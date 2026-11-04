Tapinas kirto Nausėdai dėl Adamkaus jubiliejaus: priminė Grybauskaitę ir jo paties žodžius

Apie šią situaciją mintimis socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino visuomenininkas Andrius Tapinas. A. Tapino vertinimu, Prezidentūros paaiškinimas, kodėl G. Nausėda nedalyvavo V. Adamkaus jubiliejaus šventėje, buvo „labai silpnas“.
Tapinas rėžė Nausėdai: „Simboliška“
Visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle prisiminė, kaip G. Nausėda kritiškai įvertino kadenciją baigusios prezidentės Dalios Grybauskaitės nedalyvavimą panašaus pobūdžio renginyje.
„Labai daug kas nustebo, kad Prezidento Adamkaus 100-mečio jubiliejuje nebuvo Prezidento Nausėdos.
O jubiliejai Nausėdai visada buvo svarbūs. Prisiminkime, kaip jis pliekė Prezidentę Grybauskaitę, kai 2018 metais sugedus Spartanui ji nenuvyko pasveikinti Latvijos su šimtmečiu.
Ką tada sakė Nausėda – „Būčiau, jei reikia, ir su dviračiu nuvažiavęs“
Simboliška“, – rašė visuomenininkas.
Tapinas: „Paaiškinimas labai silpnas“
A. Tapino vertinimu, paaiškinimas, kodėl G. Nausėda negalėjo sudalyvauti V. Adamkaus šimto metų jubiliejaus minėjime, buvo „labai silpnas“.
„Akivaizdu, kad vakar reikėjo. Juk vis dėlto tai didžiausias ir svarbiausias ne tik metų, bet turbūt labai ilgo laiko politinis šventinis renginys. Yra labai nedaug valstybių, kurių prezidentai sulaukia 100 metų.
Prezidentūra paaiškino, kad Nausėda išvyko į iš anksto planuotą oficialų vizitą Berlyne. Paaiškinimas labai silpnas, nes:
1. Adamkaus šimtmečio šventimas buvo žinomas gerokai anksčiau nei suplanuota saugumo konferencija Berlyne.
2. Net ir nuvykęs į Berlyną, atidaręs konferenciją ir pasifotkinęs su Merzu, Nausėda galėjo Spartanu grįžti į Vilnių ir puikiai spėti į renginį. Nes tai, ką jis daro šiandien Vokietijoje yra šiek tiek antraeilis dalykas - Nausėda susitiko su vietinės žemės ministru pirmininku ir atidarė regioninį Vokietijos - Lietuvos verslo forumą.
3. Prezidentūra pati supranta, kad vizitas Vokietijoje yra bullshit, nes mėgindama sureikšminti apie jį paruošė 10 naujienų per dvi dienas“, – rašė A. Tapinas.
„Beje, vienas aukštas pareigas einantis Lietuvos politikas vakar baiminosi nespėti į Prezidento Adamkaus šventę, užklausė prezidentūros, ar nebūtų įmanoma jam grįžti kartu su Prezidentu ir buvo šokiruotas sužinojęs, kad Nausėda neplanuoja atvykti ir pats pasveikinti Adamkaus.
Nes kai reikia rinktis - Prezidento Adamkaus 100-metis ar susitikimas su Šiaurės Reino-Vestfalijos vadovu? Štai jums ir „kad ir dviračiu nuvažiavęs“ – tęsė A. Tapinas.
Pasak visuomenininko, praėjusiais metais G. Nausėda kadenciją baigusiam prezidentui esą sakė, kad jubiliejaus švęsti jie susitiks Prezidentūroje.
„Tačiau aš dar labiau pasigilinau į šitą istoriją ir ji atrodo nykesnė arba nausėdiškesnė.
Keli liudininkai man patvirtino, kad pernai sveikindamas Adamkų Nausėda pompastiškai pareiškė, kad „kitais metais susitiksime prezidentūroje“, duodamas suprasti, kad jubiliejus vyks ten, o Nausėda bus renginio šeimininkas.
Šita idėja nesusilaukė didelio pritarimo, nes prezidentūroje telpa 50 žmonių su antrosiomis pusėmis, o Prezidento 100-mečiui buvo norėta didelės šventės.
Panašu, kad kaip jam būdinga, Nausėda įsižeidė ir prezidentūra galėjo gauti nurodymą rasti priežastį jam tuo metu nebūti Lietuvoje. Šiaurės Reino - Vestfalijos žemė tapo puikia priežastimi. Tokį Nausėdos požiūrį į Adamkaus jubiliejų patvirtino ir organizacinis akibrokštas – mano žiniomis, Nausėdos sveikinimo video buvo atsiųstas paskutinę minutę. Na ir atrodė… kaip atrodė.
Šiandien pakalbintas kitas politikas visiškai sutiko su tokia versija ir dar papildė, kad prezidentas stengiasi nedalyvauti renginiuose, kur nėra pats svarbiausias ir kažkas kitas gali jį užgožti“, – rašė A. Tapinas.
Nausėda viešėjo Vokietijoje
Lapkričio 3 d. G. Nausėda viešėjo Vokietijoje – Berlyne ir Diuseldorfe, kur atidarė Berlyno saugumo konferenciją ir susitiko su kancleriu Friedrichu Merzu.
„Sieksime dar labiau gilinti mūsų strateginę partnerystę su Vokietija, kas šiais laikais tampa itin aktualus klausimas“, – „Žinių radijui“ sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
Anot Prezidentūros, vizito data buvo pasiūlyta pačių vokiečių ir suderinta dar pavasarį.
Tiesa, lapkričio 3 d. Berlyno saugumo konferencijoje taip pat dalyvavo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tačiau jau vakare ministras buvo Lietuvoje ir su žmona atvyko į V. Adamkaus jubiliejaus renginį.
V. Adamkaus 100-mečiui skirti renginiai pradėti organizuoti dar praėjusiais metais.
Didžiojo renginio metu ekrane buvo parodytas įrašytas G. Nausėdos sveikinimas.
Nausėda pasveikino Adamkų: „Nepaprasto žmogaus gyvenimo drama“
Sveikindamas V. Adamkų, G. Nausėda kalbėjo, kad kadenciją baigusio šalies vadovo gyvenimas tapo neatsiejama Lietuvos valstybės istorijos dalimi.
„Prezidento Valdo Adamkaus gyvenimas ir veikla yra tarsi XX amžiaus–XXI amžiaus pradžios istorijos vadovėlis. Tačiau skirtingai nuo istorijos monografijos, jis kupinas jausmų – nuo karčios laisvos Lietuvos netekties 1940 metais iki pakilaus džiaugsmo 1990-aisiais, laisvę atgavus“, – sakė G. Nausėda.
Prezidentas negalėjo antradienį dalyvauti Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje vykstančiame V. Adamkaus 100-mečio minėjime. G. Nausėda yra išvykęs į komandiruotę Vokietijoje, todėl jubiliatą pasveikino vaizdo įrašu.
„Tai nepaprasto žmogaus gyvenimo drama, virtusi visos valstybės istorija“, – pabrėžė prezidentas.
Priminė apie Adamkaus veiklą išeivijoje
Pasak šalies vadovo, Lietuvos okupacija V. Adamkui prilygo išsiskyrimui su mylimu žmogumi, kurio jis ilgėjosi penkis dešimtmečius ir tikėjo dar kartą išvysiantis.
G. Nausėda pažymėjo, kad nors lietuvių išeivijoje būta skirtingų nuomonių dėl galimybės atkurti Lietuvos nepriklausomybę, V. Adamkus išliko tarp tų, kurie tuo tvirtai tikėjo.
„Prezidentas Adamkus išliko tarp tų, kurie buvo tvirtai įsitikinę, kad sulauks tos dienos, kai virš Lietuvos vėl plevėsuos trispalvė“, – sakė G. Nausėda.
Jis taip pat priminė V. Adamkaus veiklą lietuvių išeivijoje, jo paramą knygų leidybai, kultūros renginiams bei indėlį į intelektualinį judėjimą „Santara-Šviesa“, kurio steigėju ir ilgamečiu vadovu jis buvo.
Anot G. Nausėdos, V. Adamkus ne tik sulaukė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, bet ir grįžęs į tėvynę svariai prisidėjo prie valstybės kūrimo.
„Valdo Adamkaus tikėjimas laisva Lietuva buvo likimo dosniai apdovanotas – jam buvo ne tik lemta į ją sugrįžti, bet ir itin svariai prisidėti prie jos kūrimo. Ko verta vien Lietuvos narystė ES ir NATO – neabejotinai svarbiausias mūsų XXI amžiaus įvykis“, – teigiama prezidento sveikinime.
Adamkui – 100 metų
G. Nausėda taip pat išskyrė ir V. Adamkaus požiūrį į žmones bei gebėjimą pagarbiai elgtis net su politiniais oponentais.
„Kuo labiausiai mane žavi Valdo Adamkaus asmenybė? Tai jo tikėjimas, kad visi žmonės iš esmės yra geri. Prezidentas Valdas neturėjo asmeninių priešų, jis turėjo oponentus. Tačiau net ir apie pastaruosius negirdėjau iš jo piktų epitetų ad hominem“, – teigė šalies vadovas.
Sveikindamas V. Adamkų 100-ojo gimtadienio proga, G. Nausėda padėkojo jam už ištikimybę savo principams ir priminė jo anksčiau išsakytą mintį apie humanisto pareigą būti veiksmingu politiku.
„Ačiū, kad savo principą ne tik deklaravote, bet ir jo laikėtės. Saugokite save! Jūs mums labai reikalingas“, – teigė G. Nausėda.
V. Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune. Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukęs į Vakarus, vėliau apsigyveno JAV, kur dirbo aplinkosaugos srityje.
Lietuvos prezidento pareigas jis ėjo dvi kadencijas – 1998–2003 ir 2004–2009 metais.
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