Europoje dujų kainos šovė į viršų: pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų

Pagrindiniais dujų kainų augimo veiksniais laikomos atakos prieš prekybinius laivus Hormuzo sąsiauryje ir intensyvesnis dujų saugyklų pildymas prieš žiemą.
Neseniai Jungtinės Karalystės karinis jūrų laivynas pranešė, kad Persijos įlankoje buvo atakuoti du tanklaiviai.
Dujų kainos tendenciškai kyla
Pastarosiomis dienomis ne kartą užpulti prekybiniai laivai, todėl apsunkintas svarbių energetinių žaliavų gabenimas iš Persijos įlankos gavybos regionų per Hormuzo sąsiaurį.
Nuo mėnesio pradžios dujų kainos tendenciškai kyla.
Per šį laikotarpį žaliava pabrango maždaug ketvirtadaliu.
Nuo metų pradžios gamtinių dujų kaina Europoje padidėjo maždaug tris kartus.
Pastarąjį kartą toks ryškus kainų augimas buvo prasidėjus karui Ukrainoje – tada kainos pakilo gerokai aukščiau ir viršijo 300 eurų už MWh.
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