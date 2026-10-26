Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Dujų kaina Europoje priartėjo prie 100 eurų: aukščiausia nuo 2022 metų pabaigos

2026-10-26 16:51 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 16:51
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gamtinių dujų kaina Europoje pirmadienį toliau kilo ir priartėjo prie 100 eurų už megavatvalandę (MWh). Amsterdamo biržoje pagrindinio TTF ateities sandorio, numatančio gamtinių dujų tiekimą po mėnesio, kaina pakilo iki 97,64 euro už MWh. Tai beveik 3 proc. daugiau nei penktadienį ir aukščiausia kaina nuo 2022 m. pabaigos, praneša dpa.

Europos energetika (asociatyvi iliustracija, 123rf.com nuotr.)

Gamtinių dujų kaina Europoje pirmadienį toliau kilo ir priartėjo prie 100 eurų už megavatvalandę (MWh). Amsterdamo biržoje pagrindinio TTF ateities sandorio, numatančio gamtinių dujų tiekimą po mėnesio, kaina pakilo iki 97,64 euro už MWh. Tai beveik 3 proc. daugiau nei penktadienį ir aukščiausia kaina nuo 2022 m. pabaigos, praneša dpa.

REKLAMA
0

Pastaruoju metu dujų kaina jau ne kartą pasiekė aukščiausią per kelerius metus lygį. Nuo mėnesio pradžios ji pakilo maždaug trečdaliu, o nuo metų pradžios – daugiau kaip tris kartus. Pastarąjį kartą gamtinės dujos smarkiai brango prasidėjus karui Ukrainoje. Tuomet jų kaina buvo šoktelėjusi gerokai aukščiau – iki daugiau kaip 300 eurų už MWh.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienas pagrindinių dujų brangimo veiksnių yra JAV ir Irano karas. Neseniai JAV vyriausybė nurodė platesniu mastu evakuoti diplomatinį personalą iš Artimųjų Rytų. Be to, JAV prezidentas Donald Trump užsiminė, kad po lapkričio 3 d. vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų amerikiečių pajėgos gali atnaujinti atakas prieš Iraną. Iranas savo ruožtu rengiasi atsakomiesiems veiksmams.

Per su Iranu besiribojantį Hormuzo sąsiaurį eina vienas svarbiausių pasaulyje suskystintųjų gamtinių dujų transportavimo maršrutų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų