Donatas ir Renardas atliekas pavertė investicija: jais patikėjo net milijonus uždirbęs Gediminas Kvietkauskas

TV3 verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ dalyvaujantys veiklūs vyrai gamina diržus ir raktų pakabukus iš jau netinkamų naudoti, panaudotų automobilių variklių diržų.
„Mes su bičiuliu mėgstame leisti laiką gamtoje ir per vieną žygį mes pamatėme krūvą mašinos detalių ir tarp jų mėtėsi diržas. Aš jį pasiėmiau ir sakau, žiūrėk, bičiuli, gal gera mintis būtų iš jo padaryti tikrą diržą ir taip galėtumėme prisidėti prie taršos mažinimo“, – kaip kilo idėja imtis verslo sakė inžinieriaus specialybę turintis R. Gruodis.
Pasisekimą rado socialiniuose tinkluose
Inžinierius ir IT specialistas penkių žinomų Lietuvos investuotojų prašė 30 tūkst. eurų už 10 proc. įmonės akcijų.
„Mūsų žaliava yra nebetinkami naudoti automobilių variklių diržai, juos perdirbti yra labai sudėtinga, ekonomiškai dažniausiai neapsimoka ir mes taip prisidėdami prie atliekų mažinimo ir tvarumo, juos padarome stilingais aksesuarais“, – pasakojo IT specialistas D. Vingrys.
Elektroninę parduotuvę atsidarę vyrai savo pirkėjus suranda ir socialiniuose tinkluose, kur jų vaizdo įrašai sulaukė nemenko susidomėjimo. Dabar jie jau yra pardavę 148 diržus ir neketina sustoti.
„Ateina viskas iš užsienio per „TikTok“ ir „Facebook“ reelsus. Per paskutinius du mėnesius pradėjome kurti video turinį ir sulaukėme didžiulio pasisekimo, nes sulaukėme 15 milijonų peržiūrų per du mėnesius, turime 16 tūkst. sekėjų“, – džiaugėsi D. Vingrys.
Auksarankių užsidegimas ir kūrybiškas žvilgsnis verslą sužavėjo ir vieną iš labiausiai patyrusių ryklių Einarą Gravrock.
„Jūs dviese jau esate šis prekės ženklas. Tačiau man stebuklas, kad pasaulyje yra net 148 žmonės, kurie tai nusipirko. Aš galvojau, kad jūs juokaujate – esu apakęs, kad čia tikras verslas. Tikrai pagarba, kad jūs tame esate. Tai – įrodymas, kad žmogaus fantazijai ribų nėra“, – sakys multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas E. Gravrock.
G. Kvietkauskas panoro įsigyti trečdalį įmonės akcijų
Vienos didžiausių žemės ūkio technikos prekybos įmonių Lietuvoje „East West Agro“ vadovas Gediminas Kvietkauskas nuo pat pradžių neslėpė, kad ši idėja jam artima ir netrukus jis pateikė pasiūlymą.
„Man tai čia marketingine prasme tai prikolas geras ir jūs patys faini“, – žavėjosi G. Kvietkauskas, pasiūlęs 10 tūkst. eurų investiciją ir dar pasiūlęs 20 tūkst. eurų paskola su mažomis 8 proc. palūkanomis.
Vyrams toks G. Kvietkausko pasiryžimas dirbti komandoje buvo itin netikėtas, tad šie nutarė paskambinti savo verslo konsultantui.
Ar sutiks pradėti kurti verslą su rykliu Renardas ir Donatas?
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.