Kariuomenė diegia naujus oro erdvės stebėjimo radarus

KAM teigimu, mobilieji radarai sustiprins šalies oro erdvės stebėjimo pajėgumus ir bus integruoti į NATO oro ir priešraketinės gynybos sistemą.„Šie radarai pristatyti Lietuvoje, juos mūsų kariuomenė jau diegia. Dar šiais metais pasirašysime papildomas sutartis – toliau stipriname tiek oro grėsmių atpažinimą, tiek jų neutralizavimą“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Radarai realiuoju laiku teiks duomenis NATO integruotai oro ir priešraketinės gynybos sistemai, prisidės prie bendro Aljanso oro erdvės vaizdo formavimo ir gerins Lietuvos bei sąjungininkų sąveiką.
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