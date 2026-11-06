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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūroje – dėmesys savivaldybėms: skelbs švietimo lyderes

2026-11-06 06:10 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 06:10
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Prezidentūroje penktadienį pirmą kartą bus pristatyti Savivaldybių švietimo lyderystės indekso rezultatai ir apdovanotos geriausiai švietimo srityje įvertintos savivaldybės.

Prezidentūra (nuotr. Fotodiena.lt)
GALERIJA (20)

Prezidentūroje penktadienį pirmą kartą bus pristatyti Savivaldybių švietimo lyderystės indekso rezultatai ir apdovanotos geriausiai švietimo srityje įvertintos savivaldybės.

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Prezidentūros ir organizacijos „Švietimas #1“ rengiamame forume „Savivaldybių lyderystė švietime“ bus paskelbtos trys aukščiausias vietas bendrame indekse užėmusios savivaldybės.

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Apdovanojimus teiks prezidentas

Taip pat bus įteikti apdovanojimai už kiekvieno vaiko pažangą, emocinės aplinkos gerinimą ir švietimo inovacijas. Juos įteiks prezidentas Gitanas Nausėda ir organizacijos „Švietimas #1“ valdybos pirmininkas Rytis Laurinavičius.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda

Savivaldybių švietimo lyderystės indeksas sudarytas pagal 43 rodiklius, remiantis viešais statistiniais duomenimis ir savivaldybių pateikta informacija.

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Pasak organizatorių, vertintos savivaldybių pastangos švietimo srityje, mokinių gerovės užtikrinimas, mokytojų pritraukimas ir mokinių pasiekimai.

Forume taip pat vyks diskusija apie valstybės ir savivaldybių atsakomybės pasidalijimą švietimo srityje. Joje dalyvaus švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė.

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Taip pat forume diskutuos Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirgždauskas bei „Švietimas #1“ valdybos pirmininkas.

Renginyje dalyvaus ir savivaldybių merai, valstybės institucijų, mokyklų vadovų asociacijų ir švietimo bendruomenės atstovai.

Organizatorių teigimu, indekso rezultatus po renginio planuojama paskelbti viešai.

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