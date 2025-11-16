 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Donatas ir Renardas atliekas pavertė investicija: jais patikėjo net milijonus uždirbęs Gediminas Kvietkauskas

Rykliai. Lietuva
2025-11-16 09:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 09:15

Donatas Vingrys ir Renardas Gruodis verslo idėją rado tiesiog miške, o jų istorija tiesiog neįtikėtina. Dabar jie kuria produktus, kurie sieja ekologiškumą, madą bei aistrą automobiliams.

Donatas Vingrys ir Renardas Gruodis verslo idėją rado tiesiog miške, o jų istorija tiesiog neįtikėtina. Dabar jie kuria produktus, kurie sieja ekologiškumą, madą bei aistrą automobiliams.

REKLAMA
1

TV3 verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ dalyvaujantys veiklūs vyrai gamina diržus ir raktų pakabukus iš jau netinkamų naudoti, panaudotų automobilių variklių diržų.

„Mes su bičiuliu mėgstame leisti laiką gamtoje ir per vieną žygį mes pamatėme krūvą mašinos detalių ir tarp jų mėtėsi diržas. Aš jį pasiėmiau ir sakau, žiūrėk, bičiuli, gal gera mintis būtų iš jo padaryti tikrą diržą ir taip galėtumėme prisidėti prie taršos mažinimo“, – kaip kilo idėja imtis verslo sakė inžinieriaus specialybę turintis R. Gruodis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasisekimą rado socialiniuose tinkluose

Inžinierius ir IT specialistas penkių žinomų Lietuvos investuotojų prašė 30 tūkst. eurų už 10 proc. įmonės akcijų.

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų žaliava yra nebetinkami naudoti automobilių variklių diržai, juos perdirbti yra labai sudėtinga, ekonomiškai dažniausiai neapsimoka ir mes taip prisidėdami prie atliekų mažinimo ir tvarumo, juos padarome stilingais aksesuarais“, – pasakojo IT specialistas D. Vingrys.

REKLAMA

Elektroninę parduotuvę atsidarę vyrai savo pirkėjus suranda ir socialiniuose tinkluose, kur jų vaizdo įrašai sulaukė nemenko susidomėjimo. Dabar jie jau yra pardavę 148 diržus ir neketina sustoti.

„Ateina viskas iš užsienio per „TikTok“ ir „Facebook“ reelsus. Per paskutinius du mėnesius pradėjome kurti video turinį ir sulaukėme didžiulio pasisekimo, nes sulaukėme 15 milijonų peržiūrų per du mėnesius, turime 16 tūkst. sekėjų“, – džiaugėsi D. Vingrys.

REKLAMA
REKLAMA

Auksarankių užsidegimas ir kūrybiškas žvilgsnis verslą sužavėjo ir vieną iš labiausiai patyrusių ryklių Einarą Gravrock.

„Jūs dviese jau esate šis prekės ženklas. Tačiau man stebuklas, kad pasaulyje yra net 148 žmonės, kurie tai nusipirko. Aš galvojau, kad jūs juokaujate – esu apakęs, kad čia tikras verslas. Tikrai pagarba, kad jūs tame esate. Tai – įrodymas, kad žmogaus fantazijai ribų nėra“, – sakys multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas E. Gravrock.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

G. Kvietkauskas panoro įsigyti trečdalį įmonės akcijų

Vienos didžiausių žemės ūkio technikos prekybos įmonių Lietuvoje „East West Agro“ vadovas Gediminas Kvietkauskas nuo pat pradžių neslėpė, kad ši idėja jam artima ir netrukus jis pateikė pasiūlymą.

„Man tai čia marketingine prasme tai prikolas geras ir jūs patys faini“, – žavėjosi G. Kvietkauskas, pasiūlęs 10 tūkst. eurų investiciją ir dar pasiūlęs 20 tūkst. eurų paskola su mažomis 8 proc. palūkanomis.

REKLAMA

Vyrams toks G. Kvietkausko pasiryžimas dirbti komandoje buvo itin netikėtas, tad šie nutarė paskambinti savo verslo konsultantui.

Ar sutiks pradėti kurti verslą su rykliu Renardas ir Donatas?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų