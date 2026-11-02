Apie gaisrą garaže pranešė priešgaisrinė signalizacija

Po 6 val. buvo gautas pranešimas, kad Energetikų gatvėje esančioje įmonėje įsijungė priešgaisrinė signalizacija, o iš garažo sklinda dūmai.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, atvykus ugniagesiams iš mūrinio vieno aukšto garažo ėjo juodi dūmai, serviso patalpose degė kompiuterio laidai ir kompiuteris.
Per gaisrą aprūko patalpos.
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