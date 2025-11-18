 
TV3 naujienos > Verslas

Antrą kartą Burgailos investicijų prašantis verslininkas prajuokino „ryklius“: „Aš tik 10 tūkstančių daviau?“

2025-11-18 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 20:15

Marius ir Robertas TV3 laidoje „Rykliai. Lietuva“ pristatė „ryklius“ sugluminusią ir prajuokinsuią verslo idėją – „Laižyklėlę“. Tai – automobilių plovimo verslas

Marius ir Robertas TV3 laidoje „Rykliai. Lietuva" pristatė „ryklius" sugluminusią ir prajuokinsuią verslo idėją – „Laižyklėlę". Tai – automobilių plovimo verslas

0

Verslą vertino „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas, multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock, „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis ir sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ įkūrėja ir vadovė Viktorija Čijunskytė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Marius Žemgulys ir Robertas Timinskas „rykliams“ pristatė įmonę „Laižyklėlė“. Vaikinų entuziazmas liejosi per kraštus:

„Mes esame pasirengę pasiūlyti 10 proc. savo veiklos mainais už 100 tūkst. eurų įstatinio kapitalo didinimo ir papildomai esame pasirengę derėtis dėl paskolos“, – pristatymą pradėjo Marius.

„Laižyklėlė“ ir „laižytuvai“ – kas tai?

„Laižyklėlė“ turi vieną veikiančią plovyklą ir yra užsibrėžę atsidaryti antrą veikiančią plovyklą, kurios įveiklinimas, pasak dalyvių, patrigubintų jų potencialą.

„Sukūrėmė „laižytuvus“, nes iki šiol buvo darbuotojai, kurie dirba nuo 8 iki 17. Jie nėra motyvuoti, nenori dirbti. Mes tą problemą išsprendžiame – sukūrėme „barberius“ automobiliams. Būsime „Treatwell“ automobiliams“, – pasakojo M. Žemgulys. 

Verslininkai pristatė „laižytuvus“ – į filmavimo aikštelę įėjo juodais drabužiais apsirengę vyrai, pasirengę valyti automobilius. 

„Mūsų „laižytuvai“ gali paimti jūsų automobilį iš bet kur ir bet kada. Jūs darbe, susitikime? Nesvarbu, pažymite savo vietą, atvažiuoja „laižytuvas“ ir jūsų automobilis švarus“, – tikino verslininkas.

Burgaila atpažino verslininką: „Aš tik 10 tūkstančių daviau?“

Investuotojams buvo neaišku, kokią tiksliai paslaugą siūlo „Laižyklėlė“. Ar tai interneto platforma? Ar fizinė plovykla? Į visus klausimus „Laižyklėlės“ įkūrėjai stengėsi atsakyti, tačiau įtikinti „ryklius“ – ne pati lengviausia užduotis. 

„Man atrodo, aš esu investavęs į tavo verslą. Ir kaip mums baigėsi? Jaučiu, kad nieko neatgavau“, – sakė T. Burgaila.

„Aš tau, Tadai, jeigu mes ir neturim „deal’o“, „Kilo“ grupei užrašau 10 tūkstančių eurų akcijų mūsų naujai steigiamai įmonei, nes aš tau esu minuse 10 tūkstančių eurų“, – prisipažino Marius. 

„10 tūkstančių? Aš tik 10 tūkstančių daviau? Man atrodo, buvo gerokai daugiau, – nepasitikėjo T. Burgaila. – Klausimas yra kitas. Dėl ko aš turėčiau investuoti antrą kartą?“ 

Ką atsakė pasitikėjimo nestokojantis jaunas verslininkas ir ar „Laižyklėlei“ pavyko įtikinti „ryklius“, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Rykliai“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Rykliai. Lietuva“.

