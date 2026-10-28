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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Dujų kaina Europoje perkopė 100 eurų: aukščiausia nuo 2022 metų

2026-10-28 18:46 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-10-28 18:46
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Europos gamtinių dujų kaina trečiadienį viršijo 100 eurų už megavatvalandę ir pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų. Rinkos nerimauja dėl karo Artimuosiuose Rytuose ir būtinybės prieš žiemą užpildyti saugyklas.

Gamtinės dujos (nuotr. 123rf.com)

Europos gamtinių dujų kaina trečiadienį viršijo 100 eurų už megavatvalandę ir pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų. Rinkos nerimauja dėl karo Artimuosiuose Rytuose ir būtinybės prieš žiemą užpildyti saugyklas.

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Europos etalonu laikomų Nyderlandų TTF gamtinių dujų ateities sandorių kaina iki maždaug 17 val. Lietuvos laiku pakilo daugiau nei 4 proc. ir pasiekė 100,45 euro už megavatvalandę.

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Vis dėlto kainos tebėra gerokai mažesnės nei per Rusijos invazijos į Ukrainą išprovokuotą 2022 metų energetikos krizę: tų metų kovą jos buvo pakilusios iki 345 eurų už megavatvalandę.

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Nerimą kelia Artimųjų Rytų įtampa

Dujų kainų šuolį trečiadienį pirmiausia paskatino nuogąstavimai, kad Jungtinės Valstijos po kitą savaitę vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų gali pradėti naują smūgių Iranui bangą, o Teheranas dėl to gali imtis atsakomųjų veiksmų prieš energetikos infrastruktūrą Persijos įlankoje.

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Pasak analitikų, suskystintųjų gamtinių dujų eksportas iš Persijos įlankos tebėra labai ribotas.

„Nerimas dėl naujos eskalacijos Artimuosiuose Rytuose gena kainas aukštyn“, – sakė „Global Risk Management“ vyriausiasis analitikas Arne Lohmann Rasmussen.

„Tačiau įtakos turi ir orų prognozės“, – pažymėjo jis ir paaiškino, kad Europoje numatoma mažesnė vėjo ir saulės energijos gamyba, o tai didina dujų paklausą.

Europos šalys apskritai suvartoja mažiau dujų nei 2022-aisiais, nes elektrai gaminti vis aktyviau naudoja atsinaujinančius energijos išteklius.

indeliai.lt

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