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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys neigia pranešimus apie Trumpo administracijos spaudimą Lietuvai atverti Klaipėdos uostą trąšų eksportui

2026-11-05 08:49 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 08:49
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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neigia žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos spaudimą Lietuvai atverti Klaipėdos uostą kalio trąšų eksportui.

Kęstutis Budrys (ELTA nuotr.)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neigia žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos spaudimą Lietuvai atverti Klaipėdos uostą kalio trąšų eksportui.

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„Galiu patikinti ir atsakingai pasakyti – nieko panašaus šiuo metu nevyksta“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė K. Budrys.

Taip ministras sako leidiniui „Politico“ remiantis keturiais Europos pareigūnais praėjusį penktadienį paskelbus, kad JAV specialusis pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coale'as (Džonas Koulas) pastarosiomis savaitėmis teiravosi Lietuvos diplomatų apie galimybes sušvelninti prekių iš Baltarusijos blokadą.

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Du Rytų Europos pareigūnai nurodė, kad J. Coale'as daro spaudimą visuose Lietuvos valdžios lygmenyse jau ilgiau nei metus, nuo pat pirmojo savo vizito Minske.

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K. Budrys sakė esantis nusivylęs publikacija, kadangi Užsienio reikalų ministerija informaciją šiam leidiniui tikslino kelis kartus.

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„Nežinau, iš kokios lempos jie visa tai surašė, neįsivaizduoju, kas yra tie šaltiniai, bet aš nieko panašaus nežinau. Neatmetu 1 proc. tikimybės, kad visiškai nieko nežinau, kas vyksta šalyje, (...) bet nejuokaujant, galiu pasakyti, kad nieko dabar to nėra“, – pabrėžė ministras.

Jis taip pat tikino, jog apie baltarusiškų trąšų tranzitą per kelis susitikimus J. Coale'as užsiminęs nebuvo.

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Kaip rašė BNS, JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar rugsėjį pareiškė, kad „dirba prie didžiulio susitarimo“ su Minsku pirkti kalio trąšas „už daug mažesnę kainą“, nei ūkininkai šiuo metu už jas moka Kanados įmonėms. Tačiau tam būtina turėti galimybę gabenti šį žemės ūkio produktą per pagrindinį Lietuvos uostą Klaipėdoje prie Baltijos jūros arba per kitus regiono uostus.

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Kitas Rytų Europos pareigūnas teigė, jog JAV jau seniai aiškinasi, ar Baltarusijos kalio trąšos galėtų pasiekti pasaulio rinkas per Klaipėdą ir kitus Baltijos jūros uostus, pavyzdžiui, Latvijos sostinę Rygą, o tai būtų paprastesnis transportavimo maršrutas nei per Rusiją.

Vienas Europos pareigūnas patvirtino, kad J. Coale'as šiuo klausimu kreipėsi ir į kolegas Latvijoje.

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Šiuo metu ES yra įvedusi sankcijas baltarusiškoms trąšoms. Anot Lietuvos pareigūnų, ribojimai apima ir tranzitą, anksčiau vykusį per Klaipėdos uostą, bet nutrauktą 2022 metų pradžioje.

Tariamą Vašingtono spaudimą anksčiau paneigė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius, o Prezidentūra „Politico“ skelbtą informaciją pavadino pasenusia.

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