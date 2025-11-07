 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos moksleivių idėja atkreipė žinomo Vokietijos prekybos tinklo dėmesį: siūlo išskirtinę prekę

2025-11-07 09:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 09:15

Daugybę verslių šalies žmonių atskleidęs projektas „Rykliai. Lietuva“ vėl džiugina Lietuvos gyventojus naujomis idėjomis. Pirmoje antrojo sezono laidoje išvydome ambicingų moksleivių Pauliaus ir Nojaus verslo sumanymą, kuris sužavėjo „Kilo grupės“ generalinį direktorių Tadą Burgailą.

Daugybę verslių šalies žmonių atskleidęs projektas „Rykliai. Lietuva“ vėl džiugina Lietuvos gyventojus naujomis idėjomis. Pirmoje antrojo sezono laidoje išvydome ambicingų moksleivių Pauliaus ir Nojaus verslo sumanymą, kuris sužavėjo „Kilo grupės“ generalinį direktorių Tadą Burgailą.

REKLAMA
0

„Pasiūlysiu mums būti tryse valtyje, pasiimant po 33,333 procento kiekvienam, mainais už 50 tūkstančių eurų“, – parduoti moksleivių sukurtą muilą už Atlanto tikino galintis startuolio „Kilo Health“ įkūrėjas T. Burgaila.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tvaria idėja jau susidomėjo ir užsienio investuotojai

Plastiko pakuočių atsisakymas yra labai svarbus pasaulio ekologijai, o būtent tokią žinutę į televizinį projektą atsinešė ir du verslūs vaikinai. Jie pristatė šampūną, kurio pakuotė – iš muilo.

REKLAMA
REKLAMA

„Išnaudojus skystį viduje lieka muilinė tara, kurią taip pat išnaudojame, todėl jokių plastiko atliekų ir nieko nereikia išmesti“, – penkių Lietuvos investuotojų antakius kilstelėti privertė jaunuoliai.

REKLAMA

Iš pradžių jie investuotojams siūlė įsigyti 20 proc. įmonės akcijų už 31 tūkst. eurų ir tikino, kad jau yra pardavę apie 1 tūkstantį tokių muilo buteliukų vienetų. Jie taip pat turi partnerystę su žinomu Lietuvos kosmetikos prekės ženklu „Uoga Uoga“.

„Tai sugeneravo mums apytiksliai 17 tūkst. eurų apyvartos, tačiau tai buvo padaryta per mažiau nei tris mėnesius ir su itin mažu reklaminiu biudžetu“, – potencialą įmonės augimui mato jaunuoliai.

REKLAMA
REKLAMA

Negana to, Paulius ir Nojus pasakojo ir apie galimą partnerystę su Vokietijos parduotuvių tinklu „Aldi“.

Tiesa, investuotojų nuomonės dėl idėjos išsiskirs. Vieni žavėsis, o kiti moksleiviams siūlys kuo greičiau šį verslą mesti. Tačiau ar kas nors iš „ryklių“ investuos?

Ar Pauliaus ir Nojaus idėja gaus ryklių palaikymą?

 

Laidą „Rykliai“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 per TV3 televiziją. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų