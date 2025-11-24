Rekordinė investicija „Ryklių“ istorijoje: su ypatingu lietuvišku gėrimu sieks užkariauti JAV

Jo kuriamas produktas „Gėris“, jau sėkmingai įsitvirtinęs Lietuvoje, o gauta investicija – tiesioginis kelias plėsti verslą į Jungtinę Karalystę (JK) ir Jungtines Amerikos Valstijas (JAV).
Tačiau, kaip sako pats M. Karpičius, vienos formulės tokiai sėkmei nėra – „tiesiog įdėta nežmoniškai daug darbo“.
M. Karpičiaus kelias į „Rykliai“ studiją – toli gražu ne atsitiktinis. Jo komandos kurtas prekės ženklas „Cannumo“ ir pagrindinis produktas „Gėris“ savo kelionę pradėjo 2023 m. gruodžio mėnesį, prisimena įkūrėjas.
„Beveik už dviejų savaičių bus du metai, kai esame, ir realiai per tą laiką tapome greičiausiai augančiu prekiniu ženklu Baltijos šalyse“, – tikina jis.
Šiandien „Gėris“ parduodamas daugiau nei 1 tūkst. prekybos vietų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, o taip pat JK ir Vokietijoje su prekiniu ženklu „Goodie“.
Daugelis specialistų sutinka, kad toks plėtros mastas – įspūdingas pradiniam verslo etapui, kai prekės ženklas dar tik įsitvirtina rinkoje.
Produkto potencialas patraukė „Ryklių“ investuotojo, žinomo verslininko Tado Burgailos dėmesį.
Jis ne tik įžvelgė galimybę, bet ir pateikė pasiūlymą, kurio mastas nustebino net šou komandą – investavo milijoną eurų į prekės ženklą.
„Pinigus gavome iš Tado Burgailos tam, kad galėtume plėstis JK ir JAV. Ir tai tapo pačia didžiausia investicija Europos verslo realybės šou istorijoje“, – džiaugiasi jis.
Kam reikėjo laidos, jei verslas ir taip sėkmingas?
Nors verslas ir iki tol augo įspūdingu tempu, M. Karpičius neslepia – į šou ėjo ne tik dėl pinigų.
„Vienas iš esminių dalykų yra plėtra. Bet kitas dalykas yra, kai jau galiausiai sutikome su Tadu, tai labai aiškiai supratome, kad vis tiek jo vadovaujama „Kilo“ turi didelę patirtį tokio tipo produktus auginti į naujas rinkas. Turint jį kartu komandoje, mūsų šansai plėstis padidėjo“, – džiaugiasi laidos dalyvis.
Visa gauta investicija keliauja tik vienam tikslui – plėtrai, o planas – labai ambicingas.
„Tikslas yra per 2026 metus pasiekti 30 milijonų eurų pajamų ir per 2026 metus jau įsitvirtinti JAV rinkoje“, – pasakoja jis.
Nėra jokios paslapties šiam sėkmingam verslui
M. Karpičius sako, kad jų pasirinktas kelias neturėjo jokių stebuklingų receptų. Esą tai – milžiniškas kasdienis darbas ir marketingas, kokio Lietuva, pasak jo, iki šiol beveik nematė.
„Iš tikrųjų nėra kažkokios sėkmės paslapties, išskyrus tiesiog labai nežmoniškai daug darbo, kurį įdėjome kiekvieną dieną“, – atvirauja jis.
Pasak verslininko, jų įmonės strategija – ne tik parduoti produktą, bet ir pasakoti istoriją.
„Tikslas yra kuriant prekinį ženklą save išskirti arba pritaikyti save prie vakarietiškų standartų, kur tu ne tik bandai parduoti produktą, bet papasakoti kažkokią istoriją“, – priduria jaunuolis.
Kas yra „gėris“?
Paprašytas paaiškinti, kas yra jų pagrindinis produktas, jo sumanytojas nevynioja žodžių į vatą.
„Gėris“ yra gerųjų bakterijų gėrimas, kuris turi net 96 proc. gerų bakterijų kultūros. Dabartiniai rezultatai yra tokie, kad tai – daugiausiai gerų bakterijų kultūrų turintis gėrimas pasaulyje“, – tikina jis.
Produktą rekomenduojama vartoti du kartus per dieną – ryte ir vakare, o įtraukti jį galima ir į kasdienius gėrimus ar patiekalus, jei tik šie yra šalti.
„Iš esmės yra produktas, kuris turi teigiamą naudą žarnynui dėl to, kad ten yra apstu gerųjų bakterijų“, – sako M. Karpičius.
Ir tai – dar ne pabaiga. Komanda jau kuria ir kitą – dar stipresnį produktą, kuris nebebus gėrimo formos.
„Dabar artimiausiu metu mūsų tikslas yra sukurti dar vieną naują produktą, kuris bus jau ne gėrimo pavidalo ir bus dar stipresnis negu „Gėris“, – aiškina jis.
Tačiau „Gėris“ – tik dalis platesnės vizijos. Komanda kryptingai kuria prekės ženklą, skatinantį naują, sveikesnį gyvenimo būdą ir alternatyvias pramogas.
Vienas stipriausių to pavyzdžių – vasarą Gedimino prospekte vykęs renginys „Šviesuomenė“, sutraukęs beveik 11 tūkst. žmonių.
„Mūsų mintis yra pasiūlyti kažkokias alternatyvas, nebėgant nuo realybės, bet darant dalykus, kuriuos įprasta daryti, bet be mums įprastų įrankių, kurie yra skirti bėgti nuo realybės“, – pasakojo jis.
Netrukus į rinką žengs ir jų drabužių linija – dar vienas žingsnis, įtvirtinantis prekės ženklą kaip gyvenimo būdo judėjimą.
Kaip kilo produkto idėja?
Pasirodo, „Gėris“ kilo ne iš teorinių tyrimų ar rinkos analizės, o iš paties įkūrėjo sveikatos ieškojimų.
„Dabar jau kuris laikas nevartoju alkoholio, bet kai buvo toks laikotarpis, kai jį vartojau, būdavo nemažai susidurta su įvairiomis problemomis, kaip pilvo pūtimas ir panašiai.
Tai buvo ieškoma kažkokių įrankių, kurie galėtų padėti ir vienas iš jų buvo būtent tai“, – atskleidžia jaunuolis.
Taip asmeninis sprendimas virto produktu, kuriuo šiandien domisi ne tik Lietuva, bet ir Europos investuotojai.