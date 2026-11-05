Nuo sukčių nukentėjo 98-erių vyras: prarado už parduotą butą gautus 91 tūkst. eurų

Kaip skelbia Policijos departamentas, trečiadienį į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1928 m.).
Jis pareiškė, kad gegužės 20 d. Klaipėdoje pažįstamai moteriai pardavė butą, o ji jo vardu paėmė banko mokėjimo kortelę ir iki lapkričio 4 d. įvairiais būdais išgrynino 91 tūkst. 140 eurų.
Nuo sukčių nukentėjo ir garbaus amžiaus gyventoja Kaune.
Trečiadienį Kaune, į moters (gim. 1941 m.) butą, šeimininkei atidarius duris, užėjo vyras.
Prisistatęs butų ūkio savivaldybės darbuotoju, jis apgaulės būdu pasisavino apie 30 tūkst. eurų.
Taip pat trečiadienį į Šalčininkų rajono policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1994 m.).
Jis pareiškė, kad rugsėjo 15 d., būdamas namuose Šalčininkuose, internete užpildė skelbimą apie investicines paslaugas.
Tada su juo susisiekė nepažįstamas asmuo, jis bendravo rusų kalba ir įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą.
Taip apgaulės būdu buvo išvilioti 65 tūkst. eurų.
Dėl minėtų sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
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