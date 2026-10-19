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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europoje dujų kainos šovė į viršų: pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų

2026-10-19 14:27 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-19 14:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gamtinių dujų kaina Europoje toliau kyla. Ateities sandorių kaina pagal pagrindinį TTF kontraktą, numatantį dujų tiekimą po mėnesio, pirmadienį Amsterdamo biržoje pakilo iki 89,57 euro už megavatvalandę (MWh). Tai buvo maždaug 2 proc. daugiau nei penktadienį ir aukščiausia kaina nuo 2022 m. pabaigos. 

Europos gali laukti brangi žiema: susiduriame su tolimo karo pasekmėmis (nuotr. 123rf.com)

Gamtinių dujų kaina Europoje toliau kyla. Ateities sandorių kaina pagal pagrindinį TTF kontraktą, numatantį dujų tiekimą po mėnesio, pirmadienį Amsterdamo biržoje pakilo iki 89,57 euro už megavatvalandę (MWh). Tai buvo maždaug 2 proc. daugiau nei penktadienį ir aukščiausia kaina nuo 2022 m. pabaigos. 

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Pagrindiniais dujų kainų augimo veiksniais laikomos atakos prieš prekybinius laivus Hormuzo sąsiauryje ir intensyvesnis dujų saugyklų pildymas prieš žiemą.

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Neseniai Jungtinės Karalystės karinis jūrų laivynas pranešė, kad Persijos įlankoje buvo atakuoti du tanklaiviai.

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Dujų kainos tendenciškai kyla

Pastarosiomis dienomis ne kartą užpulti prekybiniai laivai, todėl apsunkintas svarbių energetinių žaliavų gabenimas iš Persijos įlankos gavybos regionų per Hormuzo sąsiaurį.

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Nuo mėnesio pradžios dujų kainos tendenciškai kyla.

Per šį laikotarpį žaliava pabrango maždaug ketvirtadaliu.

Nuo metų pradžios gamtinių dujų kaina Europoje padidėjo maždaug tris kartus.

Pastarąjį kartą toks ryškus kainų augimas buvo prasidėjus karui Ukrainoje – tada kainos pakilo gerokai aukščiau ir viršijo 300 eurų už MWh.

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