Kęstutis Budrys: Lietuva pirmininkaudama ES Tarybai sieks stiprinti Bendrijos ekonominį atsparumą

„Europai reikia ne tik reaguoti į rizikas, bet jas numatyti iš anksto bei laiku užkardyti. Todėl remiame stipresnį valstybių narių koordinavimą ekonominio saugumo srityje bei priemones, kurios padėtų mažinti strategines priklausomybes nuo nepatikimų partnerių“, – ketvirtadienį Užsienio reikalų ministerijos (URM) išplatintame pranešime cituojamas K. Budrys.
Ministras pabrėžė, kad ekonominio saugumo stiprinimas bus vienas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų.
„Atvira prekyba yra Europos stiprybė, tačiau kartu privalome būti pasirengę apsaugoti savo ekonomiką, technologijas ir tiekimo grandines nuo geopolitinių rizikų“, – teigė jis.
Apie šiuos klausimus K. Budrys ketvirtadienį kalbėjosi su ES Tarybos generalinio sekretoriato Konkurencingumo ir prekybos generaline direktore Isabel Riano Ibanez. Susitikime aptarta ES prekybos ir ekonominio saugumo darbotvarkė bei santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) ir Kinija.
Kalbėdamas apie ES santykius su JAV, ministras akcentavo būtinybę išlaikyti konstruktyvų dialogą, įgyvendinti bendrus susitarimus ir vengti nereikalingų prekybos ginčų.
„Transatlantinis ryšys išlieka kertinis Europos ekonominio ir gynybinio saugumo ramstis. Mūsų tikslas – daugiau bendradarbiavimo ir mažiau kliūčių prekybai bei investicijoms“, – sakė K. Budrys.
Susitikime taip pat aptarti ES laisvosios prekybos susitarimų procesai su Australija, Filipinais ir Kanada. Pasak ministro, prekybos partnerių diversifikavimas yra svarbi Bendrijos ekonominio saugumo stiprinimo dalis.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus nuo 2027 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d.
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