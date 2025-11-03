„Moksleivių Vienaragių Paieška“ (MVP)
Po „Rykliai. Lietuva“ sėkmės TV3 pristato naują verslumo šou „Moksleivių Vienaragių Paieška“ (MVP), kuriame moksleiviai atskleidžia savo verslo idėjas ir kovoja dėl šanso pakeisti gyvenimą.
Antistresiniai pleistrai ir privačios moterų klinikos: ar kitas Lietuvos vienaragis bręsta mokyklos suole?
Jauni žmonės, bet skaitmeniniai senbuviai. Pirmą kartą Lietuvoje vykęs projektas „Moksleivių Vienaragių Paieška“ (MVP) atskleidė geriausias šalies moksleivių savybes ir norą kurti verslus, kurie peržengia valstybių sienas ir visame pasaulyje padeda žmonėms spręsti realias problemas.
Nepatinka beskonis vanduo? Moksleiviai rado išeitį be pridėtinio cukraus ir dirbtinių kvapiklių
Keturioms šešiolikmetėms iš Marijampolės – Urtei, Nidai, Nėjai ir Medai – atsibodo neskanūs sportiniai gėrimai ir cheminio skonio tabletės. Todėl merginos sukūrė „MUNNdrinks“ – šnypščiančias tabletes su liofilizuotais vaisiais ir elektrolitais, kurios ištirpsta vandenyje ir padeda atstatyti skysčius po sporto ar vakarėlių.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-03-01
Moksleiviai iš Vilniaus metė iššūkį baimei: „Veikimas yra geriausias būdas“
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ trys septyniolikmečiai klasiokai iš Vilniaus licėjaus – Paulius, Aistis ir Dagnius, pristatė savo verslo idėją „Ovelo“. Tai programėlė, skirta žmonėms, norintiems pradėti kurti turinį internete, bet sustojantiems dėl baimės jausmo.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-02-27
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Trys 16-metės nori palengvinti ruošimąsi egzaminams: „Tiesiog atrodo neįmanoma“
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ savo idėją pristatė trys šešiolikmetės iš Kauno – Andželina, Ugnė ir Gustė. Kauno jėzuitų gimnazijos mokinės siekia sukurti platformą, kuri padėtų mokiniams rasti visą informaciją, reikalingą pasiruošti egzaminams.
Tokios arbatos dar nebūsite ragavę: kauniečiai moksleiviai pasiūlė išskirtinę idėją
Kauniečiai Nojus, Evelina ir Miglė – trys 18-mečiai klasiokai – pristatė idėją, kuri siekia išspręsti kasdienę, bet dažnai nepastebimą problemą – milžinišką kiekį išmetamų arbatos maišelių. Jaunuoliai sukūrė „Herbatiną“ – arbatinius guminukus, kurie metami tiesiai į karštą vandenį, ištirpsta ir virsta arbata.
Moksleivės iš Mažeikių pasiūlė, kaip palengvinti savanorystę: „Greitai rasti savanorių yra itin sudėtinga“
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ savo idėją pristatė trys 17-metės iš Mažeikių – Danguolė, Simona ir Roberta. Klasiokės scenoje pasirodė su ambicingu tikslu – sukurti savanorių valdymo platformą „Impactus“, kuri sujungtų savanorius ir organizacijas vienoje vietoje.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-02-26
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Pilna spinta drabužių, bet nėra ką apsirengti? Moksleiviai turi išmanų sprendimą
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ 14-mečiai Ąžuolas ir Vilius pristatė savo verslo idėją, skirtą spręsti kasdienę, bet daugelį žmonių varginančią problemą – kaip greitai ir patogiai išsirinkti, ką rengtis. Teisėjų ir mentorių gretose – „Vinted“ kūrėjas Mantas Mikuckas, „Decodo“ vadovas Vytautas Savickas („Tesonet“), „Flo Health“ inžinerijos vadovas Simas Tatoris, „Omnisend“ įkūrėjas Rytis Laurinavičius bei SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-02-25
Du 16-mečiai jau uždirba dešimtis tūkstančių: „Minecraft“ čempionatus nori paversti edukacijos revoliucija
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ savo idėją pristatė du šešiolikmečiai – Donatas iš Vilniaus ir Kostas iš Kauno. Vaikinai – ne tik draugai, bet ir verslo partneriai, jau spėję sukurti realiai veikiantį projektą. Jų kryptis – „Minecraft“ žaidimo čempionatai, kurie, anot pačių kūrėjų, gali tapti ne tik pramoga, bet ir edukacijos įrankiu.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-02-25
18-metis Vakaris siekia išmokyti jaunimą investuoti: „Aš pasiruošęs viską padaryti“
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ savo idėją pristatė Vakaris. Nors jaunuoliui tik 18 metų, jis jau turi verslo patirties, o pas mentorių atėjo su dvejomis idėjomis: kvepalų pardavimo automatu arba finansų programėle. Teisėjų ir mentorių gretose – „Vinted“ kūrėjas Mantas Mikuckas, „Decodo“ vadovas Vytautas Savickas („Tesonet“), „Flo Health“ inžinerijos vadovas Simas Tatoris, „Omnisend“ įkūrėjas Rytis Laurinavičius bei SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-02-23
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Paskutinėje MVP laidoje – 18-metis, jau turintis kelis verslus: siūlys įrankį, kuris taps ir jūsų finansų patarėju, ir buhalteriu
Šį pirmadienio vakarą TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovai išvys jau paskutinę „Moksleivių vienaragių paieškos“ (MVP) laidą, kurioje – genialios dar keturių komandų verslo idėjos, rašoma pranešime žiniasklaidai. Paskutiniai Lietuvos verslo lyderių patarimai ir paskutinė saldi pergalė – tik kas taps nugalėtojais? Tą sužinosime jau netrukus.
Du 16-mečiai pasiūlė, kaip aptikti melagienas: „Internetas tampa nebe informacijos šaltiniu, o ginklu“
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ Kauno Maironio universitetinės gimnazijos moksleiviai Dominykas ir Vilius pristatė ambicingą technologinę idėją. Abu vaikinai – 16-mečiai, tvirtinantys, kad kritinis mąstymas šiandien tampa būtinybe, todėl jie sukūrė programėlę, skirtą atpažinti melagienas ir dirbtinio intelekto sukurtą turinį internete.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-02-20
Vilniaus licėjaus moksleivės stebina išradingumu: sukūrė pleistrus nuo streso
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ trys 17-metės Vilniaus licėjaus moksleivės – Atėnė, Aistė ir Urtė – pristatė savo verslo idėją, gimusią iš asmeninės patirties ir kasdien patiriamo streso. Pasak pačių merginų, būtent taip ir kilo mintis sukurti antistresinius pleistrus.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-02-18
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„Buvo gydytojų, kurie pažemino mane“: trys moksleivės pasiūlė sprendimą moterims
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ savo idėją pristatė trys šešiolikmetės iš Klaipėdos – Lėja, Kamilė ir Ugnė. Merginos yra klasiokės, kurias suvienijo jautri, bet itin aktuali problema – daugelio moterų nesaugumo jausmas tradicinėse gydymo įstaigose.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-02-16
To bijo net profesionalai: keturi moksleiviai pasiūlė netikėtą išeitį
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška MVP“ savo idėją pristatė keturi penkiolikmečiai iš Kauno – Jokūbas, Dovydas, Lukas ir Vincentas, KTU inžinerijos licėjaus mokiniai. Vaikinai yra draugai ir klasiokai, kuriuos suvedė bendra problema – scenos baimė. Jaunuoliai šiai problemai spręsti pasitelkė dirbtinio intelekto pagalbą.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-02-11
Dvyniai parodė, kaip asmeninė patirtis virto verslo idėja: sukurta programėlė padeda sergantiems diabetu
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ šešiolikmečiai dvyniai Ana ir Boguslavas pristatė ambicingą verslo idėją – dirbtiniu intelektu paremtą programėlę „FoodLens AI“. Programėlė skirta padėti žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, lengviau valdyti mitybą ir gliukozės kiekį kraujyje.
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15-metis Gustas jau turi sėkmingai veikiantį verslą: „Man toks lengvas šokas buvo“
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ 15-metis Gustas iš Kauno pristatė net dvi skirtingas, bet jau realią vertę kuriančias verslo idėjas. Jaunasis kūrėjas pats gamina ir pardavinėja telefono dėkliukus, tačiau, padedamas mentorių, sugalvojo ir kitą – kur kas ambicingesnę – idėją: dirbtiniu intelektu paremtą sveikatos stebėjimo sistemą.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-02-09
Ieškote darbo ar praktikos vietos? Dabar tai galėsite padaryti paprasčiau
Vilnietės Urtė ir Paulina – dvi 18-metės draugės ir abiturientės – pristatė idėją „Junior Opportunities“, skirtą jaunimui, ieškančiam pirmojo darbo ar praktikos vietos. Merginos nori sukurti platformą, kuri sujungtų motyvuotus jaunuolius su įmonėmis ir padėtų įgyti realių darbo įgūdžių dar mokantis mokykloje.
Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė: apie verslą galvojantys moksleiviai neapsiriboja Lietuva
Naujas TV projektas „Moksleivių Vienaragių Paieška“ (MVP) TV3 eteryje yra galingas energijos ir žinių užtaisas moksleiviams, kurie nori atrasti savo kelią verslo pasaulyje. Projekte savo idėjas pristato versliausi šalies 14–19 metų jaunuoliai, kurie žiūrovus stebina entuziazmu, kūrybiškumu ir drąsa. Projekto nepriklausoma teisėja SEB banko vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė įsitikinusi, kad ši iniciatyva augina ne vien verslo lyderius.
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Ką daryti jei darbdavys ignoruoja darbe: moksleiviai sukūrė sprendimą
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ trys šešiolikmečiai klasiokai iš Vilniaus – Martynas, Nikas ir Aronas, pristatė savo verslo idėją – „FlowUp“. Ji skirta spręsti vieną opiausių šiuolaikinių verslo problemų – darbuotojų dėmesio stoką ir didelę kaitą.
Vietoje saldaus gėrimo – tabletė su liofilizuotais produktais: 4 merginos žada pakeisti Lietuvos jaunimo įpročius
Keturios moksleivės – Nida, Urtė, Nėja ir Meda nusprendė, kad rinkoje trūksta sveikesnės alternatyvos įprastiems gaiviesiems gėrimams. Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ jos pristatė alternatyvą – vandenyje tirpstančias putojančias tabletes su liofilizuotais vaisiais. Šios tabletės gali tapti ne tik puikia atsigaivinimo priemone. Be kita ko, yra pripildytos ir naudingomis medžiagomis, pavyzdžiui, elektrolitais, kurios neleidžia organizmui dehidratuoti.
Du moksleiviai iš Kaišiadorių pataikė tiesiai į ateities tendencijas: sukūrė lietuviškai kalbantį robotą-sekretorių
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ du klasiokai iš Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos – Gustas ir Jokūbas pristatė savo idėją „Neuralis“. Tai jau veikiantis dirbtinio intelekto modelis, kuris realiu laiku atsiliepia į skambučius ir geba bendrauti lietuviškai.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-02-02
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Dvyniai moksleiviai siekia padėti sergantiems diabetu: savo idėją pristatė Lietuvos verslo lyderiams
Šį pirmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ – skirtingos, o kartu ir labai reikalingos idėjos, kurios nebūtų įmanomos be dirbtinio intelekto. Moksleiviai ieškos sprendimų sergantiems diabetu, norintiems neprarasti klientų, išlaikyti darbuotojus ar sukurti geresnį turinį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
14-mečiai Lietuvą pristatė kitaip: su šia programėle sieks užkariauti pasaulio rinką
Kaip jaustumėtės, jei keturiolikmečiai iš Tauragės imtųsi kurti programėlę, skirtą turistams iš viso pasaulio? O jeigu jų tikslas – ne tik parodyti lankytinas vietas, bet ir leisti žmonėms pajusti Lietuvos istoriją bei kultūrą? Teisėjų ir mentorių gretose – „Kilo“ vykdomoji direktorė Lina Jasaitė, „Tesonet“ portfolio įmonės „Decodo“ vadovas Vytautas Savickas, pasaulyje moterų sveikatos programėlės „Flo Health“ inžinerijos vadovas Simas Tatoris, „Omnisend“ įkūrėjas Rytis Laurinavičius bei neprik...
Moksleivių vienaragių paieška 2026-01-26
14-mečių moksleivių idėja sužavėjo Lietuvos verslo lyderius: „Pagarba jūsų informatikos mokytojui“
Kiekvieną pirmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ (MVP) turime progą susipažinti su genialiausiomis Lietuvos jaunimo idėjomis. Tuo įsitikinsime ir šįkart. Nuo arbatos guminukų pavidale iki šnypščiančių tablečių, kurios džiugintų ne tik savo skoniu, bet ir nauda – tai tik dalis idėjų, kurias moksleiviai Lietuvos verslo lyderiams pristatys jau šį vakarą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-01-26
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Lietuvos moksleivės nustebino ne vieną: išmanūs akiniai pakeis gyvenimus tūkstančiams?
„Moksleivių vienaragių paieška“ (MVP) laidoje pasirodžiusios geriausios draugės – Luknė, Smiltė ir Aistė – ieško sprendimo neregiams, kurdamos specialius akinius, kurie apsaugotų juos nuo traumų. Anot moksleivių, baltoji lazdelė neregiams leidžia orientuotis gana ribotoje teritorijoje ir paprastai iki kelių aukščio, todėl viršutinė jų kūno dalis lieka neapsaugota. Todėl merginos sukūrė specialius akinius, kurie neregius perspėtų apie objektus, esančius priešais.
14-metė Goda siekia padėti onkologiniams pacientams: „Milijonai žmonių laukia aiškumo“
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ brandžią idėją pristatė keturiolikmetė Goda. Aštuntokė siekia sukurti sprendimą, kuris padėtų onkologiniams pacientams kasdieninėje kovoje su jų liga – tiek su fiziniais simptomais, tiek su emocine būkle.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-01-25
Broliai pavertė 3D spausdintuvą pelningu verslu: netikėta dovana Burgailai nustebino visus
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ – broliška partnerystė ir entuziazmas, virtęs verslu. Keturiolikmetis Aleksas ir septyniolikmetis Maksimas iš Kauno, LSMU gimnazijos, kuria 3D spausdintus automobilių modelius ir jau pardavė daugiau nei 50 vienetų. Vaikinai įsitikinę – jų produktas nėra tik dulkes renkantis suvenyras, tai emocija, prisiminimas ir svajonė, kurią galima laikyti rankose.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-01-24
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Apyrankė – kvepalai? Jaunuoliai pristatė neįprastą verslo idėją: „Labai drąsu“
Emilija, Kajus ir Viktorija – trys gimnazistai, pristatę neįprastą verslo idėją: kvepalus apyrankėje. Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ jaunuoliai kalbėjo užtikrintai, jų idėja pelnys visų simpatijas.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-01-21
Šis 15-mečių sukurtas prietaisas pakeis regos negalią turinčiųjų kasdienybę: siekia užtikrinti jų saugumą
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ trys penkiolikmetės iš Kauno LSMU gimnazijos – Luknė, Smiltė ir Aistė – pristatė savo idėją. Jų kuriami specialūs akiniai žmonėms su regos negalia ir silpnaregiams, perspėjantys apie kliūtis galvos lygyje.
Dviejų paauglių idėja gali iš esmės pakeisti mokyklų kasdienybę: nauda tūkstančiams?
Praėjusioje „Moksleivių vienaragių paieška“ laidoje du paaugliai Aivijus ir Joris pristatė savo idėją. Jų sukurta skaitmeninė platforma, pakeistų scenas socialinių valandų knygutes. „Laũk.lt“, skaitmeninę platformą, skirtą modernizuoti ir palengvinti socialinių valandų fiksavimą laidoje pristatę vaikinai naujienų portalui tv3.lt plačiau papasakojo, kaip jaučiasi ir kokie yra tolimesni jų planai.
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Pristatyti savo idėją Lietuvos verslo lyderiams 14-metę įkvėpė sunki jos močiutės liga: „Padaryčiau dėl jos bet ką“
Nuo pagalbos sergantiems vėžiu ar specialių akinių neregiams iki įveiktos viešojo kalbėjimo baimės ir tik moterims skirtos virtualios klinikos – būtent tokias moksleivių idėjas išgirsime šio vakaro TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Moksleivių vienaragių paieška (MVP)“. Tačiau kuri idėja susižers daugiausiai Lietuvos verslo lyderių simpatijų? Šįkart laidoje mentoriais ir teisėjais taps „Hostinger“ marketingo vadovė Kristina Strimaitė, Baltic Classifieds Group“ (BCG) vystymo direktorius Artūras M...
Paaugliai Aivijus ir Joris metė iššūkį popierizmui: mokyklose siekia atsisakyti vieno dalyko
Kaip jaustumėtės, jei kiekvieną kartą atlikę gerą darbą turėtumėte ieškoti pamestos knygutės, prašyti parašų ir nešti lapus į mokyklą? O jei visą šį procesą būtų galima sutvarkyti vienu mygtuko paspaudimu? Būtent tokią problemą pastebėjo Aivijus ir Joris – Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mokiniai, nusprendę laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ pristatyti savo sukurtą skaitmeninę platformą, kuri pakeistų senas socialinių valandų knygutes.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-01-16
Moksleivių idėja nustebino net visko mačiusius verslo asus: „Negaliu patikėti“
Kaip jaustumėtės, jei būdami vos keturiolikos jau pristatinėtumėte verslo idėją patyrusiems rinkos profesionalams laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“? O jeigu jūsų planai būtų tokie rimti, kad apie juos diskutuotų didžiausių įmonių vadovai? Teisėjų ir mentorių gretose – „Baltic Classifieds Group“ (BCG) vystymo direktorius Artūras Mizeras, „Wix“ padalinio Lietuvoje vadovė Monika Laukaitė, „Kilo“ marketingo vadovė Aistė Juknaitė, „Hostinger“ verslo operacijų vadovas Aivaras Šimkus bei neprikl...
Moksleivių vienaragių paieška 2026-01-15
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Skaudžią avariją išgyvenusiam 16-mečiui kilo verslo idėja: tikisi išgelbėti tūkstančius gyvybių
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ – ne tik drąsi idėja, bet ir tikra gyvenimo pamoka. Panevėžietis Modestas, pats patekęs į skaudžią motociklo avariją, sukūrė išmanų įrenginį, kuris perspėja vairuotojus apie neužsegtą šalmą. Vaikino išradimas „Safe Clip“ jau turi veikiantį prototipą ir aiškią viziją, kaip padaryti kelius saugesnius.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-01-12
16-mečio Modesto verslo idėją įkvėpė avarija: atskleidė, kas jam išgelbėjo gyvybę
Šį pirmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovai ir vėl kviečiami praleisti su genialiausių idėjų kupinu Lietuvos jaunimu bei laida „Moksleivių vienaragių paieška“ (MVP). Šįkart savo verslo idėjas pristatys net 14-mečiai! Ir kone visi bandys spręsti tas problemas, su kuriomis susiduria patys, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-01-12
Nepaprasta Lietuvos moksleivių sėkmės istorija: sužavėjo ir visko mačiusius
Svarstant klestinčio ir konkurencingo verslo idėją retas ją susietų su stalo žaidimu. Tačiau net ir tai gali tapti sėkmingu verslu. Tą įrodė naujajame TV3 projekte „Moksleivių vienaragių paieškos“ (MVP) sudalyvavusios ir teisėjus sužavėjusios trys moksleivės. Stalo žaidimą „Fiasco“ laidoje pristačiusios merginos naujienų portalui tv3.lt plačiau papasakojo, kaip jaučiasi po pergalės ir kokie yra tolimesni jų planai.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-01-11
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Išgyvenus žemės drebėjimą moksleivei Elzei gimė unikali verslo idėja: „Nežinojau, ką daryti“
Laidoje „Moksleivių vienaragių paieška“ – netikėtas paauglės prisipažinimas apie patirtą žemės drebėjimą, kuris pastūmėjo verslo idėjos link. Stalo žaidimą „Fiasco“ pristačiusios merginos užtikrintos – saugumas šiuo metu yra vienas opiausių pasaulio klausimų, o žaidimas „Fiasco“ padės prisidėti prie jo sprendimo.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-01-05
T. Burgaila – apie moksleivio programėlę, kuri gimė per 10 minučių: „Šiai kartai nebereikės 26 darbuotojų ir 6 mėnesių, kad paleistų aplikaciją“
Šį pirmadienį TV3 žiniasklaidos grupė kviečia praleisti su Lietuvos verslo lyderiais ir neįtikėtinų idėjų kupinais moksleiviais. Antrojoje „Moksleivių vienaragių paieškos“ (MVP) laidoje – nuo idėjų, kurios padėtų moksleiviams užsidirbti, priimti tinkamus sprendimus ekstremaliose situacijose ar jaustis sveikesniems iki pirmos tokios kvepalų apyrankės, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Moksleivių vienaragių paieška 2026-01-05
„MVP“ projekte – įnirtinga kova dėl nugalėtojų titulo: „Aš turiu skaičius, ir jie yra didesni bei geresni“
Naujasis TV3 projektas „Moksleivių vienaragių paieška“ – laida, kurioje šalies jaunuoliai nuo 14 iki 19 metų sieks laimėti MVP titulą ir mėgins pelnyti šauniausios jaunimo verslo idėjos vardą. Projekte jaunųjų verslininkų idėjas vertins net penki skirtingų verslo sričių atstovai ir mentoriai, o vedėjo amplua užims TV3 projekto „Rykliai“ verslininkas Tadas Burgaila.
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Naujame projekte – stulbinantis Lietuvos jaunimo pasirengimas: „Dalis idėjų taps verslais“
Jau visai netrukus per TV3 startuos naujas projektas – „Moksleivių Vienaragių Paieška“, kuriame atrasti savo kelią verslo pasaulyje bandys versliausi šalies 14–19 metų jaunuoliai. Vienas iš projekto mentorių „Hostinger“ verslo operacijų vadovas Aivaras Šimkus neslėpė, kad pirmųjų laidų filmavimo metu nustebino moksleivių pasirengimas, o nemažai jų išsakytų idėjų turi potencialo tapti verslais.
TV eteryje savo verslo idėjas pristatę moksleiviai sužavėjo Lietuvos verslo lyderius: „Čia matome ne rykliukus, o tikrus ryklius“
Nuo karštų diskusijų ir neįtikėtinų idėjų, kurios taupytų laiką net namų darbus taisantiems mokytojams, iki moksleivių, kuriuos jau esame matę ir populiariajame šou „Rykliai. Lietuva“ – būtent taip atrodys šį pirmadienį TV3 žiniasklaidos grupėje debiutuojantis naujas verslumo šou „Moksleivių vienaragių paieška“ (MVP), rašoma pranešime žiniasklaidai. Kiekvienoje MVP laidoje susirungs keturios moksleivių komandos, kurios pristatys savo verslo idėjas.
Moksleivių vienaragių paieška 2025-12-29
Lietuvos moksleiviai stebina vis labiau: „Kai kurie jaunuoliai turi daugiau verslumo nei suaugusieji“
Jau greitai per TV3 startuos naujas projektas – „Moksleivių Vienaragių Paieška“, kuriame atrasti savo kelią verslo pasaulyje susiburs versliausi šalies 14–19 metų jaunuoliai. Projekte kaip mentorius dalyvaujantis ir patarimus jaunuoliams dalinantis „Zedge“ vadovas Martynas Kairys pasidalijo savo patirtimi jaunystėje ir paaiškino, kokie momentai tampa svarbiausi, kuriant verslą be patirties.
Moksleivių vienaragių paieška 2025-12-28
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Nustebino jaunų Lietuvos verslininkų užmojai – siekia užkariauti visą pasaulį
Kas nutinka, kai jauni žmonės nebijo klysti, drąsiai naudoja dirbtinį intelektą ir problemas mato ne kaip kliūtis, o kaip galimybes? Atsakymas – idėjos, kurios gali tapti pasaulinio lygio sprendimais. Būtent taip gimsta naujos TV3 laidos „Moksleivių Vienaragių Paieškos“ dalyvių projektai, stebinantys net patyrusius verslo profesionalus.
Moksleivių vienaragių paieška 2025-12-26
Įvertino Lietuvos moksleivių verslo idėjas: „Visiškas kosmosas, aš – sužavėta“
Daliai jaunų žmonių dar mokyklos suole gimsta intriguojančios ir išskirtinės verslo idėjos. Visgi dauguma jaunuolių neturi, kaip jas įgyvendinti. Kad jos neliktų tik vaikystės svajonėmis, moksleiviai Lietuvoje gali pamėginti laimę ir savo idėjas pristatyti naujame TV3 projekte „Moksleivių vienaragių paieškos“ (MVP). Visi norintys 14–19 metų moksleiviai yra kviečiami registruotis ir savo verslo idėjas pristatyti projekto mentoriams, kuriais buvo atrinkti net 10 Lietuvos verslo lyderių.
Burgaila apie naują verslumo šou Lietuvoje: „Jie gali paversti svajones nauja realybe – iš Lietuvos, bet visam pasauliui“
Pasiruoškite – po didžiulės „Rykliai. Lietuva“ sėkmės, į TV3 žiniasklaidos grupę veržiasi naujas verslumo šou – „Moksleivių Vienaragių Paieška“ (MVP)! Tai – šansas, galintis pakeisti likimus ir tapti tramplinu svajonėms. Jau visai netrukus kiekvieną pirmadienį turėsime progą stebėti, kaip savo neįtikėtinas idėjas sėkmingiausiems šalies verslininkams pristato augantys verslo lyderiai. Tie, kurie jau turi genialių sumanymų, nors vis dar yra mokyklos suole.
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Atskleisti visi „Moksleivių Vienaragių Paieškos“ mentoriai: jiems savo idėjas pristatys versliausi Lietuvos moksleiviai
Lietuva – kupina verslių žmonių, o naujasis TV3 žiniasklaidos grupės, „Unicorns Lithuania“ ir SEB banko projektas „Moksleivių Vienaragių Paieška“ savo svajonių įgyvendinimo skatins imtis dar mokyklos suole. Savo patirtimi su projekto dalyviais dalinsis net 10 išskirtinių Lietuvos verslo lyderių. Dalis jų jau atskleisti, o kas taps likusiais – aiškėja jau šiandien. Tai – žmonės, kurių istorijos jau tapo įkvepiančiais pavyzdžiais ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.
Visą pasaulį įkvėpę Lietuvos verslo lyderiai tapo naujo projekto „Moksleivių Vienaragių Paieška“ mentoriais
Naujas verslumą skatinantis TV3 žiniasklaidos grupės, „Unicorns Lithuania“ ir SEB banko projektas „Moksleivių Vienaragių Paieška“ (MVP) – tai ne tik televizijos šou, bet ir iniciatyva, skatinanti Lietuvos jaunimą savo verslo idėjas pradėti įgyvendinti dar mokyklos suole. O šiandien paaiškėjo, kas taps jų mentoriais kelyje į sėkmę. Savo patirtimi su projekto dalyviais dalinsis net 10 išskirtinių Lietuvos verslo lyderių.
Moksleivių vienaragių paieška 2025-11-20
SEB bankas prisijungė prie projekto „Moksleivių vienaragių paieška“
SEB bankas kartu su asociacija „Unicorns Lithuania“ prisijungė prie projekto „Moksleivių vienaragių paieška“, kurio tikslas – paskatinti moksleivius kurti verslo idėjas ir sprendimus. Šio projekto metu jaunuoliai kviečiami eksperimentuoti, o gausus verslo, marketingo, finansų, technologijų ir verslo vystymo ekspertų būrys padės jiems išgryninti idėjas ir verslo potencialą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Moksleivių vienaragių paieška 2025-11-03
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