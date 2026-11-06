Budrys: Europos saugumo stiprinimas – esminis Lietuvos pirmininkavimo prioritetas

„Europos saugumo stiprinimas – esminis Lietuvos pirmininkavimo prioritetas. Sieksime didinti valstybių narių gynybą ir atgrasymą, užtikrinti ilgalaikę paramą Ukrainai, stiprinti ES gynybos pramonę ir Rytų sienos apsaugą“, – Užsienio reikalų ministerijos pranešime cituojamas K. Budrys.
„Taip pat sieksime užtikrinti patikimą, pasiekta pažanga ir objektyviais kriterijais pagrįstą ES plėtros procesą, daug dėmesio skirsime Europos konkurencingumui bei vidaus ir socialinio saugumo stiprinimui“, – pridūrė jis.
Aptarti ES daugiametės finansinės programos prioritetai
Ministras pabrėžė, kad Europos saugumas neatsiejamas nuo energetinės nepriklausomybės ir strateginių priklausomybių mažinimo.
Jo teigimu, perėjimas prie atsinaujinančių energijos išteklių turi prisidėti ne tik prie klimato tikslų įgyvendinimo, bet ir prie Europos atsparumo bei saugumo stiprinimo.
Susitikime taip pat aptarti būsimos 2028–2034 metų ES daugiametės finansinės programos prioritetai.
K. Budrio teigimu, investicijos į gynybą, ypatingos svarbos infrastruktūrą, ES išorės sienų apsaugą ir paramą Ukrainai turi atitikti dabartinę geopolitinę situaciją, tačiau jų finansavimas turi būti užtikrintas nemažinant tradicinių ES politikos sričių finansavimo.
EP Žaliųjų politinės grupės atstovai Lietuvoje lankosi lapkričio 4–6 dienomis.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį.
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