Nausėda prabilo apie grėsmes pasienyje: „Nenoriu konkretizuoti“

Pasak jo, atskledžiant žvalgybinius duomenis daroma meškos paslauga priešiškų valstybių žvalgyboms.
Atsisako detalizuoti grėsmes pasienyje
„Aš nenoriu konkretizuoti šitų dalykų (grėsmių pasienyje – BNS), nes tai galėtų pakenkti mūsų nacionaliniams interesams“, – interviu BNS sakė G. Nausėda.
„Mes dažnai darome tai, kad padarome priešo žvalgybai gyvenimą lengvesnį patys šnekėdami per daug“, – pridūrė jis.
Pasak šalies vadovo, reaguojant į grėsmes prie sienos su Kaliningrado sritimi buvo nusiųsti kariai, taip pat sprendžiama, kaip sustiprinti valstybės sienos apsaugą pažeidžiamiausiose jos vietose.
Aršiau į grėsmes pasienyje su Rusija reaguoja Lenkija, šią savaitę pareiškusi, kad jau užkirto kelią vienai galimai provokacijai.
G. Nausėda teigė, kad, nepaisant kitokio komunikacijos su visuomene būdo, Lenkija į grėsmes reaguoja tinkamai, nes palaiko žmonių budrumą, bet aštresnė Varšuvos reakcija gali būti susijusi ir su vidaus politika, pavyzdžiui, artėjančiais rinkimais.
„Ne mano darbas vertinti tai, kaip elgiasi kaimyninės šalies politikai. Mes privalome atsakyti už savo veiksmus, ką darome ir ką kalbame čia, Lietuvoje“, – kalbėjo prezidentas.
Pasak jo, Rusija ieško vis įvairesnių būdų destabilizuoti padėtį Baltijos valstybėse ir kitur, bet grėsmių paveikslo tai iš esmės nekeičia, nors saugumo situacija regione išlieka sudėtinga.
Lietuvos ir Vakarų šalių žvalgybos Rusijos ardomąją veiklą ir sabotažo operacijas sieja su Maskvos noru mažinti sąjungininkų motyvaciją remti Ukrainą.
G. Nausėda teigė, jog Rusija siekia ir testuoti NATO kantrybę ir sprendimų priėmimo mechanizmus, kad darytų išvadas apie Aljanso pažeidžiamumą.
BNS rašė, kad šią savaitę Europoje keliolika skrydžių buvo sutrikdyti dėl pranešimų apie sprogmenis lėktuvuose. Kelis lėktuvus lydėjo naikintuvai, o bent du skrydžiai buvo nukreipti kitur.
ES pareiškė, kad kol kas neaišku, ar pranešimai yra tarpusavyje susiję, ir pabrėžė atidžiai stebinti įvykius kartu su nacionalinėmis institucijomis.
G. Nausėda sakė turintis „tam tikros informacijos“ apie šiuos įvykius, tačiau negalintis patvirtinti, jog už šiuos incidentus atsakinga Rusija.
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