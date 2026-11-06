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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

PAGD modernizuoja gyventojų perspėjimo sistemą: štai kada pradės veikti

2026-11-06 09:42 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 09:42
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Šią savaitę Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) paskelbė naujos daugiakanalės gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos kūrimo, diegimo ir priežiūros darbų viešąjį pirkimą. 

perspėjimo sirenos (PADG nuotr.)
GALERIJA (20)

Šią savaitę Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) paskelbė naujos daugiakanalės gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos kūrimo, diegimo ir priežiūros darbų viešąjį pirkimą. 

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Įgyvendinus 5,5 mln. eurų vertės Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą, bus sukurta bendra valdymo platforma, leisianti koordinuotai aktyvuoti skirtingas Lietuvoje veikiančias gyventojų perspėjimo priemones. 

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Pranešė, kada pradės veikti nauja sistema

Planuojama, kad naujoji sistema Lietuvoje pradės veikti 2028 metais.

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„Pasikeitus saugumo aplinkai mūsų regione, siekiame iš esmės sustiprinti valstybės atsparumą ir užtikrinti kuo didesnį gyventojų saugumą. Sparti technologinė pažanga ryšių ir telekomunikacijų srityje taip pat skatina gyventojų perspėjimui pasitelkti šiuolaikines bei patikimas technologijas. Bet kurios nelaimės atveju informacija gyventojus privalo pasiekti laiku – tai vienas svarbiausių civilinės saugos elementų“, – pranešime spaudai cituojamas vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.

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Naujoji daugiakanalė perspėjimo platforma leis visas pagrindines perspėjimo priemones koordinuotai valdyti iš vienos sistemos. Įdiegus platformą, perspėjimo pranešimus bus galima aktyvuoti gerokai greičiau, o vienu veiksmu – įjungti vieną ar kelis informavimo kanalus. Centralizuotas valdymas leis sutrumpinti perspėjimo laiką, užtikrinti informacijos nuoseklumą ir efektyviau stebėti bei kontroliuoti perspėjimo procesą.

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Ypač daug dėmesio diegiant naująją platformą bus skiriama kibernetiniam saugumui, sistemos patikimumui ir veiklos tęstinumui. Nors skirtingos perspėjimo priemonės bus sujungtos į bendrą valdymo platformą, bus užtikrinama, kad tai nesukurtų papildomų saugumo spragų. Numatyta diegti apsaugos nuo kibernetinių grėsmių ir neteisėtos prieigos sprendimus, užtikrinti sistemoje atliekamų veiksmų kontrolę bei atsekamumą. Taip pat bus siekiama, kad perspėjimo sistema išliktų patikima ir galimų sutrikimų atvejais.

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Anot PAGD, pasirengimas naujosios platformos diegimui vyko nuosekliai. PAGD kartu su mobiliojo ryšio operatoriais ir kitais partneriais atliko techninius, organizacinius bei teisinius pasirengimo darbus. Patvirtinti būsimos informacinės sistemos nuostatai, pasirašyti bendradarbiavimo memorandumai su mobiliojo ryšio operatoriais ir Lietuvos radijo ir televizijos centru, atliktos rinkos konsultacijos bei parengti viešojo pirkimo dokumentai.

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Naujosios platformos diegimas numatytas įgyvendinant 2024 m. Seimo patvirtintą Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programą. Šios platformos diegimui reikalingą finansavimą iš Europos Sąjungos lėšų (iš viso – 5,5 mln.) užtikrino Vidaus reikalų ministerija kartu su Finansų ministerija, bendradarbiaudamos su Europos Komisija.

Pasiūlymus viešajam pirkimui galima teikti iki šių metų gruodžio 3 d. Pasiūlymų vertinimo procedūros atliekamos iki 2027 m. sausio 8 d. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas – iki 2027 m. sausio 18 d. Pirkimo atidavimas Centrinės projektų valdymo agentūros patikrai – 2027 m. sausio 18 d.

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