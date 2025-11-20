Visą pasaulį įkvėpę Lietuvos verslo lyderiai tapo naujo projekto „Moksleivių Vienaragių Paieška“ mentoriais

Savo patirtimi su projekto dalyviais dalinsis net 10 išskirtinių Lietuvos verslo lyderių. Tai – žmonės, kurių istorijos jau tapo įkvepiančiais pavyzdžiais ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.
Pagrindinis mentorių tikslas – padėti jauniems žmonėms išmokti mąstyti kaip kūrėjams. Jie moko ne formulės, o požiūrio: kad klaidos – ne kliūtis, o kelio dalis. O drąsa – svarbiausia verslo valiuta. „Norime parodyti, kad Lietuvoje jau auga nauja kūrėjų ir inovatorių karta. Šiandien jie – moksleiviai, o rytoj – nauji šalies vienaragiai“, – sako vienas iš projekto iniciatorių, verslininkas ir investuotojas Tadas Burgaila, įmonių grupės „Kilo“ bendraįkūrėjas ir investicijų akceleratoriaus „Lost Astronaut“ įkūrėjas.
Mentoriai su moksleiviais dirbs komandose, padės išsigryninti idėjas, įvertinti konkurenciją ir suprasti, kam jų sprendimas reikalingas. O galiausiai – būtent jie padės pasiruošti didžiajam pasirodymui TV3 studijoje.
Mentoriai – tikri vienaragiai iš arti
Vienas iš mentorių, kuris dalinsis savo sėkmės istorija projekte – „Vinted“ bendraįkūrėjas ir ilgametis vykdomasis direktorius Mantas Mikuckas.
Tai – žmogus, kuris iš arti matė, kaip iš mažos idėjos užauga daugiau nei 5 mlrd. eurų vertas verslas. Tačiau ne visi žino, kad ir jo paties karjera prasidėjo dar mokyklos suole. Būdamas 11-os jis sėdo prie kompiuterio, o 15-os jau kūrė savo verslą.
„Didžiausia rizika – nerizikuoti ir nesiimti ambicingiausio plano, kai esi labai jaunas. Mane asmeniškai įkvėpė laisvė pačiam kurti ir, einant šiuo keliu, suprasti, kad tavo ribos yra tos, kurias pats nusistatai – reikia bandyti savo galimybių ribas. Jeigu pavyks, gali sukurti globalų produktą, pasaulinį verslą. Na, o jeigu nepasiseks, blogiausiu atveju tiesiog sukaupsi išskirtinį patirties ir žinių bagažą. Tuomet galėsi spręsti, ar nori eiti dirbti įprastą samdomą darbą kaip dauguma bendraamžių. Kol esi jaunas, tai – kelias be pralaimėjimų“, – sako jis.
Antrasis mentorius – daugiau nei 100 tūkst. klientų visame pasaulyje aptarnaujančios elektroninės prekybos rinkodaros automatizavimo platformos „Omnisend“ įkūrėjas Rytis Laurinavičius. Jis puikiai žino ne tik sėkmės skonį, bet ir tai, ką tenka patirti kelyje iki to.
„Noras iki 25-erių turėti naują automobilį ir butą visiškai atima laisvę – bijai rizikuoti, nes, galbūt, kitą mėnesį negalėsi sumokėti paskolos įmokų. Kai neturi didelių įsipareigojimų, blogiausia, kas nutiks – grįši pas tėvus ir pamiegosi ant sofos, kol rasi naują darbą. Didžiausias mano prioritetas – laisvė“, – sako R. Laurinavičius.
Dar viena mentorė – svetainių kūrimo platformos „Wix“ padalinio Lietuvoje vadovė Monika Laukaitė. Ji projekte bes pirštu į neišnaudotą galimybę – dirbtinį intelektą (DI).
„Jeigu man kas leistų prisidėti prie mokymų programų mokyklose ir universitetuose, DI integravimas būtų kiekvienoje srityje. Ateitis priklausys tiems, kurie sugebės įgalinti DI – kuriems šis įrankis taps ne tik darbu, bet ir hobiu“, – sako ji.
Prie projekto jungiasi ir rinkodaros profesionalė, „Hostinger“ marketingo vadovė Kristina Strimaitė. Ji dirba su 150 rinkodaros profesionalų ir daugiau nei 150 pasaulio rinkų, o jos valdomas metinis biudžetas siekia milijonus.
„Svarbiausia – drąsa ir atvirumas. Norint augti, būtina palikti komforto zoną, kurioje įprasta nekelti klausimų dėl nusistovėjusios tvarkos ir tiesiog plaukti pasroviui. Joks svarbus pasiekimas žmonijos istorijoje nebuvo įgyvendintas be pakankamai drąsos“, – sako K. Strimaitė.
Įspūdžio negali nepalikti ir globalius verslus kuriančios bei į startuolius investuojančios įmonių grupės „Kilo“ marketingo vadovės Aistės Juknaitės patirtis. Praeityje dirbusi su tokiais prekės ženklais kaip „Google“, „Uber“, „Birkenstock“ ir „Ganni“, ji į projektą įneš tarptautinės patirties energijos.
„Mane įkvepia idėjų pavertimas realybe, kai sukuriama tinkama sistema ir komanda“, – sako ji.
Ir tai – tik dalis mentorių, padėsiančių moksleiviams kelyje į sėkmę. Prie jų jungiasi ir profesionalai, formuojantys Lietuvos startuolių stuburą.
Tai – trečiojo Lietuvos vienaragio „Baltic Classifieds Group“ plėtros vadovas Artūras Mizeras, verslo plėtros profesionalai, kuriantys startuoliams galimybes įmonių grupėje „Kilo“ – Domantas Patinskas ir Tomas Jakimavičius, puikiai technologijų infrastruktūrą išmanantis „Tesonet“ portfolio įmonės „Decodo“ vadovas Vytautas Savickas, kūrybinių platformų ir žaidimų plėtros lyderis Martynas Kairys („Zedge“) bei pasaulyje moterų sveikatos programėlės „Flo Health“ inžinerijos vadovas Simas Tatoris.
Nori tapti dalyviu?
Naujam projektui Lietuvoje ieškomi į verslo pasaulį nekantraujantys pasinerti smalsūs ir kūrybingi 14-19 metų moksleiviai. Dalyviams reikia sugalvoti verslo idėją, pasiruošti ją pristatyti ir užpildyti anketą svetainėje www.unicorns.lt/mvp
Atrinktos komandos pateks į tikrą startuolių pasaulį, kuriame jų lauks praktika pagrįsta verslo mentorystė inovatyviausiose Lietuvos įmonėse.
Projektą „Moksleivių Vienaragių Paieška“ inicijuoja asociacija „Unicorns Lithuania“, SEB bankas ir TV3 žiniasklaidos grupė. Projektas suburs vienaragius, startuolius, verslo ir švietimo lyderius, kurie padės 14–19 metų jaunuoliams kurti verslo idėjas, eksperimentuoti ir atrasti savo kelią verslo pasaulyje. Dalyviams padės verslo, finansų, technologijų ir marketingo ekspertai, o atrinktos komandos kviečiamos į praktinę mentorystę inovatyviausiose Lietuvos įmonėse“