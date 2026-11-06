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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva ir Europos Komisija pasirašė susitarimą dėl Ukrainos atstatymo projekto

2026-11-06 09:18 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 09:18
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Lietuva ir Europos Komisija (EK) penktadienį pasirašė susitarimą dėl Ukrainos atstatymo projekto – šalies iniciatyva „Ukrainos ateities mokykla“ tapo komisijos remiamu „Team Europe“ projektu.

Europos Komisijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros įgyvendinimo sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (20)

Lietuva ir Europos Komisija (EK) penktadienį pasirašė susitarimą dėl Ukrainos atstatymo projekto – šalies iniciatyva „Ukrainos ateities mokykla“ tapo komisijos remiamu „Team Europe“ projektu.

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Ši partnerystė sudarys sąlygas Žytomyro mieste Rusijos agresijos metu 2022-aisiais sugriauto 25-ojo licėjaus vietoje pastatyti modernų ugdymo ir bendruomenės centrą.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Siekiama ne tik atkurti karo sunaikintą švietimo infrastruktūrą

Sutarimą pasirašė Centrinės pirkimų valdymo agentūros direktorė Indrė Šuolienė ir EK Plėtros ir Rytų kaimynystės generalinio direktorato atstovė Elena Višnar Malinovska.

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Renginyje taip pat dalyvavo už tarptautines partnerystes atsakingas eurokomisaras Jozefas Sikela ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Europos Komisijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros įgyvendinimo sutarties pasirašymas

Pasak ministerijos, projektu siekiama ne tik atkurti karo sunaikintą švietimo infrastruktūrą, bet ir sukurti saugią bei šiuolaikinius Europos standartus atitinkančią mokymosi aplinką Ukrainos vaikams ir bendruomenei.

Šiuo metu prie projekto prisideda Lietuva, Airija bei EK, o „Team Europe“ iniciatyva turėtų paskatinti prisijungti ir kitas ES valstybes nares.

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