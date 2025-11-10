Deivido kulinariniai receptai užkariauja internautų širdis: atskleidė ambicingą tikslą

Įmonės „Baltic Foodie“ įkūrėjas tikisi užkariauti socialinius tinklus, kur dalinasi skaniais ir lengvai pagaminamais maisto receptais.
„Gaminu įvairius pasaulio patiekalus savo interpretacija. Mano veikla – dalintis maisto idėjomis ir receptais socialiniuose tinkluose pasaulinei rinkai video „reels“ formatu. Mano tikslas – kulinarinę aistrą paversti stipriu prekės ženklu bei pelningu verslu“, – savo verslo idėją pristatė D. Bružas.
Sulaukė ryklių skepticizmo
Virtuvės šefas pasakojo, kad jau šį lapkritį startuos jo internetinė parduotuvė, kurioje bus galima įsigyti rankų darbo pjaustymo lentelę, o ateityje ir daugiau maisto gamybai reikalingų įrankių bei maisto papildų.
Bene daugiausiai dėmesio jo trumpi vaizdo įrašai susilaukia „TikTok“, kur renka milijonines peržiūras ir retkarčiais viršija net 100 tūkst. patiktukų.
Visgi toks buvusio ventiškio sumanymas ryklių apetito investuoti savo pinigus nesužadino, o šie labiausiai pasigedo produktų, kuriuos būtų galima parduoti ir uždirbti pinigus.
„Pavyzdžiui, Beata Nicholson Lietuvoje padarė puikiai – kečupas, batonas ir viskas yra Beatos. „Kakė makė“ tą padarė puikiai ir kol kas nematau, kad tu to siektum arba negirdžiu iš pačio plano“, – aiškesnės investuotojams grąžos pasigedo sveikatingumo startuolio „Kilo Health“ bendraįkūrėjas Tadas Burgaila.
Dar aštriau pasisakė kibernetinio saugumo sprendimus kuriančios įmonės „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock.
„O tai kam tau mūsų reikia?“, – klausė E. Gravrock.
„Kokybiško turinio gaminimui bei reklamai, nes aš dabar į mėnesį investuoju nuo 2 iki 4 tūkstančių, keldamas po tris video „reels'us“ į tris platformas. Tikslas yra po penkis, šešis, kad padvigubinti greitį ir plius reklaminės kompanijos“, – atsakė D. Bružas, šiuo metu „Instagram“ turintis daugiau nei 1300 sekėjų.
Jis pridėjo, kad per metus jo socialinių tinklų kanalai gali lengvai sugeneruoti vien iš reklamos 300 tūkst. eurų pelno. Visgi tokios ambicijos E. Gravrock pasirodė iš piršto laužtos.
„Kai investuoti į verslą, pats pagrindinis kriterijus yra suprasti, į ką investuoji ir kaip atgal pinigai grįš. Aš nesuprantu ir todėl sakau ne“, – investuoti nepanoro E. Gravrock.
