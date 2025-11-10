 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Deivido kulinariniai receptai užkariauja internautų širdis: atskleidė ambicingą tikslą

2025-11-10 19:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 19:25

Verslumą skatinantis TV3 žiniasklaidos grupės projektas „Rykliai. Lietuva“ pirmadienio vakarą vėl stebins televizijos žiūrovus novatoriškomis idėjomis, o pirmas su garsiais Lietuvos investuotojais susipažins 37-erių Deividas Bružas. Pastaraisiais metais žemaitis pasinėrė į specifinio maisto produktų kūrimą ir gamybą ir tiki savo vizija kasdienį įprotį paversti pelningu verslu. 

Pastaraisiais metais žemaitis pasinėrė į specifinio maisto produktų kūrimą ir gamybą ir tiki savo vizija kasdienį įprotį paversti pelningu verslu. 

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įmonės „Baltic Foodie“ įkūrėjas tikisi užkariauti socialinius tinklus, kur dalinasi skaniais ir lengvai pagaminamais maisto receptais.

„Gaminu įvairius pasaulio patiekalus savo interpretacija. Mano veikla – dalintis maisto idėjomis ir receptais socialiniuose tinkluose pasaulinei rinkai video „reels“ formatu. Mano tikslas – kulinarinę aistrą paversti stipriu prekės ženklu bei pelningu verslu“, – savo verslo idėją pristatė D. Bružas.

Sulaukė ryklių skepticizmo

Virtuvės šefas pasakojo, kad jau šį lapkritį startuos jo internetinė parduotuvė, kurioje bus galima įsigyti rankų darbo pjaustymo lentelę, o ateityje ir daugiau maisto gamybai reikalingų įrankių bei maisto papildų. 

Bene daugiausiai dėmesio jo trumpi vaizdo įrašai susilaukia „TikTok“, kur renka milijonines peržiūras ir retkarčiais viršija net 100 tūkst. patiktukų.

Visgi toks buvusio ventiškio sumanymas ryklių apetito investuoti savo pinigus nesužadino, o šie labiausiai pasigedo produktų, kuriuos būtų galima parduoti ir uždirbti pinigus. 

„Pavyzdžiui, Beata Nicholson Lietuvoje padarė puikiai – kečupas, batonas ir viskas yra Beatos. „Kakė makė“ tą padarė puikiai ir kol kas nematau, kad tu to siektum arba negirdžiu iš pačio plano“, – aiškesnės investuotojams grąžos pasigedo sveikatingumo startuolio „Kilo Health“ bendraįkūrėjas Tadas Burgaila.

Dar aštriau pasisakė kibernetinio saugumo sprendimus kuriančios įmonės „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock.

„O tai kam tau mūsų reikia?“, – klausė E. Gravrock.

„Kokybiško turinio gaminimui bei reklamai, nes aš dabar į mėnesį investuoju nuo 2 iki 4 tūkstančių, keldamas po tris video „reels'us“ į tris platformas. Tikslas yra po penkis, šešis, kad padvigubinti greitį ir plius reklaminės kompanijos“, – atsakė D. Bružas, šiuo metu „Instagram“ turintis daugiau nei 1300 sekėjų.

Jis pridėjo, kad per metus jo socialinių tinklų kanalai gali lengvai sugeneruoti vien iš reklamos 300 tūkst. eurų pelno. Visgi tokios ambicijos E. Gravrock pasirodė iš piršto laužtos.

„Kai investuoti į verslą, pats pagrindinis kriterijus yra suprasti, į ką investuoji ir kaip atgal pinigai grįš. Aš nesuprantu ir todėl sakau ne“, – investuoti nepanoro E. Gravrock.

@baltic.foodie 🇬🇧Full English Breakfast 🍳🔥 no shortcuts, no nonsense. Sometimes the best food isn’t complicated – it’s about good heat, good timing and respect for ingredients. I made a proper Full English: crispy bacon, juicy sausages, fried eggs, baked beans, mushrooms, hash browns, black pudding and a grilled tomato for balance. This plate doesn’t try to impress – it just delivers. 💯 Solid food, done right. Heavy, honest and satisfying – the kind of breakfast that keeps you moving. If you’re going to cook, make it worth it. 🔥 🇱🇹 Pilni angliški pusryčiai 🍳🔥 paprasta, bet tikra klasika. Kartais geriausias maistas yra tas, kuris nereikalauja išmąstyti kosmoso – tiesiog gera technika, švarūs ingredientai ir laikas virtuvėje be skubėjimo. Pasidariau tikrą Full English pusryčių lėkštę: traški šoninė, sultingos dešrelės, kepti kiaušiniai, pupelės pomidorų padaže, kepti pievagrybiai, traškūs bulvių paplotėliai, juodoji pudding dešra ir keptas pomidoras dėl balanso. Toks maistas nekalba gražiai – jis tiesiog atlieka darbą. 💯 Nesvarbu, kur esi – kai turi gerą lėkštę maisto, viskas stoja į savo vietas. Jokio dirbtinumo, jokių triukų, tik skonis ir sotumas, kuris turi charakterį. Šita lėkštė yra daugiau nei pusryčiai – tai požiūris, kad jeigu darai, tai daryk normaliai. 💪 #fullenglishbreakfast #breakfastrecipe #homecooking #foodlover #balticfoodie ♬ original sound - Baltic Foodie

Ar kažkuris iš penkių investuotojų patikės Deivido sumanymu?   

Deivido pristatymą pamatykite čia:

Tiesioginė laidos transliacija – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Rykliai“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Rykliai. Lietuva“.

