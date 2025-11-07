Lietuvos moksleivių idėja atkreipė žinomo Vokietijos prekybos tinklo dėmesį: siūlo išskirtinę prekę

„Pasiūlysiu mums būti tryse valtyje, pasiimant po 33,333 procento kiekvienam, mainais už 50 tūkstančių eurų“, – parduoti moksleivių sukurtą muilą už Atlanto tikino galintis startuolio „Kilo Health“ įkūrėjas T. Burgaila.
Tvaria idėja jau susidomėjo ir užsienio investuotojai
Plastiko pakuočių atsisakymas yra labai svarbus pasaulio ekologijai, o būtent tokią žinutę į televizinį projektą atsinešė ir du verslūs vaikinai. Jie pristatė šampūną, kurio pakuotė – iš muilo.
„Išnaudojus skystį viduje lieka muilinė tara, kurią taip pat išnaudojame, todėl jokių plastiko atliekų ir nieko nereikia išmesti“, – penkių Lietuvos investuotojų antakius kilstelėti privertė jaunuoliai.
Iš pradžių jie investuotojams siūlė įsigyti 20 proc. įmonės akcijų už 31 tūkst. eurų ir tikino, kad jau yra pardavę apie 1 tūkstantį tokių muilo buteliukų vienetų. Jie taip pat turi partnerystę su žinomu Lietuvos kosmetikos prekės ženklu „Uoga Uoga“.
„Tai sugeneravo mums apytiksliai 17 tūkst. eurų apyvartos, tačiau tai buvo padaryta per mažiau nei tris mėnesius ir su itin mažu reklaminiu biudžetu“, – potencialą įmonės augimui mato jaunuoliai.
Negana to, Paulius ir Nojus pasakojo ir apie galimą partnerystę su Vokietijos parduotuvių tinklu „Aldi“.
Tiesa, investuotojų nuomonės dėl idėjos išsiskirs. Vieni žavėsis, o kiti moksleiviams siūlys kuo greičiau šį verslą mesti. Tačiau ar kas nors iš „ryklių“ investuos?
Ar Pauliaus ir Nojaus idėja gaus ryklių palaikymą?
