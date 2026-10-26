Pastaruoju metu dujų kaina jau ne kartą pasiekė aukščiausią per kelerius metus lygį. Nuo mėnesio pradžios ji pakilo maždaug trečdaliu, o nuo metų pradžios – daugiau kaip tris kartus. Pastarąjį kartą gamtinės dujos smarkiai brango prasidėjus karui Ukrainoje. Tuomet jų kaina buvo šoktelėjusi gerokai aukščiau – iki daugiau kaip 300 eurų už MWh.
Vienas pagrindinių dujų brangimo veiksnių yra JAV ir Irano karas. Neseniai JAV vyriausybė nurodė platesniu mastu evakuoti diplomatinį personalą iš Artimųjų Rytų. Be to, JAV prezidentas Donald Trump užsiminė, kad po lapkričio 3 d. vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų amerikiečių pajėgos gali atnaujinti atakas prieš Iraną. Iranas savo ruožtu rengiasi atsakomiesiems veiksmams.
Per su Iranu besiribojantį Hormuzo sąsiaurį eina vienas svarbiausių pasaulyje suskystintųjų gamtinių dujų transportavimo maršrutų.