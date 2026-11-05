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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nuo sukčių nukentėjo 98-erių vyras: prarado už parduotą butą gautus 91 tūkst. eurų

2026-11-05 08:21 / šaltinis: ELTA
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2026-11-05 08:21
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Klaipėdoje nuo sukčių nukentėjo 98 metų senolis: pardavęs butą, jis davė kortelę pažįstamai moteriai. Iš minėtos kortelės per pusmetį buvo išgryninta daugiau nei 91 tūkst. eurų.

Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Klaipėdoje nuo sukčių nukentėjo 98 metų senolis: pardavęs butą, jis davė kortelę pažįstamai moteriai. Iš minėtos kortelės per pusmetį buvo išgryninta daugiau nei 91 tūkst. eurų.

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Kaip skelbia Policijos departamentas, trečiadienį į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1928 m.).

Jis pareiškė, kad gegužės 20 d. Klaipėdoje pažįstamai moteriai pardavė butą, o ji jo vardu paėmė banko mokėjimo kortelę ir iki lapkričio 4 d. įvairiais būdais išgrynino 91 tūkst. 140 eurų. 

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Nuo sukčių nukentėjo ir garbaus amžiaus gyventoja Kaune.

Trečiadienį Kaune, į moters (gim. 1941 m.) butą, šeimininkei atidarius duris, užėjo vyras.

Prisistatęs butų ūkio savivaldybės darbuotoju, jis apgaulės būdu pasisavino apie 30 tūkst. eurų. 

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Taip pat trečiadienį į Šalčininkų rajono policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1994 m.).

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Jis pareiškė, kad rugsėjo 15 d., būdamas namuose Šalčininkuose, internete užpildė skelbimą apie investicines paslaugas.

Tada su juo susisiekė nepažįstamas asmuo, jis bendravo rusų kalba ir įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą.

Taip apgaulės būdu buvo išvilioti 65 tūkst. eurų. 

Dėl minėtų sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus. 

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