Po artimojo mirties – nemalonumai: privalėsite patys grąžinti visas skolas?
Mirus žmogui, kuris iki tol tvarkė šeimos pinigus, artimiesiems gali tekti ne tik gedėti. Staiga gali paaiškėti, kad nežinoma, kur yra sąskaitos, kokios paskolos liko ar už ką kiekvieną mėnesį dar reikia mokėti. Tačiau tam galima pasiruošti iš anksto.
(5)Valdyk savo pinigus 2026-09-08
Šeimoms – papildomi 385 eurai per mėnesį: štai kam priklauso ši išmoka
Vaiko priežiūra šeimai gali tapti nemaža finansine našta, ypač jei nėra galimybės vaiko leisti į darželį, o tėvams reikia grįžti į darbą. Tokiais atvejais viena iš galimybių – valstybės kompensacija samdant vaiką prižiūrintį žmogų. Šeimos gali susigrąžinti dalį auklei išleidžiamų pinigų, tačiau tam reikia atitikti nustatytas sąlygas. Svarbu ne tik tai, ar vaikas lanko ugdymo įstaigą, bet ir kaip įforminamas jį prižiūrinčio žmogaus darbas.
Valdyk savo pinigus 2026-09-03
Ministras prakalbo apie audros padarinių tvarkymą: iš kur ims pinigų, jei ESO pritrūks?
Finansų ministrui paskelbus, kad šalį nusiaubusios audros padariniai bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) kainuos apie 17 mln. eurų, ministras Taurimas Valys sako, kad jei įmonei neužteks savo lėšų, jų gali būti skirta iš valstybės biudžeto. „Bus bandoma kompensuoti iš įmonės resursų, bet jei matysime, kad resursų trūksta, ypač kalbant apie prevencines priemones, neišvengiamai gali būti ir papildomos valstybės lėšos“, – LRT televizijai sakė T. Valys.
Valdyk savo pinigus 2026-09-02
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Prasidėjus mokslo metams – priminimas tėvams: štai kada galima gauti 148 eurus
Prasidėjus naujiems mokslo metams šeimų išlaidos gali gerokai išaugti – tenka pasirūpinti ne tik mokyklinėmis priemonėmis, bet ir kitais vaikų poreikiais. Tačiau dalį šios finansinės naštos gali palengvinti valstybės parama, o skirtingomis jos formomis gali pasinaudoti tiek mažesnes pajamas gaunančios, tiek ir kitos vaikus auginančios šeimos. Vis dėlto valstybės parama šeimoms neapsiriboja vien pagalba prasidėjus mokslo metams.
Po audros neskubėkite visko tvarkyti: viena klaida ir pinigų neatgausite
Užlietas būstas, ant automobilio užvirtęs medis ar po elektros sutrikimo sugedusi buitinė technika gali atsieiti šimtus ar net tūkstančius eurų. Tačiau po nelaimės itin svarbu ne tik įvertinti patirtus nuostolius – vienas skubotas veiksmas gali vėliau gerokai apsunkinti bandymą atgauti pinigus.
DIENOS PJŪVIS. Nauji ekonominiai sukrėtimai ir ECB įspėjimai apie krizę: kas laukia gyventojų ir kaip pasiruošti?
Ekspertai įspėja apie augančią ekonominio neapibrėžtumo bangą, galinčią stipriai paveikti gyventojų perkamąją galią ir finansinį saugumą. Nerimaujant dėl galimų rinkų sukrėtimų, finansų analitikai ragina nelaukti krizių pradžios ir jau dabar peržiūrėti savo išlaidas. Kaip tinkamai pasiruošti? Apie tai, naujienų portalo laidoje „Dienos pjūvis“ pokalbis su „Artea“ banko vyriausiąja ekonomiste Indre Genyte-Pikčiene ir Vilniaus universiteto docentu Andriumi Jaržemskiu.
Valdyk savo pinigus 2026-08-21
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Paaiškino, kiek pinigų iš tiesų reikia turėti „juodai dienai“: daugelis skaičiuoja klaidingai
Netikėtai sugedo automobilis, netekote darbo ar atsirado kitų nenumatytų išlaidų – tokiais atvejais gelbėti gali iš anksto sukauptos santaupos, vadinamoji finansinė pagalvė. Tačiau kiek pinigų iš tiesų reikėtų turėti „juodai dienai“? ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorė dr. Asta Klimavičienė naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“ paaiškino, nuo ko priklauso reikalingas finansinės pagalvės dydis ir kokią klaidą žmonės daro bandydami jį apskaičiuoti.
Valdyk savo pinigus 2026-08-18
Pakeitus paskolų taisykles – naujas kainų šuolis? Rėžė, ar būstas vėl brangs
Nuo rugpjūčio 1-osios pirmąjį būstą perkantiems gyventojams atsirado galimybė jį įsigyti sukaupus mažesnį pradinį įnašą. Vietoje anksčiau taikytų 15 proc. dabar tam tikrais atvejais gali pakakti 10 proc. būsto vertės. Pavyzdžiui, perkant 200 tūkst. eurų kainuojantį būstą, skirtumas siekia 10 tūkst. eurų. Toks pokytis gali būti ypač svarbus gyventojams, kuriems būtent santaupų pradiniam įnašui sukaupimas iki šiol buvo didžiausia kliūtis įsigyti nuosavą būstą.
Valdyk savo pinigus 2026-08-13
DIENOS PJŪVIS. VMI vadovas Martynas Endrijaitis ruošia pokyčius: štai ką pradės tikrinti – pasislėpti nepavyks?
Naujasis Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovas Martynas Endrijaitis pirmąja iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą – jis žada kasmet analizuoti šešėliui jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterines bendroves. Kokiems pokyčiams ruoštis? Apie tai, naujienų portalo laidoje „Dienos pjūvis“ pokalbis su VMI vadovu Martynu Endrijaičiu. LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.
Valdyk savo pinigus 2026-08-12
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Norintiems įsigyti būstą – svarbi žinia: atsakė, kada kainos mažės
Būsto kainoms išliekant aukštoms, dalis gyventojų gali svarstyti, ar dabar tinkamas metas įsipareigoti keliems dešimtmečiams, ar geriau dar palaukti. Ypač kai būsto įperkamumas didžiuosiuose miestuose skiriasi. Tačiau sprendžiant, ar pirkti būstą dabar, svarbi ne vien jo kaina. Reikėtų įvertinti ir tai, kiek laiko jame planuojama gyventi. Tuo metu rinkoje kainos nebūtinai visur juda vienodai.
Valdyk savo pinigus 2026-08-11
Internete parduodate nenaudojamus daiktus? Paaiškino, kada VMI lieps susimokėti – svarbi ne tik suma
Nebenešiojami drabužiai, išaugti vaikų batai, senas telefonas ar nebereikalingi baldai vis dažniau atsiduria interneto skelbimuose. Tačiau ne kiekvienas toks pardavimas laikomas prekyba. VMI aiškina, kad ribą tarp paprasto savo daiktų išpardavimo ir individualios veiklos lemia ne tik per metus gauta suma. Ne mažiau svarbu ir tai, ar žmogus parduoda sau pirktus, bet nebereikalingus daiktus, ar prekes specialiai įsigyja tam, kad jas perparduotų ir uždirbtų.
Valdyk savo pinigus 2026-08-09
Apsimetė policijos pareigūnais ir įtikino parduoti butą: vos neliko ir be namų, ir be pinigų
Moteris galėjo likti ir be buto, ir be už jį gautų pinigų. Tariami policijos pareigūnai ją įtikino, kad jos bankas įveltas į nusikalstamą schemą, o jai priklausantis būstas jau pardavinėjamas. Esą vienintelis būdas apsaugoti savo turtą – pačiai kuo skubiau ir pigiau parduoti butą. Tad baimės apimta moteris pakluso sukčių nurodymams.
Valdyk savo pinigus 2026-08-08
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Ir už 7 tūkst. eurų tokių darbuotojų neranda: „Visos šios profesijos bus labai paklausios“
Oficiali statistika rodo tūkstančius laisvų darbo vietų, tačiau paprastiems ieškotojams durys atsidaro toli gražu ne taip lengvai, kaip anksčiau. Darbdaviai tyliai kelia kartelę, o reikalavimų sąrašuose šalia profesinio diplomo vis dažniau atsiranda universalūs įgūdžiai bei gebėjimas valdyti dirbtinį intelektą. Tuo metu darbo rinkoje ryškėja ir kita tendencija – vienų specialistų darbdaviai ieško itin aktyviai, o už rečiausias kompetencijas yra pasirengę mokėti ir 6–7 tūkst.
Valdyk savo pinigus 2026-08-05
Banko pranešimu nepatikėjo ir neteko 9 tūkst. eurų: „Jeigu noriu, galiu juos išmėtyti ant žemės“
Net banko darbuotojų paklausta, ar jos neįtikino sukčiai, moteris savo sprendimu nė nesuabejojo. Ji jau buvo dalimis išgryninusi 8–9 tūkst. eurų ir ketino pasiimti visus sąskaitoje likusius pinigus. Pastebėjus, kad moteris dalimis grynina dideles pinigų sumas, jos buvo paprašyta atvykti į banką ir paaiškinti, kam jų reikia. Darbuotojai mėgino ją perspėti, tačiau moteris tvirtino turinti teisę su savo pinigais elgtis taip, kaip nori, ir į kalbas nesileido.
Valdyk savo pinigus 2026-08-04
Žada daugiau pinigų „į rankas“, bet vėliau teks primokėti: VMI įspėja dėl populiaraus susitarimo
Darbdavys siūlo vietoje darbo sutarties registruoti individualią veiklą, nes taip abiem pusėms liks daugiau pinigų? Iš pirmo žvilgsnio toks pasiūlymas gali atrodyti patrauklus. Tačiau pakeistas sutarties pavadinimas darbo santykių nepanaikina. Jeigu žmogus ir toliau dirba vienam vadovui, jo nustatytomis sąlygomis ir naudojasi įmonės suteiktomis priemonėmis, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) gali vertinti ne dokumento pavadinimą, o tai, kaip darbas vyksta iš tikrųjų.
Valdyk savo pinigus 2026-08-02
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Sulaukę tokio darbdavio pasiūlymo, sukluskite: metas ieškoti kito darbo?
Lietuvos darbo rinkoje darbuotojų poreikis išlieka didelis – vien birželį 4,3 tūkst. darbdavių paskelbė 15,6 tūkst. laisvų darbo vietų. Kai kuriose srityse darbuotojų trūkumas ypač ryškus – pavyzdžiui, pavasarį gamybos sektoriuje laisvų darbo vietų skaičius du mėnesius iš eilės viršijo 3 tūkst. Vis dėlto didelė darbo pasiūla nereiškia, kad kiekvieną patraukliai atrodantį skelbimą verta vertinti vienodai.
Valdyk savo pinigus 2026-07-29
Kas trečiam dirbančiam lietuviui – virš 50 metų: algos dėl to privalės augti?
Lietuvos darbo rinkoje jaunų žmonių poreikis tik auga – šiuo metu kas trečias dirbantis žmogus šalyje yra 50–64 metų amžiaus. Prognozuojama, kad ateityje vyresnių darbuotojų dalis dar didės, todėl, specialistų teigimu, jaunimo atėjimas į darbo rinką tampa ne tik pageidautinas, bet ir būtinas. Darbo pasiūlymų jau dabar netrūksta – vien birželį 4,3 tūkst. darbdavių paskelbė 15,6 tūkst. laisvų darbo vietų.
Valdyk savo pinigus 2026-07-28
Vasarą galite užsidirbti 3 tūkst. eurų ir nemokėti mokesčių? Įvardijo svarbią sąlygą
Vasara daliai gyventojų tampa ne tik poilsio, bet ir papildomo uždarbio sezonu. Vieni parduoda pačių surinktas uogas, grybus ar vaistažoles, o kiti atsikrato namuose nebereikalingų daiktų. Tačiau ne visi žino, kad už pačių surinktas miško gėrybes per metus galima gauti iki 3 tūkst. eurų, nemokėti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir šių pajamų nedeklaruoti. Vis dėlto ne visada lengva suprasti, kada pavienis pardavimas jau laikomas veikla, kurią reikia įregistruoti.
Valdyk savo pinigus 2026-07-21
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Atskleidė 1 klaidą, kurią lietuviai daro su savo pinigais: įsidėmėkite ir nekartokite
Vaikų finansinis raštingumas prasideda šeimoje, tačiau vien teorinių žinių tam nepakanka – svarbu leisti jiems patiems priimti sprendimus ir mokytis iš klaidų. Specialistai akcentuoja, kad kuo anksčiau vaikas praktiškai susipažins su pinigais, tuo lengviau ateityje gebės planuoti išlaidas, taupyti ir atpažinti rizikas.
Valdyk savo pinigus 2026-07-15
Daugelis tėvų daro šią klaidą: paaiškino, kiek pinigų reikia duoti vaikams
Finansinius sprendimus priimame kone kasdien – nuo apsipirkimo parduotuvėje iki taupymo, investavimo ar pensijos kaupimo. Vis dėlto pakankamų finansinių žinių vis dar stinga – minimalų finansinio raštingumo lygį pasiekia tik 34 proc. suaugusiųjų, o vidutinis finansinio raštingumo rezultatas siekia 60 balų iš 100. Tokius duomenis atskleidė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarptautinis suaugusiųjų finansinio raštingumo tyrimas, kuriame dalyvavo 39 šalys ir ekonomikos.