VMI įspėja šiuos gyventojus: gausite laišką, bet jei ignoruosite – pinigų sąskaitoje sumažės

Iki gegužės 2 d. gyventojai turi pateikti metines deklaracijas VMI. Jei per praėjusius metus sumokėjote daugiau gyventojų pajamų mokesčio (GPM), nei priklausė, galėsite susigrąžinti ir permoką.

O jeigu susidarė nepriemoka, tuomet iki minėtos dienos ją reikia padengti. Sumokėti valstybei reikėtų ir tada, jei uždirbote papildomai. Pavyzdžiui, pardavėte 3 metus nuosavybėje neišlaikytą automobilį už brangiau, nei pirkote.

Jeigu savo pareigos neįvykdėte laiku arba net po VMI priminimo, nenustebkite, jūsų banko sąskaitoje vieną dieną ims ir sumažės pinigų.

Skaičiuojami ir delspiniginiai

VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad jei gyventojas turi deklaruoti pajamas, tačiau to nepadaro laiku, visuomet pirmiausia išsiunčiami priminimai.

Įvertinus turimus duomenis, tokie priminimai pradedami siųsti dalimis netrukus po deklaravimo termino – t. y., po gegužės 2 d. Kai gyventojas deklaraciją pateikia, tačiau apskaičiuoto mokesčio nesumoka – papildomai primename ir apie tai“, – aiškino jis.

Pašnekovas primena, kad jei laiku nesumokėsite GPM, jau nuo kitos dienos bus pradedami skaičiuoti delspinigiai (po 0,027 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną).

Pavyzdžiui, jeigu mokestinė nepriemoka būtų 100 eurų, tuomet nuo gegužės 3 d. kasdien VMI skaičiuotų 2,7 cento delspinigių. O per metus susidarytų beveik 10 eurų delspinigių.

Jeigu mokestinė nepriemoka būtų didesnė, tuomet ir delspinigių sumos atitinkamai išaugtų.

„Todėl, pateikus pajamų deklaraciją, reikėtų nedelsti ir mokestį sumokėti kaip įmanoma greičiau. O patogiausias būdas tai padaryti – prisijungus prie Mano VMI, kur iš karto matoma mokėtina suma.

Jei gyventojai patiria finansinių sunkumų ir mokesčio laiku sumokėti negali, šių klientų atžvilgiu VMI yra geranoriška bei siekia bendradarbiauti. Gyventojai gali kreiptis į VMI dėl skolos, kuri viršija 125 eurų ribą, sumokėjimo dalimis ar mokėjimo atidėjimo, sudarant mokestinės paskolos sutartis (MPS)“, – paaiškino M. Endrijaitis.

Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad, gyventojui nesudarius paskolos sutarties bei nesumokėjus GPM, tokia mokėtina suma gali būti nuskaičiuota nuo jūsų banko sąskaitos.

„Prieš vykdant išieškojimo veiksmus, VMI visada informuoja apie susidariusią nepriemoką, mokėjimo terminą ir apskaičiuotus delspinigius – pranešimai keliami į Mano VMI, o apie pranešimo įkėlimą klientai informuojami ir nurodytu el. paštu.

Žinoma, už deklaracijų ar kitų dokumentų pavėluotą pateikimą ar nepateikimą, pagal teisės aktų nuostatas, gali būti pritaikyta ir administracinė atsakomybė“, – kalbėjo pašnekovas.

VMI primena, kad išsamią savo permokų ir nepriemokų informaciją gyventojai visada gali pasitikrinti prisijungę prie Mano VMI > Mokesčio mokėtojo kortelėje. Pažymėtina, jog tam, kad VMI galėtų tinkamai gyventojus informuoti apie jų mokestines prievoles – itin svarbūs pačių gyventojų Mano VMI bei EDS teisingai ir tiksliai pateikti kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas).

Mokesčių inspekcijos turimais duomenimis, didžioji dalis klientų mokesčius deklaruoja ir sumoka laiku. Pernai, už 2023 m., pareigą deklaruoti pajamas turėjo 856 tūkst. gyventojų, iš kurių dauguma – 85 proc. tai padarė laiku.

Palyginti bendras tendencijas šiais metais, pajamas jau deklaravo beveik 62 proc. gyventojų. Tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais ši dalis sudarė 61 proc.

Kas turi deklaruoti pajamas?

VMI išskiria pagrindinius atvejus, kuriais nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją:

dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio perskaičiavimo (MNPD);

kalendoriniais metais gavus tam tikros rūšies pajamų, kurios pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms (pvz., gavus nuomos pajamų iš kitų gyventojų, palūkanų, pajamų už parduotą 3 metus nuosavybėje neišlaikytą automobilį, su darbo santykiais susijusių pajamų iš užsienio ir pan.);

dėl įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą ar turėto verslo liudijimo (net ir tuo atveju, jei pajamų negavote);

jeigu yra prievolė deklaruoti turtą (pvz., valstybės tarnautojams, politikams ir pan.);

norint pasinaudoti nustatytomis lengvatomis (pvz., už studijas, gyvybės draudimą, įmokas į pensijų fondus);

dėl gyventojų pajamų mokesčio perskaičiavimo, taikant progresinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą (20 proc., 32 proc.).

Susimokėti turite ir „Sodrai“

Gyventojams taip pat primenama, kad savarankiškai dirbantys asmenys, deklaruodami pajamas, nuo uždirbtų pajamų turi sumokėti ir įmokas „Sodrai“. Mokėtinas sumas bei informaciją, kaip sumokėti įmokas arba kreiptis dėl jų atidėjimo, gyventojai matys asmeninėse „Sodros“ paskyrose.

Deklaruoti pajamas ir sumokėti įmokas „Sodrai“ turi žmonės, kurie 2024 metais dirbo savarankiškai, pavyzdžiui, vykdė individualią veiklą su pažyma. Deklaravus pajamas VMI sistemoje, matomos mokėtinos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų sumos, tačiau jas reikėtų pasitikslinti.

Sumos gali skirtis priklausomai nuo to, ar žmogus teikė pranešimus apie savarankiškai dirbantį asmenį (SAV pranešimus) ir mokėjo VSD įmokas per praėjusius metus, taip pat nuo to, ar kiekvieną mėnesį mokėjo PSD įmokas.

Kaip ir kasmet, „Sodra“ asmeniškai informuos savarankiškai dirbančius asmenis, kiek ir kokių įmokų jie turi sumokėti po deklaravimo.

Šiais metais žinutės su informacija apie mokėtinas įmokas siunčiamos į savarankiškai dirbančių žmonių asmenines „Sodros“ paskyras www.sodra.lt/gyventojui. Pranešimuose aiškiai nurodoma, kiek VSD ir PSD įmokų jiems reikia sumokėti pagal deklaruotas 2024 metų pajamas.

Žinutėje pateikiama:

mokėtina suma – nuo deklaruotų pajamų mokėtina VSD ir PSD įmokų suma;

likutis – įvertinus anksčiau sumokėtas sumas likusi sumokėti VSD ir PSD įmokų suma;

mokėjimo terminas – 2025 m. gegužės 2 d.;

mokėjimo rekvizitai ir svarbūs duomenys, pvz., įmokos kodas;

informacija apie galimybę atidėti įmokų mokėjimą, jei susidaro įsiskolinimas.

Gyventojai raginami nelaukti paskutinės dienos ir įmokas sumokėti laiku, o kilus klausimų – kreiptis į „Sodrą“ telefonu arba pateikti paklausimą per asmeninę paskyrą.

Pajamas deklaravę gyventojai savo įmokų „Sodrai“ dydį taip pat gali sužinoti prisijungę prie asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui ir patikrinę skiltį „Įmokų mokėjimas“.

Už pavėluotai pervestas socialinio draudimo įmokas skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai negali būti skaičiuojami ilgiau kaip 180 dienų nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos.

Per 2024 m. VMI sulaukė iš gyventojų 26,3 tūkst. prašymų atidėti ar išdėstyti skolą, iš kurių 25,9 tūkst. buvo patvirtinti dėl 53 mln. eurų. 2023 m. tokių prašymų sulaukta 17,7 tūkst. – 17,3 tūkst. patvirtinti dėl 39 mln. eurų. Taigi apie 99 proc. visų gyventojų prašymų yra patenkinami.