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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos, Vokietijos ir Nyderlandų kariuomenių vadai pristatys seminaro apie Baltijos regiono gynybą rezultatus

2026-10-29 06:22 / šaltinis: ELTA
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2026-10-29 06:22
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Lietuvos, Vokietijos ir Nyderlandų kariuomenių vadai ketvirtadienį Rokantiškėse pristatys seminaro „Griffin Seminar“ rezultatus.

Pasirašytas Kapčiamiesčio poligono steigimo įstatymas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Lietuvos, Vokietijos ir Nyderlandų kariuomenių vadai ketvirtadienį Rokantiškėse pristatys seminaro „Griffin Seminar“ rezultatus.

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Vokietijos ir Nyderlandų sausumos pajėgos kas dvejus metus rengia bendrą aukšto lygio seminarą, kurio organizavimu pakaitomis rūpinasi abi šalys. 

Šių metų seminaro pagrindinė tema – Baltijos regiono gynyba. Juo siekiama toliau stiprinti Vokietijos ir Nyderlandų sausumos pajėgų bendradarbiavimą bei užtikrinti veiksmingą gynybos planavimą.

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Šią savaitę Vokietijos sausumos pajėgų vadas gen. ltn. Christianas Freudingas ir Nyderlandų sausumos pajėgų vadas gen. ltn. Janas Swillensas kartu su abiejų šalių generolų delegacija lankėsi Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, kur vykdė galimų operacijų rajonų žvalgybą.

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Vizito metu delegacijos vertino kolektyvinės gynybos reikalavimus, vietovės ypatumus, infrastruktūrą ir operacines sąlygas.

Nuo šių metų liepos 1 dienos pirmajam Vokietijos ir Nyderlandų korpusui pavesta vadovauti galimoms NATO sausumos operacijoms Estijoje ir Latvijoje. NATO Daugianacionalinis šiaurės rytų korpusas yra atsakingas už Lietuvą ir šiaurės rytinę Lenkijos dalį.

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