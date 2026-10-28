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Savickas: biokuro kainų augimas stabilizuojasi, tačiau dujos toliau brangsta

2026-10-28 14:30 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 14:30
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Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad valstybės priemonės didinant biokuro pasiūlą jau duoda rezultatų. Pasak jo, biokuro kainų augimas stabilizuojasi, tačiau tarptautinėse rinkose gamtinės dujos toliau brangsta.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ visuotinis narių suvažiavimas. Orestas Gurevičius / ELTA

Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad valstybės priemonės didinant biokuro pasiūlą jau duoda rezultatų. Pasak jo, biokuro kainų augimas stabilizuojasi, tačiau tarptautinėse rinkose gamtinės dujos toliau brangsta.

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„Visa tai (Vyriausybės priemonės – ELTA) jau davė tam tikrą rezultatą, kad biokuro tendencijose jau matome augimo stabilizaciją. Be abejo, iššūkiai tęsiasi, nes dujų kaina tarptautinėse biržose rodo tolesnį kilimą“, – trečiadienį žurnalistams sakė L. Savickas.

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Anot ministro, siekiant sušvelninti iškastinio kuro kainų augimo poveikį, imtasi priemonių biokuro pasiūlai didinti, papildomai nukreipiant žaliavas ir iki 30 proc. padidinant jų kiekį.

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„Biokuro pasiūla labiausiai turi įtaką būtent centralizuotam šildymui, 60 proc. visuomenės tuo naudojasi. Ir padidintas biokuras, tikslingai nukreiptos papildomos žaliavos, iki 30 proc. didinamas kiekis“, – teigė jis.

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L. Savicko teigimu, daliai dujas naudojančių vartotojų kainų augimą padeda sušvelninti finansinėmis priemonėmis fiksuojama kaina.

„Tiek, kiek galima padaryti, jau buvo padaryta fiksuojant (kainą – ELTA) per finansinius įrankius. Galutiniam vartotojui, kuris naudoja dujas, yra finansiniais įrankiais fiksuota kaina iki 50 proc. (suvartojimo – ELTA), kas stabilizuoja tą kainų kilimą. Bet, be abejo, kita dalis, ta, kuri nėra fiksuota, toliau kyla“, – sakė ministras.

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Jis taip pat pabrėžė tikslinės finansinės paramos svarbą. Pasak L. Savicko, gyventojai, kurių išlaidos šildymui viršija 10 proc. pajamų, gali kreiptis dėl paramos, o kylant energijos kainoms gali prireikti papildomų lėšų jai užtikrinti.

ELTA primena, jog rugsėjį ministras tikino, kad siekiant išvengti didžiausio kainų šuolio jau imamasi priemonių didinti biokuro pasiūlą. 

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Pasak jo, sprendimai, suderinti su Aplinkos ministerija ir Valstybinių miškų urėdija, turėtų maždaug trečdaliu padidinti biokuro žaliavos tiekimą rinkai, palyginti su praėjusiu sezonu.

Kartu ministras pabrėžė, kad biokuro kainų problema nėra būdinga vien Lietuvai, situacija įtempta ir Latvijoje bei Lenkijoje. Todėl, be pasiūlos didinimo, svarstomi tiksliniai biokuro aukcionai, geresnė mažesnių gamintojų prieiga aukcionų ir paprastesnės galimybės įsivežti žaliavą iš kitų šalių.

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L. Savickas taip pat teigė, kad Lietuva siekia mažinti priklausomybę nuo vieno energijos šaltinio ir diversifikuoti dujų tiekimą.

Ministras priminė, kad Lietuva yra sudariusi šimtamilijoninį ilgalaikio dujų tiekimo iš Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą, pagal kurį nuo kitų metų šildymo sezono JAV dujos turėtų užtikrinti apie 40 proc. buitinių vartotojų poreikio.

Jo teigimu, sutartyje numatytas „Henry Hub“ kainodaros principas turėtų padėti valdyti kainų riziką, nors galutinė dujų kaina nėra fiksuota.

indeliai.lt

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