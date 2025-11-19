Pristatė sveikuolišką kokteilį, kuris prilygsta sveiko patiekalo porcijai: „Tai nėra cheminiai milteliai“

Atitinka visavertį patiekalą
Verslūs vyrai sako, kad maistingą „Nara health“ kokteilį galima paruošti vos per minutę, o jo maistingumas prilygsta suvalgytam sveikam patiekalui. Su šiuo produktu jie netrukus ketina pasiekti ir JAV rinką, o ligšioliniai jų pardavimai viršija 300 tūkstančių eurų per maždaug metus laiko.
Paaiškinę, kad įmonė priklauso penkiems akcininkams, Linas ir Algirdas paprašė ryklių 150 tūkst. eurų investicijos už 10 procentų įmonės akcijų. O taip pat jiems būtų reikalinga 150 tūkst. eurų paskola.
„Ir ne, tai nėra kažkokie cheminiai milteliai, paruošti laboratorijoje, ir tai iš tiesų yra tikras maistas, susidedantis iš tokių ingredientų kaip alyvuogių aliejus, augaliniai baltymai, skrudinti kukurūzai, linų sėmenys, avižos. Vienoje tokioje porcijoje jūs gaunate 300 gramų baltymų, daug skaidulų ir 26 vitaminus bei baltymus. Tai viskas, ko jūsų kūnui reikia“, – pasakojo dešimties metų patirtį maisto industrijoje turintis Algirdas Zabarauskas.
Produktu susidomėjo Tadas Burgaila
Suvartojus tokį kokteilį žmogus gauna 400 kalorijų, po kurių energijos užtenka 3-4 valandoms.
Nors tokio pobūdžio produktų yra tikrai nemažai, jo kūrėjai yra įsitikinę produkto išskirtinumu, nes kokteilių nauda yra patvirtinta klinikiniais tyrimais.
Iš visų investuotojų šia idėja labiausiai susigundė su sveikatingumo temomis savo darbe nuolatos susiduriantis „Kilo Health“ sveikatos technologijų startuolio kūrėjas T. Burgaila.
„Šiandien esu persiplėšęs į dvi dalis“, – laidos metu neslėps T. Burgaila.
Visgi Tadą draskė abejonės dėl įmonės akcininkų gausos ir per mažos verslo dalies. Jis bijo, kad nebus vieno šeimininko, kuris norėtų bet kokia kaina pasiekti sėkmę.
Ar sutiks T. Burgaila prisidėti prie augančios įmonės sėkmės?
