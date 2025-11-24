 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Rekordinė investicija „Ryklių“ istorijoje: su ypatingu lietuvišku gėrimu sieks užkariauti JAV

2025-11-24 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 21:00

Beveik dvejus metus skaičiuojantis lietuviškas gerųjų bakterijų prekės ženklas sulaukė istorinio proveržio. TV3 grupės projekte „Rykliai. Lietuva“ pasirodęs Mykolas Karpičius ne tik įtikino investuotojus savo vizija, bet ir gavo iki šiol didžiausią šio formato investiciją Europoje.

Beveik dvejus metus skaičiuojantis lietuviškas gerųjų bakterijų prekės ženklas sulaukė istorinio proveržio. TV3 grupės projekte „Rykliai. Lietuva“ pasirodęs Mykolas Karpičius ne tik įtikino investuotojus savo vizija, bet ir gavo iki šiol didžiausią šio formato investiciją Europoje.

REKLAMA
0

Jo kuriamas produktas „Gėris“, jau sėkmingai įsitvirtinęs Lietuvoje, o gauta investicija – tiesioginis kelias plėsti verslą į Jungtinę Karalystę (JK) ir Jungtines Amerikos Valstijas (JAV).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau, kaip sako pats M. Karpičius, vienos formulės tokiai sėkmei nėra – „tiesiog įdėta nežmoniškai daug darbo“.

REKLAMA
REKLAMA

M. Karpičiaus kelias į „Rykliai“ studiją – toli gražu ne atsitiktinis. Jo komandos kurtas prekės ženklas „Cannumo“ ir pagrindinis produktas „Gėris“ savo kelionę pradėjo 2023 m. gruodžio mėnesį, prisimena įkūrėjas.

REKLAMA

„Beveik už dviejų savaičių bus du metai, kai esame, ir realiai per tą laiką tapome greičiausiai augančiu prekiniu ženklu Baltijos šalyse“, – tikina jis.

Šiandien „Gėris“ parduodamas daugiau nei 1 tūkst. prekybos vietų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, o taip pat JK ir Vokietijoje su prekiniu ženklu „Goodie“.

Daugelis specialistų sutinka, kad toks plėtros mastas – įspūdingas pradiniam verslo etapui, kai prekės ženklas dar tik įsitvirtina rinkoje.

REKLAMA
REKLAMA

Produkto potencialas patraukė „Ryklių“ investuotojo, žinomo verslininko Tado Burgailos dėmesį.

Jis ne tik įžvelgė galimybę, bet ir pateikė pasiūlymą, kurio mastas nustebino net šou komandą – investavo milijoną eurų į prekės ženklą.

„Pinigus gavome iš Tado Burgailos tam, kad galėtume plėstis JK ir JAV. Ir tai tapo pačia didžiausia investicija Europos verslo realybės šou istorijoje“, – džiaugiasi jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kam reikėjo laidos, jei verslas ir taip sėkmingas?

Nors verslas ir iki tol augo įspūdingu tempu, M. Karpičius neslepia – į šou ėjo ne tik dėl pinigų.

„Vienas iš esminių dalykų yra plėtra. Bet kitas dalykas yra, kai jau galiausiai sutikome su Tadu, tai labai aiškiai supratome, kad vis tiek jo vadovaujama „Kilo“ turi didelę patirtį tokio tipo produktus auginti į naujas rinkas. Turint jį kartu komandoje, mūsų šansai plėstis padidėjo“, – džiaugiasi laidos dalyvis.

REKLAMA

Visa gauta investicija keliauja tik vienam tikslui – plėtrai, o planas – labai ambicingas.

„Tikslas yra per 2026 metus pasiekti 30 milijonų eurų pajamų ir per 2026 metus jau įsitvirtinti JAV rinkoje“, – pasakoja jis.

Nėra jokios paslapties šiam sėkmingam verslui

M. Karpičius sako, kad jų pasirinktas kelias neturėjo jokių stebuklingų receptų. Esą tai – milžiniškas kasdienis darbas ir marketingas, kokio Lietuva, pasak jo, iki šiol beveik nematė.

REKLAMA

„Iš tikrųjų nėra kažkokios sėkmės paslapties, išskyrus tiesiog labai nežmoniškai daug darbo, kurį įdėjome kiekvieną dieną“, – atvirauja jis.

Pasak verslininko, jų įmonės strategija – ne tik parduoti produktą, bet ir pasakoti istoriją.

„Tikslas yra kuriant prekinį ženklą save išskirti arba pritaikyti save prie vakarietiškų standartų, kur tu ne tik bandai parduoti produktą, bet papasakoti kažkokią istoriją“, – priduria jaunuolis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kas yra „gėris“?

Paprašytas paaiškinti, kas yra jų pagrindinis produktas, jo sumanytojas nevynioja žodžių į vatą.

„Gėris“ yra gerųjų bakterijų gėrimas, kuris turi net 96 proc. gerų bakterijų kultūros. Dabartiniai rezultatai yra tokie, kad tai – daugiausiai gerų bakterijų kultūrų turintis gėrimas pasaulyje“, – tikina jis.

Produktą rekomenduojama vartoti du kartus per dieną – ryte ir vakare, o įtraukti jį galima ir į kasdienius gėrimus ar patiekalus, jei tik šie yra šalti.

REKLAMA

„Iš esmės yra produktas, kuris turi teigiamą naudą žarnynui dėl to, kad ten yra apstu gerųjų bakterijų“, – sako M. Karpičius.

Ir tai – dar ne pabaiga. Komanda jau kuria ir kitą – dar stipresnį produktą, kuris nebebus gėrimo formos.

„Dabar artimiausiu metu mūsų tikslas yra sukurti dar vieną naują produktą, kuris bus jau ne gėrimo pavidalo ir bus dar stipresnis negu „Gėris“, – aiškina jis.

REKLAMA

Tačiau „Gėris“ – tik dalis platesnės vizijos. Komanda kryptingai kuria prekės ženklą, skatinantį naują, sveikesnį gyvenimo būdą ir alternatyvias pramogas.

Vienas stipriausių to pavyzdžių – vasarą Gedimino prospekte vykęs renginys „Šviesuomenė“, sutraukęs beveik 11 tūkst. žmonių.

„Mūsų mintis yra pasiūlyti kažkokias alternatyvas, nebėgant nuo realybės, bet darant dalykus, kuriuos įprasta daryti, bet be mums įprastų įrankių, kurie yra skirti bėgti nuo realybės“, – pasakojo jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Netrukus į rinką žengs ir jų drabužių linija – dar vienas žingsnis, įtvirtinantis prekės ženklą kaip gyvenimo būdo judėjimą.

Kaip kilo produkto idėja?

Pasirodo, „Gėris“ kilo ne iš teorinių tyrimų ar rinkos analizės, o iš paties įkūrėjo sveikatos ieškojimų.

„Dabar jau kuris laikas nevartoju alkoholio, bet kai buvo toks laikotarpis, kai jį vartojau, būdavo nemažai susidurta su įvairiomis problemomis, kaip pilvo pūtimas ir panašiai.

Tai buvo ieškoma kažkokių įrankių, kurie galėtų padėti ir vienas iš jų buvo būtent tai“, – atskleidžia jaunuolis.

Taip asmeninis sprendimas virto produktu, kuriuo šiandien domisi ne tik Lietuva, bet ir Europos investuotojai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų