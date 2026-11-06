Meloni žėrė kritikos Europai: „Atrodome visiškai nepatikimi“

Žinutėje Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Antonio Costai, vadovaujančiam ES viršūnių susitikimams, G. Meloni skundėsi pastaruoju metu padaugėjusiais įvairaus formato susitikimais dėl Rusijos karo Ukrainoje.
„Atrodome visiškai nepatikimi“
„Dėl viso to atrodome visiškai nepatikimi, sprendžiant vieną sudėtingiausių klausimų, su kuriais susiduria mūsų šalys“, – rašė Italijos lyderė.
„Esu įsitikinusi, kad visi suprantame: kurdami padrikai veikiančios Europos įvaizdį, mes tik tarnaujame interesams tų, kurie nori šio karo tęsinio“, – teigė ji.
Kaip pavyzdžius ji paminėjo neseniai Majamyje ir Osle vykusias derybas, taip pat šią savaitę Briuselyje vykusius Ukrainos, JAV, kelių Europos šalių, NATO ir ES atstovų susitikimus.
Ji taip pat atkreipė dėmesį į Norvegijos ir Suomijos vadovų pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
„Noriu pabrėžti, kad nesutiksiu su tokia dinamika ir neketinu tiesiog stovėti nuošalyje bei tai stebėti“, – rašė G. Meloni.
„Veikimas padrikai, vienai iniciatyvai vejantis ir persidengiant su kita, mums nepadės – nei bendraujant su partneriais, nei su tais, kuriuos turime įtikinti nutraukti beprasmišką agresiją“, – teigė ji.
Italijos premjerė teigė norinti, kad ES lyderiai „kartą ir visiems laikams nuspręstų, kas sėdi prie derybų stalo Europos Sąjungos vardu ir su kokiais įgaliojimais“.
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