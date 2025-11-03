SEB bankas prisijungė prie projekto „Moksleivių vienaragių paieška“

Šio projekto metu jaunuoliai kviečiami eksperimentuoti, o gausus verslo, marketingo, finansų, technologijų ir verslo vystymo ekspertų būrys padės jiems išgryninti idėjas ir verslo potencialą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Naujam TV3 žiniasklaidos grupės projektui ieškomi jau dabar į verslo pasaulį nekantraujantys pasinerti smalsūs ir kūrybingi 14-19 metų moksleiviai.
Dalyviams reikia sugalvoti verslo idėją, pasiruošti ją pristatyti ir užpildyti anketą svetainėje www.unicorns.lt. „Drąsios idėjos, smalsumas ir naujų patirčių troškimas yra pagrindiniai bruožai, būdingi šiandienos moksleiviams. Jie siekia veikti ir keisti pasaulį aplink save. Natūralu, kad jauname amžiuje jiems dar trūksta pasitikėjimo ir praktinių žinių. Daugelį metų dalyvaudama Lietuvos Junior Achievement veikloje matau, kaip stipriai moksleiviai siekia būti verslo pasaulio dalimi – augti, kurti ir atrasti.
Prisidėdami prie šio projekto, norime paskatinti jaunus žmones drąsiai išbandyti savo idėjas. Jiems reikia palaikymo, padrąsinimo ir įkvėpimo, o žinios, praktiniai patarimai ir ekspertų įžvalgos padės geriau suprasti, kaip veikia verslas ir atrasti savo kelią verslo pasaulyje“, – sako SEB banko vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
Atrinktos moksleivių komandos, kurių kiekvieną gali sudaryti 1–3 žmonės, pateks į tikrą startuolių pasaulį. Būtent jų inovatyviausiose Lietuvos įmonėse lauks praktika pagrįsta verslo mentorystė.
Anot S. Gutauskaitės-Bubnelienės, smalsių ir norinčių save išbandyti jaunuolių paieška bei jų mentorystė – natūrali SEB banko daugelį metų vykdomų iniciatyvų tąsa. SEB bankas jau daugelį metų aktyviai prisideda prie jaunimo finansinio raštingumo ugdymo, įgyvendindamas įvairius edukacinius projektus. Taip pat glaudžiai bendradarbiauja su jaunais verslais ne tik kaip finansų partneris, bet ir kaip mentorius.
Tiek tyrimai, tiek praktika rodo, kad jaunimo finansinis raštingumus ir verslumas geriausiai ugdomas per praktiką. Tokie projektai, kurių metu jaunuoliai įgyvendina idėjas ir eksperimentuoja, ne tik ugdo jų verslumo įgūdžius, bet ir stiprina verslo kultūrą bei mentorystės tradicijas – taip klojamas tvirtas pamatas ateičiai.
Projekto „Moksleivių vienaragių paieška“ metu asociacija „Unicorns Lithuania“, SEB bankas ir TV3 žiniasklaidos grupė suburs vienaragius, startuolius, verslo ir švietimo lyderius, kurie padės jaunuoliams ugdyti verslumo įgūdžius. Sudalyvavę kūrybinėse dirbtuvėse, mentorystės sesijose ir verslo idėjų konkurse, jo nugalėtojai turės galimybę toliau plėtoti savo idėjas su profesionalų pagalba.
Be to, tarpusavyje varžysis ne tik moksleiviai, bet ir juos globojančios įmonės. Kas geriausiai paruoš savo komandą, įkvėps, patars ir padės laimėti? Nugalėtojai bus apdovanoti stipendijomis ir kitais prizais, tarp kurių – pirmojo MVP sezono čempiono statulėlės.
„Moksleivių Vienaragių Paieška“ – ne tik projektas, bet ir judėjimas, kviečiantis jaunuolius svajoti globaliai, veikti drąsiai ir tikėti, kad jų verslo idėjos gali užkariauti pasaulį. Projektas bus rodomas ir per TV3 televiziją.