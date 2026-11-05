Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Finansai

Lietuvos valdžia nenori pyktis su lenkais, todėl už kurą mokame kur kas daugiau? „Mes kiekvienu atveju bėgam iš paskos“

2026-11-05 05:50 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios / aut.
2026-11-05 05:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos Vyriausybė bijo apmokestinti Lenkijos naftos perdirbimo milžinę „Orlen“ papildomais mokesčiais, nors šios pajamos ir pelnas antrajame ketvirtyje išaugo penkiskart, o metų gale pelnas gali siekti nuo 350 mln. eurų ar net pusę milijardo. Lietuva nenori susipykti su Lenkija, nes „Orlen“ palieka milžiniškas investicijas Lietuvoje

Lietuvos Vyriausybė bijo apmokestinti Lenkijos naftos perdirbimo milžinę „Orlen“ papildomais mokesčiais, nors šios pajamos ir pelnas antrajame ketvirtyje išaugo penkiskart, o metų gale pelnas gali siekti nuo 350 mln. eurų ar net pusę milijardo. Lietuva nenori susipykti su Lenkija, nes „Orlen“ palieka milžiniškas investicijas Lietuvoje

REKLAMA
3

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Pati Vyriausybė kol kas nenori įvardyti, kiek vadinamasis pagautės mokestis, kurį įsivedė patys lenkai, galėtų papildyti valstybės biudžetą. Tačiau ekspertų prognozėse galima suma svyruoja nuo maždaug 50 iki daugiau nei 100 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsakė, kas trukdo siekti Lenkijos pavyzdžio

Liberalas Simonas Gentvilas parlamente Vyriausybės valandos metu paklausė finansų ministro Taurimo Valio, kodėl Lietuva neima pavyzdžio iš Lenkijos ir neapmokestina lenkų „Orlen“ vadinamuoju pagautės mokesčiu. Jo esmė – bendrovė valstybei sumoka papildomus mokesčius, kai gauna neplanuotų pajamų ir pelno, kuriuos atnešė netikėtos aplinkybės. Šiuo atveju – dėl karo Irane ir Ukrainoje išaugusios naftos perdirbimo maržos.

REKLAMA
REKLAMA

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

„Kolonėlės ant litro užsideda po 5 centus, o perdirbėjas – 58 centus, kai sausio mėnesį užsidėdavo tik 17 centų. „Orlen Lietuva“ pelnas dabar užaugo 3 kartus“, – sakė S. Gentvilas.

REKLAMA

„Poveikis yra nuo 0 iki 46-ių milijonų papildomų, bet įgyvendinimas užtruktų iki 6 mėnesių ir aibė rizikų, susijusių su tarptautiniais santykiais“, – anksčiau sakė finansų ministras T. Valys.

Finansų ministras Taurimas Valys duoda suprasti, kad Lietuvos Vyriausybė dėl keliasdešimties milijonų papildomų eurų į šalies biudžetą nesiryžta pyktis su Lenkija, nors Lenkija pati, naudodama papildomą „Orlen“ pelną, sumažino degalų kainą, kuria dabar džiaugiasi ne tik lenkai, bet ir pasienyje su Lenkija gyvenantys lietuviai.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidentūra pasigenda tikslesnių prognozių, kiek papildomų pajamų į Lietuvos biudžetą galėtų įnešti „Orlen Lietuva“, jei politikai įvestų papildomą pagautės mokestį.

„Tai, kad žiūri gerbiamas ministras į bendrą geopolitinį kontekstą, yra gerai. Iš kitos pusės, kaip ir kiekvienas finansinis siūlymas, jis turi turėti savo kaštų ir naudos analizę. Tai kol kas niekas nepateikė tos pilnesnės kaštų ir naudos analizės, kiek būtų galima surinkti mokesčių ir kokie būtų kiti trūkumai. Jeigu būtų tokia kaštų naudos analizė atlikta, ji galėtų būti aptarta“, – „Žinių radijuje“ kalbėjo prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tos temos mes neuždarom, mes nagrinėjam. Prie Vyriausybės yra speciali darbo grupė, kuri tą nagrinėja. Keli dalykai darbo grupės rėmuose, jie svarstomi, analizuojami. Kai ir jei bus sprendimai, tikrai bus anonsuoti“, – dar spalio viduryje kalbėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius.

Premjeras M. Sinkevičius užsiminė apie reaktorių, kuris buvo gabenamas iš Italijos per Klaipėdos uostą į Mažeikius. Taip Premjeras priminė, kad „Orlen“ vykdo milžiniškas investicijas Lietuvoje. Dėl to esą apmokestinti ją dabar gali būti neteisinga.

REKLAMA

„Orlen Lietuva“ įprastai kasmet teikdavo finansines ataskaitas kas 3 mėnesius. Šiemet, kai naftos verslui situacija rinkoje itin palanki, to jau nedaro.

„Neteikia nei už pirmą ketvirtį, nei už antrą. Už trečią dar neturėtų teikti, už trečią dar nėra. Nėra noro pateikti tų pelnų, nes tie pelnai gali atrodyti dideli“, – aiškino energetikos ekspertas Martynas Nagevičius.

REKLAMA

Nors „Orlen Lietuva“ finansinių ataskaitų neteikia, prognozių, kiek šiemet uždirbs visa grupė, netrūksta.

„Orlen“ kaip grupės pelnas praėjusiais metais siekė 625-is milijonus eurų, skaičiuojant iš zlotų verčiant į eurus. Šiemet prognozuojamas 6,7 milijardai eurų. 11-a kartų pelno išaugimas. Lenkijos Vyriausybė, ji sugalvojo, kad visą tą pelną, viršpelnį ji apmokestina 60 procentų mokesčių, surenka į biudžetą papildomų pajamų ir analogiškai sumažina akcizą“, – aiškino M. Nagevičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bijo susipykti su Lenkija

„Orlen Lietuva“, įvertinus pajėgumus ir situaciją rinkoje, iš naftos perdirbimo šiemet gali uždirbti apie 350 mln. ar net pusę milijardo eurų pelno. Pasak ekspertų, pritaikius panašų mokestį kaip Lenkijoje, Lietuvos biudžetas galėtų pasipildyti dešimtimis milijonų.

„Jeigu taip skaičiuojant vidurkius, tai maždaug apie 3–4 kartus padidėja marža iš vieno perdirbto barelio naftos. Čia nėra pelnas, čia tiek daugiau uždirbi. <...> Kaštai, jeigu lieka tiek pat, tai pelnas gali padidėti 11 kartų. <...> Jeigu tą patį 11 padaugintumėme, tai gautųsi 100-ais milijonų eurų tas viršpelnio mokestis, pagautės mokestis“, – aiškino M. Nagevičius.

REKLAMA

Taip Lietuva atsiduria nepatogioje situacijoje, nes Lietuvos Vyriausybė bijo susipykti su Lenkija. Dalis parlamentarų kritikuoja tokią Lietuvos poziciją.

„Mes nei sprendimo dėl akcizo mažinimo nepriimame, nei sprendimų dėl didmenininkų pelno papildomo apmokestinimo. Šioje situacijoje atrodo, kad lenkai savo rinka rūpinasi labiau nei Lietuva“, – sakė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė.

REKLAMA

„Visada viršpelnį reikia apmokestinti. Kadangi mūsų mokesčių sistemoje nėra tokių viršpelnių mokesčių, tai mes kiekvienu atveju bėgam iš paskos“, – sakė Seimo narys, socialdemoratas Algirdas Sysas.

Ekspertai kritikuoja Europos Sąjungą, kad ši nesiima bendros energetinių išteklių kainų krizės kontrolės ir leidžia kiekvienai valstybei savaip spręsti brangių degalų problemą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Vienos šalys mažina degalų kainą, kitos nemažina. Vienos mažina akcizus, kitos nemažina. Tai labai iškreipia ir konkurencinę situaciją visoje Europoje. Faktas, kad mes turėjome vieną energetikos krizę 2022-2023 metais, tada buvo tas pats, ir dabar turime situaciją, kad kiekviena šalis daro, ką nori“, – aiškino „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

„Euronews“ duomenimis, Lenkijos valstybės kontroliuojama naftos perdirbimo įmonė „Orlen“ antrajame ketvirtyje uždirbo beveik 18 mlrd. eurų pajamų ir beveik 2 mlrd. grynojo pelno – tai daugiau nei penkis kartus viršija praėjusių metų rodiklį.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Nufilmavo, kaip susidūrė du sraigtasparniai: žuvo žmogus
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Finalinė vidurio kadencijos rinkimų balsavimo diena JAV
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Prezidentas Valdas Adamkus paminėjo savo garbingą jubiliejų Nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Ką JAV rinkimų rezultatai reiškia Lietuvai? 1 aplinkybė kelia nerimą: „Baikime tuos džiaugsmus“
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Lapkričio 4 d. TV3 Žinios. Kelyje iš Klaipėdos į Palangą vairuotojus pasitiko neeilinis vaizdas: už tai gresia net ir dveji metai kalėjimo
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Verslui nusimato sunki žiema – dujos jau pabrango trigubai, toliau brangsta ir elektra
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Dėl kibernetinės atakos dalis Europos parduotuvių patyrė milžiniškus nuostolius – nusitaikė į šaldytuvus
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Naujojoje Akmenėje vyras žalojo save ir puolė pareigūną
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Rusijos smūgio požeminei mokyklai Zaporižios srityje kaina
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Latvijoje nukrito dronas, o Lenkija stiprina pajėgas prie sienos su Kaliningradu: „Labai liūdna, kad neapsirikau“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. JAV prasidėjo lemtinga kova dėl Atstovų rūmų: respublikonams gresia triuškinantis pralaimėjimas?
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Valdui Adamkui – 100 metų: bendražygiai ir užsienio lyderiai suvažiavo pagerbti prezidentą
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu užsienio reikalų ministru Vygaudu Ušacku
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Jaudinanti varnų globėjos Agnės istorija: po vėtros pradingusį paukštį rado už kelių kilometrų
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Pusė Kauno miesto biudžeto – vienai tramvajaus linijai: štai kada numatoma jį nutiesti
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kretingos valdžia iškrausto oreivius ir užleidžia vietą šauliams: „Jeigu grąžos savivaldybei nėra...“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Po paskelbtos žinios apie pavežėjo išprievartautą merginą – prokuratūros kirtis portalams
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Prabilo apie pragarą Vilniaus ligoninėse: „Blaškosi, šoka pro langus ir panašiai“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Judita 20 metų serga depresija – teko išbandyti net elektrošoką: „Eidavau kaip į dujų kamerą kokią“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Savivaldybės būstuose gyvenantys kauniečiai nebeišgali susimokėti nuomos: „Mano pensija 496 eurai, o nuoma 502“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Neeilinis siūlymas Vilniuje: pradinukai mokyklose – iki liepos 6 dienos?
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Nesuvokiamas elgesys – neblaivus šeimininkas peiliuku mėgino pašalinti šuns auglį: aplinkiniai šokiruoti
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Manto Bertulio kelionė į Iraną sukėlė neapykantos laviną: ignoravo įspėjimus?
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Delfinariume – džiugios naujienos žiūrovams: pakrikštytas išdykęs delfinukas Šuoras
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Sinkevičius ginasi dėl plagijavimo skandalo: „Tai daugiau neteisingo citavimo“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Prabilo apie baisiausią Lietuvos traukinio avariją: „Sėmė šakėmis žmonių kaulus…“
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Šis 90-metis užsiima neįprasta veikla: atskleidė, ką valgo, kad išlaikytų tokią sveikatą
Lapkričio 3 d. TV3 Žinios. Kol lenkai džiaugiasi pigesniais degalais, Lietuvos biudžetas netenka dešimčių milijonų: jie savo rinka rūpinasi labiau
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Lenkijos opozicijos lyderis Kačynskis: esame valstybės perversmo liudininkai
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau apie gaisro nuniokotą Benkunskų namą
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Vienu patikimiausių šalies politikų laikomas Žemaitaitis rėžė daliai gyventojų: „Jūs esate murziai“
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Nuo 2032 m. – visuotinis vyrų šaukimas į kariuomenę: Kasčiūnas sprendimui pažėrė kritikos
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Pasklidus kalboms, kad JAV ragina Lietuvą švelniau kalbėti apie Rusiją – Žemaitaičio kirtis: „Kartais reikia patylėti“
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Prezidento Valdo Adamkaus 100-mečiui – atskleisti unikalūs ir dar nematyti kadrai
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Galingas Ukrainos atsakas: dronai smogė svarbiai Rusijos naftos gamyklai Samaroje
Spalio 30 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Vyskupu Arūnu Poniškaičiu
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Dyzelinas Lietuvoje – stabiliai brangus: ekonomistas paaiškino, kas vyksta ir kada tikėtis kainų mažėjimo
Spalio 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Žygimantu Mauricu
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Į Palangą vis dar plūsta poilsiautojai, tačiau verslininkai skundžiasi darbuotojų trūkumu – štai kokį atlygį siūlo
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Sulaikyti asmenys, bandę padegti „Starlink“ įrangą: įtaria galimas sąsajas su Rusija
Spalio 28 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologe Dovile Jakniūnaite
Spalio 28 d. Seimo nario pomėgiai atima žadą: į pajūrį skraido nuosavu lėktuvu
Spalio 28 d. „OnlyFans“ žvaigždės Ofelijos ir Gerardo kelionė po Europą gniaužia kvapą: susidūrė net su policija
Spalio 28 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Divizijos vadu brigados generolu Aurelijum Alasausku
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Tragiškas traukinių susidūrimas – žuvo mažiausiai 30 žmonių: „Kai kurie žmonės buvo išsviesti į orą“
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Lietuva svarsto įsigyti šimtus mln. eurų kainuojančią sistemą – kyla abejonių dėl saugumo: „Tai labai jautrūs duomenys“
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Europos Sąjunga nusisuko nuo Baltijos šalių? Oro gynybai pinigų neduos: „Nuvilianti pozicija“
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Panevėžietė Laura baiminasi artėjančių šildymo sąskaitų: nežinau, ar užteks susimokėti
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Siūlo griežtinti bausmes už seksualinius nusikaltimus: vykdys medikamentinę kastraciją savanoriams pedofilams?
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Neplanuotas Šiaurės šalių vadovų skambutis Putinui: aptartos derybos ir paliaubos Oleškuose
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Ukrainoje – rekordinis biudžeto deficitas: dar laukia sunki ir šalta žiema
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Kretingos rajone mirtina avarija – vairuotoją nubloškė traukinys: prabilo įvykį matęs liudininkas
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Iš Lietuvos – už tūkstančius, iš Lenkijos – už šimtus: moksleivių atostogų metu tėvai stebi gerokai išaugusias kainas
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Artėjant Vėlinėms – ypatinga akcija Karveliškių kapinėse: prisidėti paskatino asmeninės tragedijos
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Nepilnamečius verbuoja nusikaltimams – paauglių paskyroms siūlo tėvų priežiūrą: štai kokius pokyčius žada mokyklose
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Kraupus radinys Šiūparių kaime: liepsnojančio sodo namelio gaisravietėje – žuvusio vyro kūnas
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Vitkauskas apie Irane sulaikytas lietuves: padėti joms galimybės yra labai ribotos
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Blue/Yellow“ dovana: 10 lietuviškų antidroninių sistemų jau saugo Ukrainos karius
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Verslininkai skundžiasi darbuotojų trūkumu: „Lietuviai dirbti nenori“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Parduotuvę apšvarinęs marokietis tikino vogęs iš pavydo: „Iššaukė proto aptemimą“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Alytuje susipliekė paauglės: „Buvo kuokštais plaukų išrauta“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Lietuvos ir kaimyninių šalių biudžetų deficitas auga: „Didžiausias nerimas dėl Rusijos“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Istoriniai rinkimai Izraelyje: Netanyahu gresia prarasti ne tik valdžią, bet ir neliečiamybę
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Į Kauno klinikas su sergančiu vaiku skubėjusi Jolita to nesitikėjo: nustebino 1 medikų taikoma naujovė
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Kalėdoms ruošiasi nepraėjus Vėlinėms – prekybininkai stebi tuštėjančias lentynas: „Spalio pradžioje išpirko“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Kasčiūnas neslepia nuostabos dėl Katelyno migracijos politikos: „Čia, be jokios abejonės, didelis klaustukas“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Lietuvoje pradėti rinkti lietuviški automatai: „Mūsų ambicijos didelės“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Serbijoje baigėsi 14 metų trukusi Aleksandro Vučičiaus valdžia: „Didžiausias nevykėlis pasaulyje“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Lietuviams už pirkinius tenka mokėti 20 proc. brangiau? „Mano tėvai viską linkę pirktis“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Pamatę, kas atklydo į kiemą, panevėžiečiai kaip mat kvietė specialistus: Lietuvoje to išvysti nesitikėjo
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Latviai prašo leidimo atverti ugnį į tvoras griaunančius diversantus: „Vanduo jų nesustabdo“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Irane dingusių lietuvių istorija darosi vis klampesnė: sesuo atskleidė kraupią tiesą
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Brazilijos prezidento rinkimus laimėjo Lula da Silva
Spalio 26 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su filosofu Gintautu Mažeikiu
Spalio 26 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Vardan Lietuvos“ pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Mirtina automobilių kaktomuša: Ukmergės rajone žuvo moteris
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Mokslininkė apie laiko sukimo poveikį sveikatai: „Užtrunka, kol mūsų vidinis laikrodis pats prisitaiko“
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Įžūlumui nėra ribų: Romoje protestuotojai įsiveržė į koliziejų
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Dėl išbrangusio dyzelino lietuviai jo pilasi mažiau: pasakė, kiek ilgai tai dar tęsis
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Neeilinis įžūlumas: Aleksandras Nemunaitis įkliuvo su partijos pinigais: „Pora dienų po žmonos gimtadienio“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Rusija sutiko surengti trišalį susitikimą su Ukraina
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Kodėl naujas psichikos sveikatos centro pastatas 2 metus buvo nenaudojamas? Atskleidė, kokie konfliktai kilo
Spalio 22 d. TV3 Žinios. JAV išveda dalį diplomatinio korpuso iš Saudo Arabijos – įspėja, kad kariniai veiksmai gali greitai eskaluotis
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Vilniuje advokatą nušovusį Igorį Moskaliovą teismas pripažino nepakaltinamu
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Naujai pristatyti traukiniai lūkesčių neišpildė – išleisti 200 mln. eurų, bet kelionės gyventojams nepagreitės
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Prokuroras apie Švedavičių: teisme kaltę pripažino iš dalies
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Užfiksavo, kaip statybines atliekas užkasinėjo po žeme – rangovo atsakymas pribloškė: „Nebuvo branduolinė bomba užkasta“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Prognozuoja pavojingą internetinio sukčiavimo bangą: viskas – dėl 1 klaidos
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Avarijoje žuvęs 15-metis nelegaliais pasivažinėjimais dalijosi „TikTok“: motociklą padėjo įsigyti artimieji
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Apsimetusi mokslų daktare indė Divya gavo Latvijos pilietybę: mokslininkai šokiruoti
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Valdantieji užsimojo branginti alkoholį – opozicija prieštarauja: vietoj to, lietuviai dažniau važiuos į Lenkiją?
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Nevėžyje besismaginę vyrai vos nepražudė žvejų: „Drąsiai galėjo užmušti“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Irane dingo dvi lietuvės
Spalio 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 21 d. Ironvytas surengė sprogstančią filmo premjerą: susrinko ir žinomi veidai
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Nuo sausio 1 d. degalai brangs dar labiau? „Deja, dėl ypatingai sudėtingos situacijos...“
Spalio 21 d. Paaiškėjo, kam Seimas iššvaistė 800 tūkst. mokesčių mokėtojų pinigų: „Kainos nėra pigios tų saldainių“
Spalio 21 d. Dainininkas Deividas Bastys su žmona Agne laukia trečiojo vaikelio: „Nenorėjau nei tų draugių matyti“
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Niekuo neišsiskiriančiame Vilniaus rajono pastate – kone 20 milijonų eurų vertės nusikaltimas: detalės pribloškia
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų