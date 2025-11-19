 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pristatė sveikuolišką kokteilį, kuris prilygsta sveiko patiekalo porcijai: „Tai nėra cheminiai milteliai“

2025-11-19 20:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 20:15

TV3 verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ sulaukė šaunių dviejų vyrų vizito. „Nara health“ prekės ženklo kūrėjai Linas Skirius ir Algirdas Zabarauskas siūlo subalansuotą maisto kokteilį skubantiems ir neturintiems laiko žmonėms. Tai kokteilis, kurio atsigėrus po kelių valandų jau galėsite plušėti ir sporto salėje, nors tą dieną visiškai nevalgėte pietų.

TV3 verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ sulaukė šaunių dviejų vyrų vizito. „Nara health“ prekės ženklo kūrėjai Linas Skirius ir Algirdas Zabarauskas siūlo subalansuotą maisto kokteilį skubantiems ir neturintiems laiko žmonėms. Tai kokteilis, kurio atsigėrus po kelių valandų jau galėsite plušėti ir sporto salėje, nors tą dieną visiškai nevalgėte pietų.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atitinka visavertį patiekalą 

Verslūs vyrai sako, kad maistingą „Nara health“ kokteilį galima paruošti vos per minutę, o jo maistingumas prilygsta suvalgytam sveikam patiekalui. Su šiuo produktu jie netrukus ketina pasiekti ir JAV rinką, o ligšioliniai jų pardavimai viršija 300 tūkstančių eurų per maždaug metus laiko.

REKLAMA
REKLAMA

Paaiškinę, kad įmonė priklauso penkiems akcininkams, Linas ir Algirdas paprašė ryklių 150 tūkst. eurų investicijos už 10 procentų įmonės akcijų. O taip pat jiems būtų reikalinga 150 tūkst. eurų paskola. 

REKLAMA

„Ir ne, tai nėra kažkokie cheminiai milteliai, paruošti laboratorijoje, ir tai iš tiesų yra tikras maistas, susidedantis iš tokių ingredientų kaip alyvuogių aliejus, augaliniai baltymai, skrudinti kukurūzai, linų sėmenys, avižos. Vienoje tokioje porcijoje jūs gaunate 300 gramų baltymų, daug skaidulų ir 26 vitaminus bei baltymus. Tai viskas, ko jūsų kūnui reikia“, – pasakojo dešimties metų patirtį maisto industrijoje turintis Algirdas Zabarauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Produktu susidomėjo Tadas Burgaila

Suvartojus tokį kokteilį žmogus gauna 400 kalorijų, po kurių energijos užtenka 3-4 valandoms. 

Nors tokio pobūdžio produktų yra tikrai nemažai, jo kūrėjai yra įsitikinę produkto išskirtinumu, nes kokteilių nauda yra patvirtinta klinikiniais tyrimais.

Iš visų investuotojų šia idėja labiausiai susigundė su sveikatingumo temomis savo darbe nuolatos susiduriantis „Kilo Health“ sveikatos technologijų startuolio kūrėjas T. Burgaila.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien esu persiplėšęs į dvi dalis“, – laidos metu neslėps T. Burgaila.

Visgi Tadą draskė abejonės dėl įmonės akcininkų gausos ir per mažos verslo dalies. Jis bijo, kad nebus vieno šeimininko, kuris norėtų bet kokia kaina pasiekti sėkmę.

Ar sutiks T. Burgaila prisidėti prie augančios įmonės sėkmės?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Rykliai. Lietuva“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19:30 per TV3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų