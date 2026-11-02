Evakuacija Kėdainiuose: dėl dujų nuotėkio namus teko palikti 18 žmonių

Sekmadienio vakarą, 19.55 val., buvo gautas pranešimas, kad bute Mindaugo gatvėje atsisuko dujų čiaupas ir nebeužsisuka, stipriai teka dujos, jaučiamas stiprus dujų kvapas namuose.
Pranešėjai, kuri buvo viena bute su mažamečiais vaikais, gelbėtojai patarė išeiti į lauką.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, atvykę ugniagesiai bute rado neprisuktą vamzdį, einantį iki dujų skaitliuko, jautėsi dujų kvapas.
Laiptinėje buvusiems 18 žmonių buvo liepta išeiti į lauką, nes ugniagesiams prisukti vamzdžio nepavyko.
Atvykusi dujų tarnyba patikrino dujų koncentraciją bute, ji buvo maža, nepavojinga.
Butas ir laiptinė išvėdinti, o gyventojams leista sugrįžti į butus.
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