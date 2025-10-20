Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

SEB skolina 40 mln. eurų įmonei „Lords LB“ Šv. Jokūbo kvartalo Vilniaus centre

2025-10-20 09:38 / šaltinis: BNS
2025-10-20 09:38

SEB bankas skolina 40 mln. eurų investicijų valdymo įmonės „Lords LB Asset Management“ valdomai bendrovei „Orkela“ buvusios Šv. Jokūbo ligoninės teritorijoje prie Lukiškių aikštės Vilniuje projektui kartu refinansuojant anksčiau išleistą obligacijų emisiją, pirmadienį pranešė įmonė. 

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

0

„Šis sandoris užbaigė projekto finansavimo etapą. (...) Kvartale esantis viešbutis „AC Hotel by Marriott“ jau veikia, o teritorijoje įsikūrė biurai, švietimo įstaigos ir mažmeninės prekybos operatoriai“, – pranešime sakė „Lords LB Special Fund IV“ valdytoja Anastasija Pocienė. 

Obligacijų refinansavimas ilgesnės trukmės banko paskola užtikrino stabilų projekto perėjimą į operacinę fazę, sumažino refinansavimo riziką ir subalansavo pinigų srautus, teigiama pranešime. 

Tarp Neries upės ir Lukiškių aikštės rekonstruotą buvusios Šv. Jokūbo ligoninės komplekse yra keturių žvaigždučių viešbutis su konferencijų centru, mokymo ir administracinės patalpos bei automobilių aikštelė.

BNS rašė, kad spalio pradžioje Šv. Jokūbo kvartale Vilniaus centre atidarytas tarptautinio tinklo viešbutis „AC Hotel by Marriott Vilnius“. 

Tuomet „Lords LB Asset Management“ teigė, kad viešbučio atidarymas užbaigia prieš dešimtmetį pradėtą buvusios Šv. Jokūbo ligoninės kvartalo konversiją.

Komplekso, kuriame yra viešbutis, mokymo bei administracinės patalpos, rekonstrukciją įmonė baigė šių metų balandį. Čia įsikūrė Šiuolaikinės mokyklos centras, „Caffeine“, „Narvesen“ ir „Lietuvos spaudą“ valdančios bendrovės „Reitan Convenience Lithuania“ biuras.

Pernai įmonė skelbė, kad investicijos į projektą sieks apie 55 mln. eurų. 

