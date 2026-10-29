Sostinėje bus pristatyta nauja Visuotinės gynybos koncepcija

Koncepciją parengė JAV analitinis centras „New Generation Warfare“ kartu su tarptautiniais saugumo ekspertais. Rengiant modelį remtasi devynių valstybių, tarp jų Suomijos, Švedijos, Estijos, Izraelio ir Ukrainos, patirtimi, ją pritaikant Lietuvos sąlygoms.
Pristatomame plane numatytas 51 veiksmas aštuoniose gebėjimų srityse – nuo ginkluotosios gynybos ir civilinės saugos iki informacinio atsparumo bei sąjungininkų integracijos.
Koncepcija siekiama sujungti valstybės institucijas, savivaldybes, kariuomenę, kritinės infrastruktūros operatorius, verslą ir gyventojus į vieningą, krizės ar karo sąlygomis veikiančią sistemą.
Plane taip pat numatytos organizacijų, verslo ir piliečių pasirengimo priemonės, siūlomi struktūriniai, finansavimo bei teisėkūros sprendimai.
Koncepciją pristatys buvęs NATO vyriausiasis jungtinių pajėgų Europoje vadas generolas Philipas Breedlove'as, „New Generation Warfare“ centro vadovas Gregas Melcheris ir asociacijos „Visuotinė gynyba“ vadovas Tomas Godliauskas.
Pristatymo metu taip pat bus diskutuojama apie privataus sektoriaus vaidmenį užtikrinant valstybės atsparumą, kritinės infrastruktūros apsaugą ir visuomenės pasirengimą galimoms grėsmėms.
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