Atskleisti visi „Moksleivių Vienaragių Paieškos“ mentoriai: jiems savo idėjas pristatys versliausi Lietuvos moksleiviai

Tai – žmonės, kurių istorijos jau tapo įkvepiančiais pavyzdžiais ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.
Dalis jų jau atskleisti, o šiandien paaiškėjo visi likę mentoriai, kurie su moksleiviais dirbs komandose, padės išsigryninti idėjas, įvertinti konkurenciją ir suprasti, kam jų sprendimas reikalingas. Galiausiai – būtent jie padės pasiruošti didžiajam pasirodymui TV3 studijoje ir tuo pat metu taps ir visų moksleivių idėjų vertintojais, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kokius verslo lyderius išvysime projekte?
Prie naujojo projekto jungiasi viena iš Lietuvos finansų sektoriaus lyderių, daugiau nei 25 metų patirtį bankininkystės srityje sukaupusi SEB banko vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
Ji ne tik daugelį metų dalyvauja jaunuolių komandų mentorystėje ir Lietuvos Junior Achievement (LJA) veikloje, bet ir mato didelę prasmę ateities talentus ugdančiuose bei reikšmingus pokyčius skatinančiuose projektuose.
Pagrindinė Sonatos misija projekte – mentorystė: „Šis projektas buria ateities vienaragius, kurie dar tik ieško savo krypties. Žinau, ką reiškia drąsiai žengti pirmyn ir greitai priimti sprendimus, todėl tikiu, jog drąsa eksperimentuoti ir tikėjimas savo idėja gali nuvesti daug toliau, nei šiandien gali atrodyti. Linkiu, kad šiame projekte kiekvienas moksleivis išbandytų savo verslumo lyderystę ir nesustotų eksperimentuoti bei kurti. Nauja patirtis, pažintis ar bandymas gali būti kito atradimo kelio pradžia.“
Sonata taip pat daug prisideda ir prie moterų lyderystės stiprinimo. Ji – ilgametė asociacijos „Lyderė“ narė, palaikanti merginų drąsą siekti savo verslo idėjų. Pati augindama dvi dukras, S. Gutauskaitė-Bubnelienė siekia įkvėpti mergaites imtis lyderystės ir tikėti savo svajonių galia.
Jos patirtis – nuo darbo klientų konsultante Klaipėdoje iki SEB banko vadovės pozicijos – yra įkvepiantis pavyzdys, kad nuoseklus smalsumas ir iniciatyvumas gali atverti duris į aukščiausią lyderystės lygį.
Sonata aktyviai skatina antreprenerystę pabrėždama, kad verslus mąstymas yra būtinas kuriant visuomenės gerovę. O prisijundama prie šio projekto, ji siekia būti stipriu įkvėpimu jaunajai kartai, kuri šiandien žengia pirmuosius žingsnius verslo pasaulyje.
Dar viena projekto mentorė – sparčių verslų kūrėjo ir investuotojo „Kilo“ vykdomoji direktorė Lina Jasaitė, kurios ekspertinės sritys yra verslo plėtra, lyderystė ir sveikatingumo technologijos.
„Kviečiu kuo anksčiau ugdyti verslumo geną. Būkite drąsūs bandyti, nes kiekvienas bandymas yra pamoka. O jei rezultatas ne toks, kokio tikėjotės, įgyta patirtis tampa neįkainojama. Versle vertiname ne tik pasiektus tikslus, bet ir tai, ko išmokstame kelyje“, – sako ji.
Prie projekto kaip mentorius jungiasi ir Domantas Patinskas – verslo plėtros lyderis, daugiau kaip 10 metų auginantis pardavimus ir e. komercijos prekių ženklus tarptautinėse rinkose.
Įmonių grupėje „Kilo“ jis vadovauja startuolių akseleratoriui, kuris suteikia greitą startą MVP projektams ir jauniems verslams. Domanto patirtis apima B2B partnerystes, rinkodarą ir operacijas, o jo ekspertinės žinios yra sukauptos tokiose įmonėse kaip „Hostinger“, „Studio Moderna“ ir kt.
„Mane įkvepia jaunų talentų drąsa kurti, testuoti ir ieškoti idėjų, galinčių tapti realiais verslais. Tikiu, kad jaunų žmonių verslumo ugdymas stiprins Lietuvos verslus ir padės užauginti dar ne vieną vienaragį ateityje“, – sako D. Patinskas.
Dar vienas projekto mentorius – „Hostinger“ verslo operacijų vadovas Aivaras Šimkus. Aivaras yra sukaupęs daugiau nei 4 metų patirtį IT sektoriuje ir daugiau nei 10 metų infrastruktūros ir paslaugų valdymo srityje.
Kasdieniame darbe Aivaras siekia kurti teigiamą ir įtraukią darbo aplinką, kuri skatina tiek asmeninę, tiek organizacijos sėkmę.
„Tikiu, kad ore nuolat sklando daugybė puikių idėjų – žmonėms dažnai tereikia logiškai sudėlioto kelio joms įgyvendinti. Todėl šiame projekte sieksiu dalintis visa savo sukaupta patirtimi ir žiniomis, kad moksleivių komandos drąsiai judėtų pirmyn ir paverstų savo idėjas realiais sprendimais, kuriančiais klientams vertę ir garsinančiais Lietuvą pasaulyje“, – sako jis.
Mentoriumi projekte jauniesiems kūrėjams taps ir Vytautas Savickas, kuris jau aštuonerius metus dirba su verslo vystytoju ir investuotoju „Tesonet“ ir trečius metus vadovauja portfolio IT įmonei „Decodo“.
Pradėjusi nuo drąsios startuolių kultūros, šiandien „Decodo“ – viena iš savo srities lyderių, kurianti net 195 pasaulio šalyse veikiančias infrastruktūros technologijas.
„Pasitikėjimas savimi, drąsa parodyti save pasauliui ir gebėjimas klaidas paversti žiniomis, svarbūs ne tik šiandien – be to neapsieisime ir ateityje. Jei nori kurti kažką naujo ar pasiekti daugiau, reikia drįsti galvoti kitaip ir leisti sau būti išskirtiniu. „Tesonet“ gimė tokių žmonių dėka – nebijojome revoliucionuoti rinkos ir kurti inovacijų. Šiandieninėje dinamikoje saugios idėjos ir ilgai apmąstyti sprendimai dažnai priimami per vėlai ir netenka vertės. Todėl tikiu, kad tokių proveržio pavyzdžių, pasiektų drąsiais sprendimais, greitomis pamokomis ir tikėjimu tuo, ką darai, ateityje bus daugiau“, – sako jis.
Prie projekto jungiasi ir „Zedge“ kompanijai Lietuvoje vadovaujantis Martynas Kairys. Ši kompanija iš esmės suformavo tai, kaip šiandien personalizuojame telefonus.
Prieš atsidurdamas technologijų pasaulyje, Martynas nemažai laiko praleido karinėse struktūrose ir finansų sektoriuje. Ši patirtis sujungė discipliną, analitinį mąstymą ir gebėjimą judėti greitu tempu. Be to, Martynas kūrė savo įmones ir eksperimentavo su skirtingais technologiniais sprendimais dar prieš įsibėgėjant Lietuvos startuolių ekosistemai, tad puikiai pažįsta tiek pirmųjų bandymų chaosą, tiek augimo dinamiką.
„Viena mėgstamiausių mano frazių yra „bad decisions make good stories“, nes ji primena, kad drąsa ir bandymai dažnai nuveda daug toliau nei atsargiai saugomi planai. Jauni žmonės turi išskirtinę prabangą klysti be didelių pasekmių, todėl šis laikas turėtų būti naudojamas kaip kūrybinis eksperimentas, o ne kaip egzaminas. Gyvename dirbtinio intelekto amžiuje, kuriame žinios nebėra pagrindinė jėga – kur kas svarbiau tampa smalsumas, greitas veikimas ir gebėjimas kurti naujas kombinacijas. Žiūrėkite į savo gyvenimą kaip į nuolat kuriamą projektą, kuriame kiekvienas bandymas prideda naują spalvą. Ir, svarbiausia, leiskite sau patirti džiaugsmą kurdami“, – sako M. Kairys.
Dar vienas projekto mentorius Simas Tatoris atstovauja „Flo Health“ – populiariausią pasaulyje moterų sveikatos programėlę, pasiekusią vienaragio statusą. Šia programėle kiekvieną mėnesį naudojasi apie 75 mln. moterų visame pasaulyje. Kompaniją sudaro beveik 500 įvairių sričių talentų, iš kurių daugiau nei 200 – Lietuvoje.
Pats Simas – inžinerijos direktorius, atsakingas už medicininės paskirties sprendimų kūrimą ir vystymą.
„Pasaulis yra kupinas neišspręstų problemų, kurių sprendimai sukurs milžiniškus verslus. Didelės dalies tų problemų mes nė nežinome ar jų tiesiog nematome. Jaunas žmogus turi unikalią stiprybę matyti ir suprasti pasaulį kitaip, todėl tai – puikus laikas griebti didelės rizikos ir didelio atlygio galimybes. Turite privilegiją negalvoti apie paskolas, asmeninius įsipareigojimus ar gyvenimo kokybes suprastėjimą, tad kviečiu pažvelgti į pasaulį taip, kaip galite tik jūs“, – sako jis.
Prie projekto jungiasi ir Artūras Mizeras – technologijų bendrovės ir trečiojo Lietuvos vienaragio „Baltic Classifieds Group“ (BCG) vystymo direktorius.
Grupė vysto tokias platformas kaip Autoplius.lt, Aruodas.lt, CVbankas.lt, Skelbiu.lt ir kitas, kurios tapo neatsiejama kasdienybės dalimi Baltijos šalių gyventojams ieškant būsto, automobilio, darbo, darbuotojų ar patikimų paslaugų teikėjų. Čia kasdien priimami tūkstančiai finansinių ir gyvenimo sprendimų virstančių į sandorius, o grupės vystomi IT produktai užtikrina, kad jie būtų atlikti saugiai, patikimai ir kuo paprasčiau.
Artūras, turėdamas 15 metų patirtį verslo ir IT produktų kūrime, puikiai žino, kokie svarbūs pradžioje yra patarimai ir palaikymas. Prie BCG grupės jis su savo verslo idėja prisijungė dar 2011 metais, o dabar gali savo sukaupta patirtimi pasidalinti ir su jaunesniais verslininkais.
„Pradėti verslą dažniausiai nelengva, bet, jei tik žengsi papildomą žingsnį ir padarysi daugiau nei dauguma, pasieksi savo svajonę. Todėl manau, kad labai svarbu įkvėpti jaunimą nebijoti tiek eksperimentuoti, tiek būti drąsiems ir ieškoti naujų sprendimų. Ši jaunatviška energija ir iniciatyva gali tapti pagrindu ne tik sėkmingam verslo startui, bet ir galbūt kitam Lietuvos vienaragiui“, – sako Artūras Mizeras.
Nori tapti dalyviu?
Naujam projektui Lietuvoje ieškomi į verslo pasaulį nekantraujantys pasinerti smalsūs ir kūrybingi 14-19 metų moksleiviai. Dalyviams reikia sugalvoti verslo idėją, pasiruošti ją pristatyti ir užpildyti anketą svetainėje www.unicorns.lt/mvp
Atrinktos komandos pateks į tikrą startuolių pasaulį, kuriame jų lauks praktika pagrįsta verslo mentorystė inovatyviausiose Lietuvos įmonėse. Projektą „Moksleivių Vienaragių Paieška“ inicijuoja asociacija „Unicorns Lithuania“, SEB bankas ir TV3 žiniasklaidos grupė. Projektas suburs vienaragius, startuolius, verslo ir švietimo lyderius, kurie padės 14–19 metų jaunuoliams kurti verslo idėjas, eksperimentuoti ir atrasti savo kelią verslo pasaulyje. Dalyviams padės verslo, finansų, technologijų ir marketingo ekspertai, o atrinktos komandos kviečiamos į praktinę mentorystę inovatyviausiose Lietuvos įmonėse“