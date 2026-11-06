Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys: Europos saugumo stiprinimas – esminis Lietuvos pirmininkavimo prioritetas

2026-11-06 10:59 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-06 10:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, penktadienį susitikęs su Lietuvoje viešinčiais Europos Parlamento (EP) Žaliųjų politinės grupės atstovais, pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus, pabrėždamas Europos saugumo stiprinimo svarbą.

Kęstutis Budrys
GALERIJA (19)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, penktadienį susitikęs su Lietuvoje viešinčiais Europos Parlamento (EP) Žaliųjų politinės grupės atstovais, pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus, pabrėždamas Europos saugumo stiprinimo svarbą.

REKLAMA
2
REKLAMA
REKLAMA

„Europos saugumo stiprinimas – esminis Lietuvos pirmininkavimo prioritetas. Sieksime didinti valstybių narių gynybą ir atgrasymą, užtikrinti ilgalaikę paramą Ukrainai, stiprinti ES gynybos pramonę ir Rytų sienos apsaugą“, – Užsienio reikalų ministerijos pranešime cituojamas K. Budrys.

REKLAMA

„Taip pat sieksime užtikrinti patikimą, pasiekta pažanga ir objektyviais kriterijais pagrįstą ES plėtros procesą, daug dėmesio skirsime Europos konkurencingumui bei vidaus ir socialinio saugumo stiprinimui“, – pridūrė jis.

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną

Aptarti ES daugiametės finansinės programos prioritetai

Ministras pabrėžė, kad Europos saugumas neatsiejamas nuo energetinės nepriklausomybės ir strateginių priklausomybių mažinimo.

REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, perėjimas prie atsinaujinančių energijos išteklių turi prisidėti ne tik prie klimato tikslų įgyvendinimo, bet ir prie Europos atsparumo bei saugumo stiprinimo.

Susitikime taip pat aptarti būsimos 2028–2034 metų ES daugiametės finansinės programos prioritetai.

K. Budrio teigimu, investicijos į gynybą, ypatingos svarbos infrastruktūrą, ES išorės sienų apsaugą ir paramą Ukrainai turi atitikti dabartinę geopolitinę situaciją, tačiau jų finansavimas turi būti užtikrintas nemažinant tradicinių ES politikos sričių finansavimo.

EP Žaliųjų politinės grupės atstovai Lietuvoje lankosi lapkričio 4–6 dienomis.

Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų