bus parduodamos valstybei perduotos, t. y. konfiskuotos, valstybės paveldėtos ir pan., transporto priemonės.
VMI e. parduotuvėje, kaip ir bet kurioje kitoje šalies e. parduotuvėje, prekes galima bus įsigyti sumokėjus už prekę prašomą kainą. Pažymėtina, kad VMI valstybei perduotam turtui aukcionų neorganizuoja ir nevykdo“, – tuo metu teigė D. Jasiulis.
Milijonai eurų į biudžetą
D. Jasiulis pridūrė, kad VMI nėra perduodamos nerealizuotinos transporto priemonės, kurios pirmą kartą buvo užregistruotos prieš 20 metų ar anksčiau, išskyrus elektra varomas ar istorinėmis pripažintas motorines transporto priemones:
„Taip pat transporto priemonės, kurių institucija, kurios žinioje jos yra, negali identifikuoti ir (ar) pateikti jų pripažinimo tinkamomis eksploatuoti dokumentų. Mūsų žinioje neatsiduria ir transporto priemonės, kurių negalima panaudoti pagal tiesioginę paskirtį (pvz. po autoįvykių), taip pat tos, kurių techninė būklė, konstrukcija, neatitinka gamintojo ir teisės aktuose, kuriuose reglamentuota transporto priemonių eksploatavimo tvarka, nustatytų reikalavimų.“
Nuo kelių šimtų iki dešimčių tūkstančių eurų
O ar pasitaiko atvejų, kai transporto priemonės nepavyksta parduoti? D. Jasiulis anksčiau tv3.lt teigė, jeigu transporto priemonių nepavyksta parduoti ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, tokios transporto priemonės gali būti nuvertinamos ne daugiau 30 procentų:
„Tai reiškia, kad konfiskuotas transporto priemones VMI turi teisę 1 kartą per mėnesį nuvertinti tol, kol jos bus parduotos arba bus pripažintos netinkamomis naudoti ir sunaikintos.“
Konfiskuotų automobilių kainos svyruoja nuo kelių šimtų iki kelių dešimčių tūkstančių eurų. Pavyzdžiui, šiuo metu pigiausiai parduodamos tokios transporto priemonės: „Citroen C4“ už 288 eurus, KIA PICANTO už 345 eurus, ŠKODA OCTAVIA už 393 eurus. Tai – 2005-2006 metų gamybos transporto priemonės.
Vertingiausių konfiskuotų automobilių sąraše galima aptikti iš tiesų prabangių transporto priemonių. Šiemet toks būtų automobilis BMW 730d, kuris įvertintas 22 613 eurų. Praėjusiais metais vertingiausiu buvo 41 013 eurų įkainotas TOYOTA LAND CRUISER.
Vertinant pastarojo dešimtmečio duomenis, pats brangiausias automobilis buvo konfiskuotas 2023 metais. Automobilis PORSCHE TAYCAN buvo parduodamas už 73 121 eurą. Iš įspūdingesnių variantų dar būtų galima paminėti 2022 metais pardavinėta automobilį BMW X5, kuris buvo vertinamas 27 840 eurų. Taip pat 2020 metais konfiskuotą Tesla (20 720 eurų) ir 2019 metais pardavinėtą 40 680 eurų vertės „Audi Q7“.
Konfiskuojami dėl įvairių priežasčių
Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja, baudžiamųjų bylų teisėja Giedrė Norvilienė naujienų portalui tv3.lt anksčiau pasakojo, kad automobilių konfiskavimas taikomas tuomet, kai transporto priemonė pripažįstama nusikalstamos veikos padarymo įrankiu, priemone arba rezultatu:
„Dažniausiai teismų praktikoje automobilis yra konfiskuojamas, kai jis pripažįstamas nusikalstamos veikos padarymo priemone. Nusikalstamos veikos padarymo priemonė gali būti ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų galimybę padaryti nusikalstamą veiką ar palengvintų jos darymą.
Taip pat automobilis gali būti konfiskuojamas ir išplėstinio turto konfiskavimo atveju, kuris numatytas straipsnyje – „Išplėstinis turto konfiskavimas yra kaltininko turto ar jo dalies, neproporcingos kaltininko teisėtoms pajamoms, paėmimas valstybės nuosavybėn, kai yra pagrindas manyti, kad turtas gautas nusikalstamu būdu“.“
Asmenų, nuteistų dėl vairavimo apsvaigus, atžvilgiu, paprastai visuomet yra taikoma baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas, konfiskuojant arba pačią transporto priemonę, kuri priklausė nuosavybės teise kaltininkui, arba transporto priemonės vertę atitinkančią pinigų sumą, jeigu transporto priemonė priklausė trečiajam asmeniui (lizingo bendrovei, darbovietei, draugui ir pan.), kuris, perleisdamas automobilį kaltininkui, nežinojo, jog ši transporto priemonė bus naudojama nusikalstamai veikai daryti.
„Svarbu pažymėti, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad turto konfiskavimas taikomas ne tik tokiu atveju, kai kaltininkas vairavo transporto priemonę, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, bet ir tuomet, kai asmuo vengė neblaivumo patikrinimo (kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai) arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam buvo nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas“, – tuo metu pabrėžė teisėja G. Norvilienė.
Pridūrė, kad ši baudžiamojo poveikio priemonė (transporto priemonės konfiskavimas) taikoma ir kontrabandos, muitinės apgaulės, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo bylose, kai transporto priemonėje gabenamos draudžiamos apyvartoje prekės. Taip pat ginklų, narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandos bei neteisėto gabenimo atveju.
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