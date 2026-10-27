Palygino lietuvių pamėgtus automobilius: kainuoja tiek pat, bet po 5 m. pardavę už vieną gausite 6 tūkst. eurų daugiau

Automobilių duomenų įmonės „carVertical“ komunikacijos atstovas ir automobilių ekspertas Ramūnas Pletkus naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“ palygino du vienodai kainuojančius naudotus automobilius ir apskaičiavo, kiek kainuotų kiekvieną jų turėti 5 metus.
Naudotas automobilis už 16,5 tūkst. eurų: „Mazda 3“ ar BMW 520?
Abiem automobiliais būtų važinėjama 5 metus, kasmet nuvažiuojant po 15 tūkst. kilometrų.
„Tarkime, paimame 2021 metų „Mazda 3“ kaip vidutinės klasės automobilį ir 2017 metų BMW 520 dyzelinį universalą. Abu automobiliai kainuoja iš esmės identišką sumą – 16,5 tūkst. eurų – ir vienas iš jų, tai yra, „Mazda“ pravažiavusi 65 tūkst. kilometrų, o BMW jau pravažiavęs 207 tūkst. kilometrų“, – pavyzdžius pristatė R. Pletkus.
Tokią metinę ridą, t. y. per metus nuvažiuojamą atstumą, pašnekovas laiko įprasta Lietuvoje. Vadinasi, per 5 metus kiekvienu būtų nuvažiuota dar po 75 tūkst. kilometrų.
Kiek kainuoja išlaikyti automobilį per mėnesį?
Skaičiavimas apima kasdienes išlaidas, automobilio priežiūrą ir nuvertėjimą. Pastarasis terminas „nuvertėjimas“ – tai suma, kurią prarastumėte pardavę automobilį pigiau nei jį pirkote.
„Tuomet įvertinus degalus, draudimus, planinę priežiūrą, padangų pirkimą ir jų keitimą, registracijos mokesčius, „Mazda 3“ eksploatacijos išlaidos siekia beveik 21 tūkst. eurų per penkerius metus, o BMW eksplotacija kainavo beveik 27 tūkst. eurų. Tai matome kur tos pačios įsigijimo kainos automobiliai ir skirtumas tarp jų yra beveik 6 tūkst. eurų per 5 metus“, – skaičiavo jis.
Pagal R. Pletkaus skaičiavimą, „Mazda“ vidutiniškai atsieitų 348 eurus per mėnesį, BMW – 445 eurus. Skirtumas – 97 eurai, arba beveik 100 eurų.
Tai vidutinės sumos, kadangi už draudimą, padangas ir remontą mokama skirtingu metu. Na, o galutinės išlaidos priklausys nuo konkretaus automobilio būklės, nuvažiuojamo atstumo ir to, už kiek vėliau pavyks jį parduoti.
Kodėl BMW 520 išlaikymas brangesnis?
Prabangesnės klasės BMW šiame palyginime 4 metais senesnis, o jo rida daugiau nei triguba.
„Brangiau atsieina automobilio naudojimas, kuris yra dyzelinis, „premium“ klasės dėl to, kad visi jam atliekami planiniai darbai ir remontai yra tiesiog brangesni todėl, kad tai yra „premium“ prekės ženklas“, – apie BMW sakė ekspertas.
Pasak R. Pletkaus, BMW turi daugiau technologijų ir sudėtingesnių mechanizmų. Brangesnės ir jo detalės.
Kaip suskaičiuoti automobilio išlaikymo kainą?
Skaičiuojant mėnesio išlaidas lengva pamiršti rečiau apmokamus dalykus – draudimą, aptarnavimus, padangų pirkimą ir keitimą.
„Galima suskaičiuoti visą sumą, paprasčiausiai tiesiog sau išsidėlioti ir matyti, kiek per metus ar net per mėnesį, ar vieną nuvažiuotą kilometrą tas automobilis jums realiai kainuos“, – tikino R. Pletkus.
Pavyzdžiui, jei metinė draudimo įmoka būtų 240 eurų, padalijus šią sumą iš 12, vienam mėnesiui tektų 20 eurų.
Kaip apskaičiuoti automobilio nuvertėjimą?
Automobilis gali prarasti vertę ir tada, kai važinėjate be didesnių gedimų.
„Skaičiuojame, už kiek perkame ir už kiek galėsime parduoti po to laikotarpio, kuriam nusimatome naudojimą“, – paaiškino pašnekovas.
Tarkime, automobilį perkate už 16,5 tūkst. eurų, o po 5 metų parduodate už 10 tūkst. eurų. Jis būtų nuvertėjęs 6,5 tūkst. eurų. Perskaičiavus mėnesiui, tai būtų apie 108 eurus.
Prie šių 6,5 tūkst. eurų pridėkite visas degalų, draudimo ir priežiūros išlaidas per 5 metus. Visos pirkimo kainos papildomai neskaičiuokite, kadangi dalį jos atgautumėte pardavę automobilį.
Vokietijos automobilių klubas ADAC apskaičiavo apie 1 200 automobilių modelių išlaidas. Klubas nurodo, kad didžiausią naujo automobilio išlaidų dalį sudaro būtent nuvertėjimas.
Kiek pinigų pasilikti automobilio priežiūrai?
Prieš perkant verta patikrinti aptarnavimo dokumentus ir gamintojo nurodymus, kas kiek kilometrų reikia keisti tam tikras dalis. Taip bus aiškiau, kurie darbai jau atlikti, o kurių dar reikės.
„Reikės galbūt nusimatyti iš anksto tam tikras sumas tiems einamiesiems remontams“, – priminė pašnekovas.
Su mechaniku aptarkite būsimų darbų kainą, kad žinotumėte, kiek pinigų pasilikti. Jeigu visus pinigus išleisite pačiam automobiliui, jų gali pritrūkti net ir įprastam aptarnavimui.
Ką patikrinti prieš perkant naudotą automobilį?
R. Pletkus rekomendavo tris veiksmus – peržiūrėti automobilio istoriją, pačiam juo pasivažinėti ir nuvežti į patikimą servisą.
Automobilių duomenų įmonė „carVertical“ savo svetainėje paaiškina, kad istorijos ataskaitoje gali trūkti duomenų apie avarijas ar remontą. Vieni įvykiai neužregistruojami, kitų įrašai bendrovei nepasiekiami. Todėl automobilio būklę svarbu patikrinti ir gyvai.
„Reikia pačiam pravažiuoti automobiliu ir susivokti, ar tau viskas tinka, ar nėra pašalinių garsų, kurių neturėtų būti“, – sakė pašnekovas.
Patikros svarbą padeda suprasti ir Vokietijos duomenys. Rengiant „TÜV-Report 2026“ išanalizuota 9,5 mln. techninių apžiūrų, atliktų nuo 2024 metų liepos iki 2025 metų birželio. Dėl didelių arba pavojingų trūkumų apžiūros nepraėjo 21,5 proc. automobilių – daugiau nei kas penktas.
Ataskaitoje matomas ir automobilio amžiaus skirtumas. Tarp 5 metų automobilių apžiūros nepraėjo maždaug kas dešimtas, tarp 11 metų – beveik kas ketvirtas. Tarp pavojingų trūkumų TÜV mini nesandarius stabdžių vamzdelius ir atsilaisvinusias vairo mechanizmo dalis.
Svarbiausių automobilio dalių patikra servise, pašnekovo vertinimu, gali kainuoti apie 100–200 eurų, priklausomai nuo dirbtuvių.
„Ten yra patikrinami patys svarbiausi jo mazgai. Potencialiam pirkėjui duodama ir pakankamai išsami ataskaita, ir jam iš esmės jau viskas aišku. Jis arba žino, kad automobilis yra tvarkingas, arba tiesiog mato sąrašą, ką jam reikės padaryti ir automatiškai tai yra įrankis derėtis su pardavėju, kad galbūt reiktų nuleisti kainą arba tiesiog žinoti, ko tikėtis iš to automobilio“, – paaiškino R. Pletkus.
Daugiau apie automobilio pasirinkimą, jo išlaikymo išlaidas, draudimą ir užliejimo pavojus sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Pradžia
00:45 Kaip išsirinkti automobilį pagal savo kasdienius poreikius?
01:59 Kiek iš tikrųjų kainuoja turėti automobilį ir kokias išlaidas žmonės pamiršta?
03:42 Kiek pinigų pasilikti remontui ir kaip įvertinti, ar verta draustis KASKO?
07:39 Ką būtina perskaityti draudimo sutartyje ir ko paklausti draudiko?
09:16 Kokie automobiliai ir jų detalės dažniausiai vagiami Lietuvoje?
10:35 Kaip apsaugoti automobilį nuo vagystės ir kokių apsaugos priemonių gali reikalauti draudikai?
12:05 Pavogė automobilį – kokie turėtų būti pirmieji žingsniai?
12:25 Ar dažniausiai vagiamas modelis reiškia didesnę riziką jo savininkui?
13:27 Kokius naujus ir naudotus automobilius dažniausiai renkasi lietuviai?
14:26 Liūtys ir užlieti automobiliai – ar yra vandeniui atsparesnių modelių?
17:04 Važiavimas per gilias balas – kuo rizikuojate ir kaip elgtis?
18:36 Ar užlietą automobilį galima sutvarkyti pačiam, ar būtina kreiptis į servisą?
19:11 Ar aukštesnis visureigis iš tiesų turi pranašumą užliejus gatvę?
20:39 Benzininis, dyzelinis, hibridinis ar elektrinis automobilis – kuo skiriasi užliejimo pasekmės?
21:54 Benzinas, dyzelinas, hibridas ar elektromobilis – kuris pasirinkimas finansiškai naudingiausias?
26:13 „Mazda 3“ ir BMW 520 už tą pačią kainą – kiek kainuotų kiekvieną jų turėti 5 metus?
30:04 Naudotas automobilis už 10 tūkst. eurų – kokius modelius galima įsigyti?
32:08 Remontuoti turimą automobilį ar jį keisti – kaip apsispręsti?
34:13 Ką būtina patikrinti prieš perkant naudotą automobilį ir kiek kainuoja patikra servise?
36:14 Kaip išsirinkti automobilį, kurį galėtumėte ir nusipirkti, ir išlaikyti?
37:08 Pabaiga
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