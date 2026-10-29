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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nutarta dėl visuotinio šaukimo: Nausėda įvardijo starto datą

Prabilo apie galimas sienos intervencijas
2026-10-29 13:36 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Ona Šniukštaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
2026-10-29 13:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda sušaukė Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdį. Šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis teigė, kad posėdyje bus apžvelgta saugumo situacija, aptartas integruotos oro erdvės gynybos įgyvendinimas, įspėjimo apie oro atakos pavojų sistemos korekcijos, perėjimo prie visuotinio šaukimo, bendradarbiavimo su Ukrainos gynybos pramone perspektyvos.

Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda sušaukė Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdį. Šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis teigė, kad posėdyje bus apžvelgta saugumo situacija, aptartas integruotos oro erdvės gynybos įgyvendinimas, įspėjimo apie oro atakos pavojų sistemos korekcijos, perėjimo prie visuotinio šaukimo, bendradarbiavimo su Ukrainos gynybos pramone perspektyvos.

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Po VGT posėdžio prezidentas G. Nausėda ir Lietuvos Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teikia komentarus žiniasklaidai.

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FOTOGALERIJA. Gitanas Nausėda

Naujausia žinia dėl visuotinio šaukimo

Iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudaryta Valstybės gynimo taryba ketvirtadienį sutarė Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą į kariuomenę nuo 2032 metų.

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„Nusprendėme, kad visuotinis šaukimas bus įgyvendintas nuo 2032 metų“, – po tarybos posėdžio žurnalistams sakė prezidentas Gitanas Nausėda.

Pasak jo, merginos toliau galėtų atlikti šauktinių tarnybą savanoriškai.

Šiuo metu į kariuomenę pašaukiama daugiau nei 5 tūkst. jaunuolių kasmet.

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FOTOGALERIJA. Lietuvos kariuomenė

Pasak G. Nausėdos, esant visuotiniam šaukimui dėl demografinės situacijos ir dėl to, kad dalis jaunuolių nėra tinkami tarnybai dėl sveikatos, kasmet būtų šaukiami apie 7,5 tūkst. jaunuolių.

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Prezidento teigimu, 2032 metai pokyčiams pasirinkti siekiant iki to laiko investuoti lėšas į deramą didesnio šauktinių skaičiaus apgyvendinimą ir instruktorių parengimą.

Anot G. Nausėdos, taip pat reikia subalansuoti šauktinių tarnybą ir rezervo karių įgūdžių atnaujinimą, kad abu šie procesai vyktų kokybiškai.

„Man atrodo, kad jis (šauktinių tarnybos įgyvendinimas nuo 2032 metų – BNS) yra optimalus“, – kalbėjo šalies vadovas.

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Jis taip pat sakė, kad Valstybės gynimo taryboje sutarta didinti tarnybos būdų įvairovę, pavyzdžiui, leidžiant šauktiniams mokytis būti dronų operatoriais, padėti Valstybės sienos apsaugos tarnybai arba ugniagesiams gelbėtojams.

Dalinis šaukimas Lietuvoje buvo grąžintas 2015 metais, argumentuojant išaugusiomis grėsmėmis po Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos.

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Neatmestinos versijos dėl galimų provokacijų prie sienos

Šalies prezidentas teigė negalintis indikuoti, kad atsirado papildomų rizikos šaltinių. Pasak prezidento, Rusijos pajėgumai šiuo metu riboti ir sukoncentruoti Ukrainos kare.

„Artimiausius dvejus metus Rusija nėra pasirengusi plataus masto konvencinėms operacijoms prieš NATO valstybes“, – sakė G. Nausėda.

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Anot G. Nausėdos, hibridinės operacijos gali apimti ne tik tas vietas, kurios buvo identifikuotos anksčiau. Anot prezidento, atsiranda požymių, kad gali atsirasti galimų provokacijų prie sienos.

„Hibridinės operacijos gali apimti ne tik tas vietas, kurios buvo identifikuotos anksčiau, kaip antai kritinės energetikos infrastruktūra. (...) Taip pat matome, kad atsiranda požymių dėl galimos provokacijos prie sienų įvairaus pobūdžio. (...) Latvijoje būtent tokio pobūdžio operacija buvo įvykdyta“, – ketvirtadienį kalbėjo šalies vadovas G. Nausėda.

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„Sienos intervencijos nėra atmestinos ir joms atitinkamai ruošiamės“, – tęsė prezidentas.

Papildysime.

Posėdžiavo Valstybės gynimo taryba

„Prezidentas šaukia reguliarų VGT posėdį, kuriame bus apžvelgta saugumo situacija, aptartas integruotos oro erdvės gynybos įgyvendinimas, įspėjimo apie oro atakos pavojų sistemos korekcijos, perėjimo prie visuotinio šaukimo, bendradarbiavimo su Ukrainos gynybos pramone perspektyvos“, – Eltai perduotame komentare teigė šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis. 

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Lietuvos teritorijoje anksčiau šį mėnesį nukritus iš Lenkijos pusės patekusiam ukrainietiškam dronui, G. Nausėda teigė, kad artimiausiame VGT posėdyje bus aptariami reagavimo algoritmų keitimai.

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FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

Prezidentas sakė siūlysiantis, kad tobulinant gyventojų informavimo sistemą reikėtų atsižvelgti į regionus, kuriuose yra mažesnė ir didesnė drono įskridimo tikimybė.

Pastarąjį kartą VGT posėdį G. Nausėda šaukė rugsėjo viduryje. Tąkart buvo apžvelgta saugumo situacija, aptartas integruotos oro gynybos sistemos ir antidroninės gynybos priemonių vystymas.

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