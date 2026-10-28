Kėdainių rajone užsiliepsnojo butas: turėjo evakuotis motina su 2 mėnesių kūdikiu

Kaip praneša PAGD, apie 16 valandą Gautas pranešimas, kad dega butas, o jame – daug dūmų.
Atvykus ugniagesiams, butas buvo stipriai uždūmintas, degė dvigulė lova. Lova išmesta per langą. Gyventojai evakavosi patys. Sudegė lova, stipriai apdegė sienos, kiti baldai, aprūko kambario, koridoriaus bei virtuvės sienos ir lubos. Gesinant sulietas vandeniu apačioje esantis.
Motina ir 2 mėn. kūdikis pasitikrinti gydytojų, nenukentėjo, apsigyveno pas netoli gyvenančią mamą.
Incidentas tiriamas.
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