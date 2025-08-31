Įspėja, kas ekonomikos laukia kitąmet ir kaip tai atsilieps: „2027 metai, aš juos vadinu prarastais metais“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Naujausiais Valstybės duomenų agentūros duomenimis, vidutinė mėnesinė alga į rankas antrąjį ketvirtį Lietuvoje pasiekė 1460 eurų, tai yra 110 eurų, arba 8 procentais daugiau nei prieš metus – praėjusiais metais ji siekė 1350 eurų.
„Jeigu žiūrėtumėm tik privatų sektorių, matome, kad pastaruosius 2 su puse metų lėtėja atlyginimų augimas. Jis nebesiekia 8 procentų. Kai kuriose privataus sektoriaus šakose tas augimas yra dar lėtesnis. Pavyzdžiui, IT sektoriuje vos 4 procentais metinis augimas. Tai rodo, kad kai kuriuose sektoriuose galimybės didinti atlyginimus po 10 procentų kiekvienais metais pilnai išsemtos“, – komentuoja „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis.
„Ten, kur yra didesnė minimalios mėnesinės algos įtaka – transporto sektorius, pramonė, įvairios paslaugos, matome spartesnį algų augimą“, – sako SEB ekonomistas Tadas Povilauskas.
Pakeitė prognozes Lietuvai
Ekonomistai pakeitė savo prognozes Lietuvai. Kadangi kitąmet gyventojų pinigines smarkiai papildys ne tik algos, bet ir pinigai iš antrosios pensijų pakopos, rinkos ekspertai jau laukia masinio išlaidavimo, kuris ženkliai paveiks šalies ekonomiką.
„Nuo ketvirtadalio iki trečdalio gyventojų planuoja sustabdyti kaupimą ir pasiimti pinigus, kitąmet gyventojų sąskaitas gali papildyti iki 3 milijardų eurų ir nemaža dalis, apie ketvirtadalis tų lėšų, bus skirta kasdieniniam vartojimui. Maždaug milijardas eurų ir tai sudaro 5 procentus mažmeninės prekybos, tikrai bus nemažas impulsas vartojimo augimui, bet tuo pačiu metu ir kainų augimui“, – sako N. Mačiulis.
„Kiti metai bus vienkartinio vartojimo iššovimas, bet tada 2027 metai, aš juos vadinu prarastais metais, nes vartojimas vėl stagnuos po to šuolio 2026 metais“, – prideda T. Povilauskas.
Išlaidaujantys gyventojai paspartins kainų augimą Lietuvoje. Pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, ji kitąmet turėtų svyruoti tarp 3–4 procentų vietoj anksčiau prognozuotų 2–3 proc. Plačiau atvėrę pinigines lietuviai paspartins ir šalies ekonomikos augimą.
Nors dar nėra aišku, kiek tiksliai kitąmet augs minimali mėnesinė alga, kitąmet spėjama, kad vidutinė alga didės panašiu tempu kaip ir šiemet, maždaug 8 procentais.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.